Quote Serie A 10 gennaio 2023. Torna a scendere l’Inter beffata a Monza, risale la Juventus (i bianconeri scavalcano le milanesi nelle quote antepost) e l’unica certezza rimane il Napoli favorito per lo scudetto, e con Oshimen che potrebbe prendersi anche il titolo di capocannoniere.

Statistiche Serie A

L’ultimo turno di Serie A ha sofferto di pareggite. Ben 5 partite (il 50%) si sono chiuse col segno X. 50% anche di partite da Over 2.5 gol mentre per il Gol/Gol si sale a 6 partite su 10.

La singola squadra che mantiene il miglior rendimento nelle scommesse rimane il Napoli. Se avessimo puntato €1 ogni giornata sulla vittoria dei partenopei, in base alle quote ne avremmo vinti €24,58 su €17 investiti per una resa del +45%. Alle spalle del Napoli c’è la Lazio (+33%) e poi la Juve in ripresa. La Cremonese ha perso anche il posticipo del lunedì a Verona e rimane l’unica squadra ancora a caccia del primo successo in campionato!

Quote Serie A 10 gennaio 2023: Napoli sempre favorito, sale la Juve

Il Napoli è campione d’Inverno con due giornate d’anticipo e la Juventus grazie alla serie di otto vittorie di fila senza subire gol si prende con prepotenza nelle quote scudetto 2022/23 il ruolo di antagonista principale della capolista.Dopo la 17esima giornata la squadra di Massimiliano Allegri dà una bella spallata a Milan e Inter (fermate sul pari rispettivamente da Roma e Monza) e nei pronostici scudetto è ora la seconda opzione: i bianconeri (7 punti di ritardo rispetto al Napoli) si giocano campioni d’Italia su Betaland a quota @6.00, ma al momento Victor Osimhen e compagni sono ben staccati @1.55. Lo scontro diretto di venerdì 13 allo stadio Maradona potrebbe rendere tutto più frizzante.

Intanto perdono fiducia il Milan e l’Inter. I rossoneri hanno 37 punti proprio come la Juventus, ma hanno anche perso una grande occasione in casa con due gol di vantaggio contro la Roma, in una gara che sembrava chiusa, e la quota scudetto per i campioni d’Italia è salita @7.00.

In quota @8.00 quella dell’Inter, che rallenta dopo la vittoria contro il Napoli della giornata precedente.Giochi in apparenza chiusi per la Roma @60, e per Lazio (un punto nelle ultime tre gare e quota @75). Le due capitoline sono comunque ancora in corsa per un posto in Champions: Napoli, Milan, Juventus e Inter sono le squadre da rimontare e per Mourinho l’obiettivo stagionale vale @4.25, mentre per Sarri la quota è di @4.75. Stessa quota per l’Atalanta di Gasperini.

Quote Serie A 10 gennaio 2023: Oshimen corre per il capocannoniere

La rete che ha aperto le marcature in Sampdoria-Napoli ha permesso a Victor Osimhen di centrare il decimo centro in campionato, primo calciatore a raggiungere la doppia cifra, allungando così in classifica cannonieri. Un gol che fa scendere @2,25, per i betting analyst di Stanleybet, le possibilità del nigeriano di salire per la prima volta in carriera sul trono dei bomber italiano, seguito da Ciro Immobile, capace di vincere già quattro volte il titolo ma a secco in casa contro l’Empoli, offerto ora @4,50 volte la posta.

Si gioca invece @5,50 la vittoria di Lautaro Martinez, capace di segnare a Monza il primo gol da campione del mondo, mentre sale @10 la coppia formata da M’Bala Nzola e Dusan Vlahovic, con lo juventino ancora out per la pubalgia. Più lontani, in quota @15, Marko Arnautovic, anche lui ai box per infortunio, e Rafael Leao, a digiuno contro la Roma dopo la rete nella prima del 2023 a Salerno.

Quote Serie A 10 gennaio 2023: lavagna antepost sul campionato di calcio italiano

Prossimo turno: si parte col botto col big match Napoli-Juventus

Vediamo la 18a giornata che si apre con un anticipo da non perdere e che può valere parte di scudetto. Venerdì sono infatti in campo Napoli-Juventus. Partenopei favoriti in quota sotto la pari e appoggiati dal 48% delle prime puntate degli scommettitori di PLANETWIN365 che invece si fermano al 24% di preferenze per i bianconeri.

Turno agevole per le milanesi, entrambe in campo sabato, che non dovrebbero avere problemi a vincere in Lecce-Milan e Inter-Verona. Il lunch match di domenica vede impegnate Sassuolo-Lazio ma la sfida della sera all’Olimpico tra Roma-Fiorentina è la più interessante. Anche qui il fattore campo spinge i padroni di casa ad essere favoriti con quota intorno al raddoppio. Simili anche le percentuali di puntate in favore dei giallorossi (46%). Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera: Empoli-Salernitana. Toscani favoriti in quota.

