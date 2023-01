Pronostici Serie A 17a giornata. Si torna subito in campo dopo l’Epifania. Da sabato si gioca il 17° turno del campionato di calcio italiano e il big match è Milan-Roma.

Pronostici Serie A 17a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Fiorentina-Sassuolo

Probabili Formazioni

Italiano mischia le carte e rilancia Kouamé, Milenkovic e Bonaventura. Rischia Barak. Nel Sassuolo duello Henrique-Obiang, mentre Berardi recupera dall’affaticamento e gioca. Erlic in difesa.

Statistiche

-Il Sassuolo è andato a segno in tutte le ultime nove partite di Serie A contro la Fiorentina.

-Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto partite di campionato (1N, 6P).

-Il Sassuolo ha subito sei degli ultimi 12 gol in Serie A nei primi 30 minuti di gioco (il 50%).

TIPS: FIORENTINA SEGNA PER PRIMA @1.57

Juventus-Udinese

Probabili Formazioni

Allegri dovrebbe rilanciare la coppia Milik-Kean. Chiesa sta meglio, ma resta complicato vederlo dal 1’. Fará uno spezzone. Nell’Udinese Makengo in mediana, Lovric favorito su Samardzic, davanti Beto e Success. Deulofeu non è ancora pronto.

Statistiche

-La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (35 reti in questa striscia – 2.7 in media a match).

-La Juventus ha vinto le ultime quattro gare casalinghe di Serie A senza subire gol.

-Udinese con 30 cartellini gialli è òa 4° squadra che ha preso più ammonizioni, quasi il doppio rispetto alla Juve (16).

TIPS: UDINESE (1X2) CARTELLINI @2.05

Monza-Inter

Probabili Formazioni

Palladino spera di recuperare Rovella, che ha saltato la trasferta di Firenze. Pessina e Caprari sostengono Petagna. Marí avanti su Caldirola. Nell’Inter Dumfries a destra, Acerbi dietro, sempre out Brozovic. Lautaro insidia Lukaku.

Statistiche

-L’Inter è imbattuta da 25 turni di Serie A contro squadre neopromosse (22V, 3N).

-Dopo il 2-0 contro il Verona e il 3-0 contro la Salernitana, il Monza potrebbe centrare tre vittorie di fila in casa per la prima volta nel massimo campionato.

-L’Inter subisce gol da 12 trasferte di Serie A (7V, 5P).

-In 6 delle 9 partite interne del Monza abbiamo visto più gol nei secondi tempi. Mai una trasferta dell’Inter con più gol nel primo tempo (7 volte più reti complessive alla ripresa e 1 pareggio).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Salernitana-Torino

Probabili Formazioni

Nicola ritrova Candreva a destra. Bohinen in regia, Dia e Piatek davanti. Nel Torino Sanabria si candida ad essere titolare: dovrebbe andare in panchina Radonijc, con Vlasic e Miranchuk dall’inizio a sostenere il paraguayano. Lazaro e Vojvoda esterni.

Statistiche

-Il Torino è l’unica squadra contro cui la Salernitana ha perso il 100% delle sfide in Serie A tra quelle affrontate più di due volte (4/4) e ha vinto gli ultimi due incroci di Serie A contro la Salernitana senza subire gol.

-La Salernitana ha perso le ultime tre partite di campionato, dopo essere rimasta imbattuta nelle tre precedenti (2V, 1N).

-Il Torino ha perso ben quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (1V, 1N), dopo essere rimasto imbattuto in tutte le precedenti sette (5V, 2N).

TIPS: PAREGGIO @3.30

Lazio-Empoli

Probabili Formazioni

Immobile, che ha accusato qualche problemino contro il Lecce, dovrebbe esserci. Con lui Anderson e Zaccagni. Nell’Empoli ancora la coppia Caputo-Satriano, con Bandinelli e Grassi come mezz’ali.

Statistiche

-Lazio ed Empoli si scontrano per la 25ª volta in Serie A: il bilancio è di 14 vittorie per i biancocelesti, a fronte delle quattro ottenute dagli azzurri. Completano il quadro sei pareggi, incluso quello maturato nella sfida più recente.

-La Lazio ha segnato 47 reti in 24 incroci contro l’Empoli in Serie A, una media 1.96 gol a partita, la più alta per i biancocelesti contro una singola avversaria affrontata almeno 20 volte nella competizione.

-L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha iniziato la sua carriera in Serie A nel 2014/15 alla guida dell’Empoli (8V, 18N, 12P), mentre da ex è imbattuto contro i toscani nella competizione, grazie a quattro successi e due pareggi.

TIPS: LAZIO OVER 1,5 GOL @1.57

Spezia-Lecce

Probabili Formazioni

Gotti conferma l’11 che bene ha fatto con l’Atalanta. Nzola è ok, era solo affaticato. Nel Lecce Di Francesco in netto vantaggio su Banda, Maleh si candida, ma resta favorito Blin.

Statistiche

-Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Spezia e Lecce si sono affrontate 16 volte: i pugliesi sono imbattuti in cinque delle ultime sei sfide (2V, 3N) dopo aver rimediato due sconfitte nelle precedenti cinque (1V, 2N).

-Spezia e Lecce hanno chiuso in parità tre delle sette sfide in Serie B giocate sul campo dei liguri.

-Lo Spezia ha pareggiato quattro delle ultime sei gare di campionato contro squadre neopromosse (1V, 1P).

TIPS: PAREGGIO @3.20

Sampdoria-Napoli

Probabili Formazioni

Stankovic ripropone la coppia Lammers-Gabbiadini. Dietro confermatissimo Nuytinck. Nel Napoli Mario Rui a sinistra, Lozano alto a destra. In mezzo ancora Lobotka e Anguissa.

Statistiche

-Il Napoli ha vinto le ultime sette gare di Serie A contro la Sampdoria. Il Napoli ha segnato 47 gol nelle ultime 18 gare contro la Sampdoria nel massimo campionato, una media di 2.6 a incontro.

-La Sampdoria ha perso le ultime cinque partite casalinghe di Serie A.

-Samp 2° squadra con più cartellini gialli all’attivo (34, solo il Verona fa peggio), mentre il Napoli è la squadra che ha preso meno ammonizioni in tutta la Serie A (16).

TIPS: SAMPDORIA (1X2 CARTELLINI) @1.70

Milan-Roma

Probabili Formazioni

Pioli conferma il suo ordinario 4-2-3-1 con gli stessi titolari di Salerno. Giroud davanti, Diaz sulla trequarti. Nella Roma possibile uno schieramento più difensivo con Matic basso, Pellegrini alzato con Dybala e Abraham davanti. Rischia Zaniolo, non al meglio.

Statistiche

-La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite di Serie A (78 in 174 precedenti); dall’altra parte i giallorossi hanno segnato complessivamente 95 gol in trasferta contro i rossoneri nella competizione, contro nessuna avversaria ne contano di più (95 centri fuori casa anche contro la Lazio).

-Il Milan ha vinto tre delle quattro sfide più recenti giocate in casa contro la Roma in Serie A (1N).

-Il Milan ha vinto ben 10 delle ultime 11 partite casalinghe in Serie A (1P).

-Stefano Pioli è l’unico allenatore che vanta il 100% di vittorie contro José Mourinho in Serie A, tra i tecnici che hanno affrontato il portoghese in più di un’occasione nella competizione.

-Rafael Leão è stato coinvolto in otto reti nelle sue ultime 10 partite di Serie A giocate nel mese di gennaio (cinque gol, tre assist).

-Paulo Dybala ha partecipato a 12 gol in Serie A contro il Milan (sette reti e cinque assist).

-Milan e Roma sono tra le squadre che concedono meno corner agli avversari. Sulla linea di 9.5 calci d’angolo i giallorossi sono O/U 4-12.

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.75

Verona-Cremonese

Probabili Formazioni

Zaffaroni dovrebbe optare per uno schieramento molto simile rispetto a quello di Torino. Lazovic e Verdi sostengono Djuric. Nella Cremonese Okereke e Dessers davanti, Ferrari al centro della difesa, Castagnetti sempre in regia.

Statistiche

-La Cremonese ha vinto solo uno dei sei confronti in Serie A contro il Verona (3N, 2P).

-Il Verona ha perso nove delle ultime 10 partite casalinghe di Serie A (1V) dopo essere rimasto imbattuto in sette delle precedenti 10 gare interne nella competizione (4V, 3N).

-Nonostante sia reduce da un pareggio nell’ultima gara di campionato, il Verona subisce gol initerrottamente da 23 partite.

TIPS: GOL SI @1.73

Bologna-Atalanta

Probabili Formazioni

Motta sceglie ancora Dominguez come trequartista, mentre Orsolini e Aebischer fanno gli esterni. Nell’Atalanta ko Zapata, che non sarà convocato. In avanti Hojlund con Lookman, esclusi Ederson e Djmsiti.

Statistiche

-L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro il Bologna (10V, 2N).

-Il Bologna è imbattuto da quattro turni casalinghi di Serie A grazie a un pareggio e tre vittorie.

-L’Atalanta non ha trovato il successo in cinque delle ultime sei partite di Serie A (1N, 4P), dopo che aveva vinto sei delle otto precedenti (2N).

-L’Atalanta ha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro partite di campionato.

TIPS: OVER 2,5 @1.90

