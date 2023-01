Quote Serie A 17 gennaio 2023. Il Napoli distrugge la Juve e vola sempre di più nelle quote antepost per lo scudetto, come vola Oshimen per il capocannoniere. Prossimo turno spezzatino col big match Lazio-Milan (in campo martedì 24 gennaio).

Statistiche Serie A

A noi piace sempre iniziare vedendo le statistiche e, rispetto alla scorsa giornata, in quest’ultimo turno abbiamo visto 1 solo pareggio. Spaccate a metà sia le partite da Over/Under 2,5 (50%) che da Gol Si/No (50%). Ecco il riassunto delle principali statistiche stagionali di questo campionato.

Il Napoli rimane al vertice anche come miglior squadra nelle scommesse. Se da inizio campionato avessimo puntato €1 sulla vittoria del Napoli in ogni giornata, a fronte di un investimento di €18 ne avremmo vinti €26,49 in base alle quote (+47% di rendimento). Seguie la Lazio e poi la Juventus. Ancora ferma al palo la Cremonese che ha cambiato allenatore.

Quote Serie A 17 gennaio 2023: Napoli in fuga per lo scudetto

Il Napoli travolge la Juventus nel big match del Maradona e scappa via verso lo scudetto. Nonostante non sia ancora finito il girone di andata in Serie A, la formazione di Luciano Spalletti ha un vantaggio di nove punti sul Milan e dieci sulla coppia Inter-Juventus che le permettono di guardare con grandissima fiducia al futuro. Il terzo scudetto del Napoli non è un sogno ma un’ipotesi concreta secondo gli esperti Sisal che vedono Osimhen e compagni con il tricolore sul petto @1,30.

L’Inter, dopo aver battuto lo stesso Napoli, ha pareggiato con il Monza e vinto di misura con il Verona; i campioni d’Italia hanno racimolato due punti nelle ultime due uscite e la formazione di Allegri è uscita con le ossa rotta dallo scontro diretto. L’impresa di riprendere la capolista appare davvero ardua tanto che lo scudetto per una tra Inter, Juventus e Milan pagherebbe @9 volte la posta.

Le tre inseguitrici possono però consolarsi perché se il tricolore appare sempre più lontano, la qualificazione alla Champions League è nelle loro mani. Con il Napoli che, virtualmente, ha già un posto tra le prime quattro, gli esperti Sisal ritengono che saranno proprio Inter, Juventus e Milan a rappresentare l’Italia nella competizione europea più importante il prossimo anno.

Nonostante ci siano 6 squadre raggruppate in appena 4 punti, le due milanesi e i bianconeri partono avanti rispetto ad Atalanta, Lazio e Roma. Se l’Inter viene data ai primi 4 posti @1,16, Juventus e Milan sono incollate vista la quota di @1,20. Devono compiere una bella impresa le tre formazioni che sognano di tornare in Champions: la Roma di Mou, che manca dalla competizione da quattro anni, è offerta @4,00 mentre si sale leggermente per Lazio e Atalanta che si giocano @4,50.

Quote Serie A 17 gennaio 2023: capocannoniere, domina sempre Oshimen

La doppietta contro la Juventus ha permesso a Victor Osimhen di segnare le prime reti in carriera contro i bianconeri e soprattutto di allungare in classifica cannonieri raggiungendo le 12 reti in campionato. Un vantaggio di più tre sugli inseguitori che, secondo gli esperti rende sempre più possibile il primo titolo personale per il nigeriano, in quota @1,65.

A segno nel weekend, con il gol vittoria contro il Verona, anche Lautaro Martinez giunto a quota 9 e offerto @4,50. Più difficile invece la rimonta di Ciro Immobile, ancora una volta out per problemi fisici, il cui bis si gioca @6,50. La doppietta di Paulo Dybala contro la Fiorentina vede scendere @15 la prima volta della “Joya”, stessa quota di M’bala Nzola e Rafael Leao, anche loro a segno nell’ultimo turno di Serie A.

Prossimo turno: Juve-Atalanta e Lazio-Milan le sfide più interessanti

La 19a giornata di Serie A inizia sabato 21 gennaio con un triplo anticipo, tra cui il derby campano Salernitana-Napoli. La capolista è favorita @1.29 e raccoglie la bellezza del 73% delle prime scommesse su Planetwin365, rispetto al misero 10% che punta sui padroni di casa quasi @10 volte la posta.

Domenica altre 4 partite, tra cui la sfida più interessante della sera, Juventus-Atalanta. Bianconeri favoriti @2.09 e appoggiati dal 45% degli scommettitori mentre il 27% va sulla Dea. Alta anche la percentuale (28%) di chi crede nel pareggio.

Lunedì doppio posticipo, con Bologna-Cremonese e Inter-Empoli. I nerazzurri sono offerti @1.27 di quota, col 75% di puntate sulla squadra di Inzaghi e solo il 10% sugli ospiti. Martedì il turno si chiude col vero big match: Lazio-Milan. Quota più equilibrate rispetto alle scorse partite. La Lazio gioca in casa ma è sfavorita @3.38 contro il @2.15 del Milan. Anche gli scommettitori la pensano così col 44% di puntate sui rossoneri contro il 28% per la Lazio.

