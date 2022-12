Quote Serie A 4 gennaio 2023. Si avvicina il ritorno del campionato di calcio italiano e tornerà con un big match da non perdere, Inter-Napoli. Vediamo tutte le quote e come stanno puntando gli scommettitori.

Quote Serie A 4 gennaio 2023: torna il campionato

Il 4 gennaio 2022 torna la Serie A con la 16a giornata. Si inizia col lunch match delle 12:30 tra Salernitana-Milan. I rossoneri si rimettono in corsa e i bookmakers come PLANETWIN365 li favoriscono @1.47 di quota anche se in trasferta. Pure gli scommettitori ci credono, al momento il 64% delle puntate sono sul Milan (il dato più alto in lavagna per ora), solo il 15% di chi ha scommesso crede nel successo della Salernitana.

Doppio lunch match visto che alle 12:30 si gioca anche al Mapei Stadium con Sassuolo-Sampdoria. A seguire Torino-Verona alle ore 14:30, in contemporanea con Spezia-Atalanta.

Altre due partite alle 16:30 con in campo le romane, entrambe favorite dalle quote. In Lecce-Lazio i biancocelesti si giocano comunque sopra la pari di quota e il 45% sta puntando sulla Lazio. In Roma-Bologna invece il fattore campo spinge i giallorossi @1.60 di quota con quasi il 60% di preferenze.

Big match Inter-Napoli

Alle 18:30 sono in campo Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza. Il terremoto in casa Juve sembra non scalfire l’ottimismo di bookmakers e scommettitori che favoriscono i bianconeri @1.65 in quota e col 57% delle puntate in casa del fanalino di coda.

Si chiude con 2 partite alle 20:45. In Udinese-Empoli i friulani in casa sono nettamente favoriti @1.60, ma l’attesa è tutta per il big match Inter-Napoli. La Serie A riprende quindi col botto e al momento l’effetto San Siro si fa sentire per i nerazzurri in quota @2.25 per la vittoria mentre il successo del Napoli è dato @3.20 (pareggio da non escludere @3.30).

Gli scommettitori si accodano col 42% di preferenze sull’Inter e solo il 29% punta sulla vittoria esterna della capolista, il Napoli che sta giocando il miglior calcio in Italia. Vedremo se la pausa avrà interrotto l’incantesimo di Spalletti. Il 29% al momento è anche la percentuale di scommettitori che puntano sulla X. Sarà interessante capire anche le reti. Gli analisti puntano su una partita da Over 2.5 @1.62, ma non pensiamo sia una giocata così scontata, e l’Under 2.5 si gioca in quota alta @2.16.

