Quote Serie A 5 gennaio. Il campionato di calcio italiano è tornato in campo dopo la sosta dei mondiali, ed è arrivata la prima sconfitta del Napoli in casa dell’Inter anche se i partenopei rimangono favoriti per lo scudetto. Si torna in campo sabato, ma prima vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost.

Quote Serie A 5 gennaio: Napoli ko ma sempre favorito per lo scudetto

La Serie A ha ripreso la sua marcia e le sorprese non sono mancate. Il Napoli capolista, e imbattuto, ha visto interrompere la sua marcia inarrestabile a San Siro contro l’Inter che si è rifatta prepotentemente sotto nella lotta per lo scudetto. La formazione di Spalletti, nonostante lo stop, rimane però la grande favorita per il titolo forte dei cinque punti di vantaggio sul Milan secondo della classe. Gli esperti Sisal, infatti, vedono gli azzurri centrare il terzo titolo della loro storia @1,70.

Lo stop del Napoli ha rilanciato le ambizioni di Milan e Inter che ora credono nella rimonta apparsa, prima della pausa del campionato, quasi impossibile. I rossoneri hanno espugnato l’Arechi con una prova di forza trascinati da un Leao straripanti; i nerazzurri, grazie al gol dell’eterno Dzeko, hanno dato una spallata e lanciato un messaggio a tutte le concorrenti per lo scudetto. Il tricolore per una tra Milan e Inter si gioca @6,00. Non molla il colpo neanche la Juventus, lontana sette punti dalla vetta, che vincendo in pieno recupero con la Cremonese ha centrato la settima vittoria consecutiva peraltro senza subire reti. Il titolo numero 37 per la Juventus è offerto @7,50.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Capocannoniere: Ciro Immobile torna al gol

Ci ha messo meno di un quarto d’ora Ciro Immobile per ritrovare il gol alla prima dopo l’infortunio e la sosta per il Mondiale. Il centravanti della Lazio, grazie alla rete sul campo del Lecce, si porta a quota 7 in classifica marcatori e avvicina il leader Victor Osimhen, a secco nella prima del 2023 contro l’Inter. L’attaccante del Napoli rimane però avanti nelle quote per il titolo di capocannoniere: per lui il successo vale @3,25 la posta su Stanleybet.it, mentre Immobile insegue @4,50.

Più lontano, ma pienamente in corsa, c’è Lautaro Martinez, per cui il trionfo nella graduatoria dei bomber si gioca @6,50, davanti a Dusan Vlahovic @7,50. Il gol alla Salernitana lancia Rafael Leao: l’attaccante del Milan è ora visto @10, al pari di M’Bala Zola dello Spezia e Marko Arnautovic del Bologna. Ancora a segno anche Edin Dzeko, che dopo la rete al Napoli vede la sua quota scendere @20, insieme a Khvicha Kvaratskhelia. Più indietro Olivier Giroud, per cui il primo posto in classifica marcatori paga @25 volte la posta.

Quote Serie A 5 gennaio: tutte le quote antepost e prossimo turno

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.