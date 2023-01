Pronostici Napoli-Juve. In attesa del nostro consueto report con analisi e consigli su tutte le partite della 18° giornata di Serie A, in questo articolo ci occupiamo della sfida più attesa che è anche l’anticipo del venerdì: Napoli-Juventus, prima contro seconda, miglior attacco contro miglior difesa.

Pronostici Napoli-Juve: la situazione delle due squadre

Venti di scudetto venerdì sera, dalle 20:45, soffieranno sullo stadio Diego Armando Maradona dove Napoli-Juventus torneranno ad affrontarsi nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di serie A. Prima contro la seconda a confronto, dunque, per una super sfida che si preannuncia di alto profilo tecnico ed emotivo. Prova del nove, dopo otto successi consecutivi, dunque, per la formazione bianconera in ritardo di sette punti dalla capolista campana per provare a riaprire il discorso scudetto dopo l’ennesimo avvio di stagione disastroso.

Occasione d’oro per gli uomini di Spalletti, invece, per legittimare le ambizioni di poter vincere il terzo scudetto dopo un digiuno di trentatré anni.Il passo falso a Milano contro l’Inter, subito riscattato dal successo a Marassi contro la Sampdoria, alla vigilia lascia qualche spazio alle aspirazioni degli ospiti che avranno di fronte sì una squadra fortissima ma comunque fallibile ma con il fattore campo che alla fine dei novanta minuti di gioco può incidere sul risultato finale.

Napoli-Juve è una classica del nostro campionato per essersi incontrate sinora ben 152 volte in serie A con un bilancio largamente a favore dei bianconeri che hanno al proprio attivo ben settanta vittorie, più del doppio degli azzurri fermi a trentaquattro ma che hanno al proprio attivo anche quarantotto pareggi.

Il direttore di gara di turno, Daniele Doveri fischietto della sezione di Roma, ha già arbitrato questo confronto in due occasioni, entrambe favorevoli ai locali: la finale di Coppa Italia 2019-2020 (vittoria per 4-2 degli azzurri ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari) e la partita di campionato, il 13 febbraio 2021, decisa dal napoletano Insigne al 31°. La Juve ritrova Doveri due mesi dopo il derby d’Italia contro l’Inter quando contestatissimo annullò un gol a Danilo.

Pronostici Napoli-Juve: tutte le quote e le curiosità

Gli esperti Sisal ritengono il Napoli favorito @1,95 rispetto al @4,00 della Juventus mentre si scende fino @3,50 per il pareggio. Il miglior attacco, quello di Spalletti, incrocia la miglior difesa, messa in piedi da Allegri: l’Under, @1,75, si fa preferire leggermente all’Over, offerto @1,95.

I bianconeri stanno costruendo la loro rimonta grazie a vittorie di misura: così il quinto 0-1 di fila pagherebbe @11 volte la posta mentre lo stesso risultato esatto ma in favore di Osimhen e compagni è dato @7,00. Tra l’altro l’ultima volta che la Juventus, nel dicembre 2017 e curiosamente sempre di venerdì, ha espugnato il Maradona c’è riuscita con il medesimo punteggio.

La posta in palio è altissima e il direttore di gara, con i suoi collaboratori, avranno il loro bel da fare: un intervento del VAR è in quota @3,00 mentre l’ammonizione per uno tra Spalletti e Allegri si gioca @3,50.

Qualunque giocatore sogna di diventare protagonista in un match di tale importanza. Victor Osimhen, dall’alto dei suoi 10 gol in campionato, vuole continuare a trascinare i suoi compagni: la prima rete in carriera del bomber nigeriano contro la Juventu, secondo gli esperti Sisal, è offerta @2,50. Vorrà essere della gara anche Khvicha Kvaratskhelia che, con i 10 assist stagionali, è il compagno ideale per mandare in gol i compagni: l’ennesimo passaggio vincente del georgiano pagherebbe @4 volte la posta.

Max Allegri, in attesa di recuperare Vlahovic, si affida al grande ex, Arkadiusz Milik, 48 gol con la maglia del Napoli. La rete del polacco è data @4,00. Meret e compagni, poi, dovranno fare molta attenzione a Federico Chiesa che, dopo il grave infortunio, sta tornando ai suoi livelli: un gol o un assist del numero 7 bianconero si gioca @2,90.

Quote Serie A: il programma completo della 18° giornata

Ecco il palinsesto completo della 18° giornata di Serie A con la lavagna SNAI che ci propone le quote delle scommesse più gettonate, da 1X2 a GOL e Over/Under.

Nella rincorsa allo scudetto si fa delicatissimo anche il testa a testa al Via del Mare, dove il Milan (reduce dal pari con la Roma e dall’eliminazione in Coppa Italia) troverà un Lecce imbattuto da 5 partite. Le quote sono comunque dalla parte dei rossoneri, avanti @1,58 su Planetwin365 e con il 60% delle giocate dalla loro parte. L’ultimo successo giallorosso contro il Milan risale al 2006, un 1-0 che stavolta pagherebbe @15 volte la posta, mentre per l’«1» semplice la quota scende @6,05; per il pareggio, invece, l’offerta è @3,95.

Giroud e Leao aprono come sempre il capitolo marcatori, con i loro gol dati rispettivamente @2,35 e @3,00, mentre per il Lecce finisce in primo piano Banda @7,00 dopo la buona prova contro lo Spezia, anche se in prima fila rimangono Colombo @5,00 e Di Francesco @6,00. Per i salentini la notizia migliore arriva dalle scommesse sulla salvezza, dove il rischio retrocessione è ora lontano @11; i rossoneri hanno invece perso terreno nelle quote sullo scudetto, dove sono terzi, dietro Napoli e Juventus @6,75.

