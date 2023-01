gnatohe Pronostici Serie A 16a giornata. Mercoledì 4 gennaio torna in campo anche la Serie A, l’ultimo dei grandi campionati europei (eccetto la Bundesliga) e riprendere. Si torna in campo col botto visto che c’è il big match Inter-Napoli che può valere una parte di Scudetto, anche se il campionato rimane lungo. Vediamo le ultime dai campi, statistiche e un consiglio per ognuna delle 10 partite di Serie A del 4 gennaio 2023.

Pronostici Serie A 16a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Salernitana-Milan, più reti nella ripresa?

Probabili Formazioni:

Nicola lancia il nuovo arrivato Ochoa in porta, Candreva è squalificato: sulle corsie Sambia e Bradaric. In avanti la coppia Dia-Piatek. Nel Milan la lista degli indisponibili è lunga: Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Maignan, Messias, Origi, Rebic. I vice campioni del Mondo Giroud ed Hernandez potrebbero anche partire titolari. Diaz avanti su De Ketelaere. Ok Calabria.

Statistiche

-Il Milan ha segnato almeno due gol in ciascuna delle sei partite contro la Salernitana in Serie A.

Il Milan ha ottenuto sei successi nelle ultime otto partite di Serie A, tuttavia le due gare nel periodo che non ha vinto sono proprio le ultime due giocate in trasferta (1N, 1P).

-La Salernitana ha vinto tre delle ultime sei gare casalinghe di campionato (2N, 1P).

-Sia nelle partite della Salernitana che del Milan abbiamo visto più reti nei secondi tempi finora in campionato.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Sassuolo-Sampdoria: blucerchiati con l’attacco peggiore del campionato

Probabili Formazioni

Dionisi ritrova Berardi dal 1’ e lo schiera con Laurentié e Pinamonti. In mezzo possibile chance per Obiang. Nella Sampdoria out Sabiri e Pussetto. Djuricic squalificato. In avanti giocano Gabbiadini e Montevago, in mezzo Villar e Rincon.

Statistiche

-La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A contro il Sassuolo (2N, 3P).

-La Sampdoria è la squadra contro la quale il Sassuolo ha collezionato più ‘clean sheet’ in Serie A: otto in 18 match.

-Sampdoria e Sassuolo hanno pareggiato 0-0 ben cinque dei 18 precedenti di Serie A, ossia il 28% dei confronti: la percentuale più alta tra due formazioni che si sono affrontate in almeno attrettante occasioni nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria.

-La Sampdoria ha perso senza segnare tutte le ultime quattro partite di Serie A.

-La Samporia ha segnato appena sei gol in 15 gare giocate in questa Serie A, meno reti di ogni altra squadra in questa stagione nei 10 grandi campionati europei.

-Sampdoria miglior squadra da Under sui corner (O/U 1-14 sulla linea di 9.5 calci d’angolo). Anche il Sassuolo è squadra da Under sui Corner (O/U 5-10).

TIPS: UNDER 2,5 @1.90 / UNDER 9.5 CORNER @1.80

Spezia-Atalanta. Dea micidiale nelle prime partite dell’anno

Probabili Formazioni

Gotti sceglie Gyasi in coppia con Nzola, visto che Verde rimane a serio rischio forfait. Holm e Reca esterni, Bastoni mezz’ala. Nell’Atalanta Lookman inamovibile davanti, mentre Hojlund pare avanti su Zapata e Muriel. In porta Sportiello, nettamente favorito su Musso che non è al meglio.

Statistiche

-L’ultima vittoria in campionato dello Spezia contro l’Atalanta risale al giugno 1931 in Serie B (0-1).

-L’Atalanta ha vinto la prima partita del nuovo anno in tutte le ultime sei stagioni di Serie A; in questo parziale ha realizzato ben 27 gol, una media di 4.5 a incontro.

-Lo Spezia ha perso sette delle ultime otto gare di campionato contro avversarie con più punti in classifica a inizio giornata.

-L’Atalanta è la formazione che ha segnato più volte il primo gol dell’incontro in questo campionato (12), mentre lo Spezia ha sbloccato la gara solo due volte, nessuna squadra ha fatto peggio (due anche per la Cremonese).

TIPS: ATALANTA SEGNA PER PRIMA @1.44

Torino-Verona. Hellas la squarta più ammonita

Probabili Formazioni

Juric senza Linetty, Pellegri e Aina: giocano Ricci, Sanabria e Vojvoda. Vlasic e Miranchuk avanti su Radonijc per agire sulla trequarti. Nel Verona tanti ballottaggi: Hien o Ceccherini, Hongla o Veloso, Verdi o Lasagna. In attacco gioca Henry.

Statistiche

-Il Verona ha vinto solo uno degli ultimi 11 confronti in Serie A contro il Torino; completano questo parziale sette pareggi e tre sconfitte per i gialloblù.

-Otto delle ultime 12 gare interne del Torino contro il Verona in Serie A sono terminate in parità e tra queste ben quattro delle cinque più recenti.

-Il Torino ha chiuso l’anno solare con due successi consecutivi in casa in Serie A.

-Il Verona ha perso tutte le ultime 10 partite di Serie A.

-Il Verona è la squadra che ha preso più gialli, ben 35 in 15 partite, 9 in più dei granata.

TIPS: VERONA (1X2 CARTELLINI)

Lecce-Lazio. Torna Immobile e l’attacco laziale si infuoca quando sfida il Lecce

Probabili Formazioni

Baroni deve valutare Gonzalez, che potrebbe recuperare. In avanti Strefezza, Colombo, Di Francesco. Si allenano a parte e quindi sono a rischio Dermaku, Helgason, Pongracic. Nella Lazio ok Milinkovic-Savic e Immobile. Anderson e Zaccagni esterni, Casale in vantaggio su Patric.

Statistiche

-La Lazio ha segnato 41 gol negli ultimi 20 confronti contro il Lecce in Serie A, una media di 2.05 reti a incontro.

-Il Lecce (136) e la Lazio (160) sono due delle tre squadre che hanno tirato meno volte nelle prime 15 giornate di questo campionato.

-La Lazio ha tenuto la porta inviolata in otto delle ultime 10 partite di Serie A.

TIPS: LAZIO OVER 1.5 GOL @2.25

Roma-Bologna: giallorossi solitamente in affanno ad inizio anno

Probabili Formazioni

Mourinho, privo di Belotti e Wijnaldum, sceglie Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. Celik a destra, ok anche Pellegrini in mediana. Nel Bologna Ferguson e Dominguez confermatissimi. Orsolini e Soriano le novità. Sono infortunati Barrow, Bonifazi, Zirkzee.

Statistiche

-La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più volte in Serie A; per i rossoblu 51 successi in 148 sfide, con 44 pareggi e 53 sconfitte.

-Giallorossi che non hanno se nelle ultime due partite di Serie A contro il Bologna. La Roma ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A contro il Bologna.

-Roma cha perso la prima partita del nuovo anno ben tre volte negli ultimi cinque campionati (2V).

-Giallorossi che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in Serie A.

-Il 33% dei gol della Roma in questo campionato è arrivato di testa, sei su 18 totali: è la percentuale record nella Serie A 2022/23 – dall’altra parte, solo Inter e Milan (cinque entrambe) hanno incassato più reti con questo fondamentale rispetto al Bologna (quattro).

-Nessuna squadra ha subito più gol su calcio piazzato rispetto al Bologna in questo campionato (nove), mentre la Roma è la squadra che in percentuale ha realizzato più reti su questa situazione di gioco, il 39% (7/18).

TIPS: PAREGGIO @3.80

Cremonese-Juventus. Come ripartiranno i bianconeri dopo il terremoto societario?

Probabili Formazioni

Alvini riparte con una novità: Hendry in difesa con Aiwu e Lochoshvili. In attacco sempre Dessers e Okereke. Nella Juventus tanti assenti: Bonucci, Cuadrado, Di Maria, Paredes, Pogba,Vlahovic. Chiesa dovrebbe iniziare in panchina, possibile Aké a destra. In avanti Kean e Milik.

Statistiche

-La Juventus è la squadra contro cui la Cremonese ha giocato più partite senza ottenere nemmeno un successo in Serie A; in 14 sfide contro i bianconeri la squadra lombarda ha conquistato quattro punti (4N).

-La Cremonese non ha ancora vinto una partita in questo campionato. La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime sei partite di campionato.

-In percentuale nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei secondi tempi di questo campionato (16 su 24, il 67%, come Sampdoria e Udinese), seguita proprio dalla Cremonese (64%, 7/11).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Fiorentina-Monza. Viola infallibili contro le neopromosse

Probabili Formazioni

Italiano perde Dodó a destra (gioca Venuti). Amrabat in mediana, Barak e Ikoné sulla trequarti con Kouamé. Jovic favorito su Cabral. Nel Monza Petagna in forte dubbio: dovrebbe giocare Mota, sorretto da Pessina e Caprari. Dietro dal 1’ Pablo Marí, in mezzo Rovella e Colpani.

Statistiche

-La Fiorentina ha vinto le ultime sei partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A.

-Nelle prime nove partite di Serie A da tecnico Raffaele Palladino ha ottenuto cinque vittorie e subito quattro sconfitte.

-Il Monza ha perso cinque trasferte in questo campionato (1V, 1N), solo lo Spezia (sette) conta più sconfitte esterne nella Serie A 2022/23.

-Il 22% delle reti della Fiorentina in questo campionato (4/18) è arrivato nei primi 15 minuti di gioco, percentuale record nella Serie A in corso – dall’altra parte il Monza ha segnato un solo gol nel primo quarto d’ora di gioco, solo Atalanta e Lecce hanno fatto peggio (zero).

TIPS: FIORENTINA SEGNA PER PRIMA @1.44

Inter-Napoli, big match per lo scudetto

Probabili Formazioni

Inzaghi, privo di De Vrij, sceglie Acerbi con Skriniar e Bastoni. Calhanoglu in regia, Brozovic non è al meglio. In avanti Lukaku e Dzeko, con Lautaro appena rientrato e pronto ad entrare. Nel Napoli Politano favorito su Lozano. Osimhene e Kvara ok. Anguissa e Lobotka diga centrale. Dietro si rivede Rrahmani, ormai ristabilito.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, De Vrij

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche

-Il Napoli ha perso 68 delle 152 sfide di Serie A contro l’Inter (46V, 38N), solo contro la Juventus (70) ha subito più sconfitte nella competizione..

-L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro il Napoli.

-Nelle ultime 24 partite di campionato l’Inter non ha mai pareggiato, registrando 18 vittorie e sei sconfitte.

-Nel 2022 nessuna squadra ha segnato almeno tre gol in più gare casalinghe dell’Inter in Serie A (otto, al pari degli avversari di giornata, il Napoli).

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A.

-Da una parte l’Inter è la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei), dall’altra nessuna ne ha segnate più del Napoli nel quarto d’ora finale di gara (10).

-Lautaro Martínez ha realizzato quattro gol contro il Napoli in Serie A.

-Oltre a essere il miglior marcatore del campionato con nove gol, Victor Osimhen è secondo solo all’avversario di giornata, Nicolò Barella, per differenza tra reti segnate ed Expected Goals nella Serie A 2022/23: 2.8 (9 – 6.2) l’attaccante del Napoli, 3.1 (5 – 1.9) il centrocampista dell’Inter – dietro di loro Khvicha Kvaratskhelia con 2.5 (6 reti, 3.5 xG).

-Due delle squadre che calciano più corner. Entrambe sono arrivati a superare gli 80 calci d’angolo.

TIPS: OVER 9.5 CORNER @1.85

Udinese-Empoli. Toscani in difficoltà in trasferta

Probabili Formazioni

Sottil non ha ancora ritrovato Deulofeu. In attacco giocano Beto e Success. Becao titolare dietro, ok Pereyra a destra. Nell’Empoli duello Ismajli-De Winter. Bajrami e Baldanzi sostengono Satriano. Il nuovo arrivato Caputo potrebbe anche trovare spazio a gara in corso.

Statistiche

-Bilancio in equilibrio nelle ultime nove partite di Serie A tra Udinese ed Empoli, con quattro vittorie per parte e un pareggio.

-Dopo una serie di sei successi consecutivi in campionato, l’Udinese ha ottenuto cinque pareggi e subito due sconfitte nelle sette più recenti.

-L’Empoli ha perso con un punteggio complessivo di 6-0 le ultime due trasferte di campionato.

-Il 42% dei gol realizzati dall’Udinese in questo campionato sono arrivati negli ultimi 15 minuti di gioco (10 su 24), percentuale record nella Serie A 2022/23 – inoltre, nessuna squadra ha segnato in percentuale più dei bianconeri nei secondi tempi (67%, 16/24).

-Udinese ed Empoli sono tra le squadre che subiscono più cartellini gialli. Sono rispettivamente 4° e 5° in questa statistica.

TIPS: OVER 5,5 CARTELLINI @2.10

Pronostici Serie A 16a giornata: Quote Antepost aggiornate

