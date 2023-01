Pronostici Serie A 19a giornata. Si gioca da sabato fino al posticipo di lusso di martedì, Lazio-Milan. Attenzione anche al big match Juventus-Atalanta. Abbiamo analizzato tutte le partite di campionato con un consiglio per le scommesse su ognuna di esse.

Pronostici Serie A 19a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Verona-Lecce, fattore campo importante per l’Hellas

Probabili Formazioni

Zaffaroni e Bocchetti insistono sull’11 che sta dando risultati al Verona. Lazovic e Kallon a ridosso di Djuric. Sempre out Verdi e Faraoni. Nel Lecce ballottaggio tra Blin e Maleh con il primo favorito. Tridente Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Statistiche

-Il Verona è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Lecce (3V, 2N). Il Verona non ha mai perso in casa in Serie A contro il Lecce: quattro vittorie dell’Hellas.

-Il Lecce è imbattuto da sei gare di fila in campionato (3V, 3N) e non arriva a sette consecutive in uno stesso torneo di Serie A da marzo 2004.

-Nove dei 10 gol casalinghi del Verona in questa Serie A sono arrivati nei primi tempi (fa eccezione quella di Henry il 15 agosto contro il Napoli al 48’): il 90%, percentuale record del torneo in corso di reti interne nelle prime frazioni.

TIPS: VERONA RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.60

Salernitana-Napoli, partenopei quasi perfetti nei derby campani

Probabili Formazioni

Nicola perde Fazio e Bronn dietro: rientra Daniliuc e gioca Radovanovic. In mezzo piú Bohinen di Nicolussi-Caviglia. In attacco Dia e Piatek. Nel Napoli solito 11, ma con il dubbio Kvaratskhelia, che anche giovedí non si è allenato. Kvaratskhelia non convocato, dubbi anche su Lobotka.

Statistiche

-Il Napoli ha vinto sei degli ultimi sette derby campani di Serie A giocati in trasferta (1N), collezionando sei clean sheets in questo parziale.

-Da inizio novembre ad oggi, solo il Sassuolo (uno) ha raccolto meno punti in Serie A della Salernitana (due, frutto di due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare giocate); i campani in questo parziale hanno anche la peggior difesa del torneo (18 reti incassate).

-Il Napoli sta viaggiando a una media di 17.7 tiri a partita in questa Serie A, secondo miglior dato dei maggiori cinque tornei europei dopo il Bayern Monaco (20.5 tiri di media).

-Il Napoli, oltre ad avere il miglior attacco in generale del torneo (44 centri), ha segnato più gol di tutti nei primi tempi di questa Serie A (21), mentre la Salernitana con i cinque subiti a Bergamo è ora la peggior difesa nelle prime frazioni (19 reti incassate); attenzione particolare al quarto d’ora finale di primo tempo (tra il 31’ e il 45’), dove il Napoli ha la resa migliore del campionato (11 reti realizzate) e la Salernitana la peggiore (nove subite).

-Nelle tre partite del 2023, la Salernitana ha ricevuto 58 conclusioni dagli avversari (record negativo), di cui ben 31 nello specchio: in questo secondo caso, la seconda formazione per tiri in porta subiti nel periodo ne conta 17 (la Sampdoria).

TIPS: NAPOLI SEGNA PER PRIMA @1.20

Fiorentina-Torino. Viola maghi dei calci d’angolo

Probabili Formazioni

Italiano sceglie Venuti al posto dello squalificato Dodó e preferisce ancora Bonaventura a Barak. Jovic ha discusso con il tecnico e resta in dubbio. Nel Torino Vlasic e Miranchuk a supporto di Sanabria. Singo e Vojvoda sono gli esterni.

Statistiche

-Il Torino ha vinto l’ultima gara di Serie A giocata contro la Fiorentina (e datata 10 gennaio 2022).

-Il Torino ha subito almeno un gol in tutte e nove le trasferte disputate in questo campionato ed è una delle cinque squadre senza clean sheets fuori casa in questa Serie A (con Bologna, Cremonese, Inter e Verona).

-Tra le prime 10 formazioni della classifica, Fiorentina e Torino sono quelle con la peggior percentuale realizzativa (7.5% i viola, 8.3% i granata) e quelle che impiegano più tiri in media per fare un gol (13.3 i viola, 12.1 i granata).

-Fiorentina ha il miglior rendimento tra corner calciati e concessi ed è 14-2-2 negli 1X2 Corner mentre il Torino è una delle squadre che concede meno corner, ma anche una di quelle che ne batte di meno.

TIPS: FIORENTINA (1X2 CORNER) @1.44

Sampdoria-Udinese, precedenti favorevoli ai blucerchiati

Probabili Formazioni

Stankovic presenta la stessa Sampdoria vista a Empoli, con Rincon in mezzo. Djuricic dietro a Lammers e Gabbiadini. Nell’Udinese Deulofeu è pienamente recuperato e si candida a giocare dal 1’. Rischia Success. Lovric sempre avanti su Samardzic.

Statistiche

-La Sampdoria è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette sfide contro l’Udinese in campionato (5V, 1N).

-L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte contro la Sampdoria in Serie A (7N, 9P).

-Nessuno ha segnato in percentuale più gol dell’Udinese negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (10/26: 38%, al pari della Cremonese), i friulani sono però la formazione che ha subito in percentuale più reti nel primo quarto d’ora di gioco (29%: 6/21).

-Sampdoria miglior squadra da Under sulla linea di 9.5 corner (O/U 2-14).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.80

Monza-Sassuolo, allarme per i neroverdi in crollo

Probabili Formazioni

Palladino conferma la coppia Petagna-Caprari, con Ciurria a sostegno. Machin in mediana con Pessina. Nel Sassuolo Defrel insidia Alvarez al centro del tridente. Maxime Lopez, recuperato, parte titolare in regia. Ok Ferrari dietro.

Statistiche

-Il Monza è imbattuto da quattro partite di campionato (2V, 2N), i brianzoli non hanno mai registrato una striscia di cinque match consecutivi senza sconfitta in Serie A.

-Il Sassuolo ha perso le ultime quattro partite di campionato, solo una volta in Serie A ha infilato una striscia di almeno cinque sconfitte di fila: sette tra gennaio e marzo 2014.

-Nessuna squadra ha segnato più gol del Monza tra il minuto 61 e il 75 in questo campionato (sette, al pari di Milan e Napoli); tuttavia, la formazione brianzola è quella che ne ha subiti di più nello stesso periodo di gioco (otto).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Spezia-Roma, Dybala in grande forma

Probabili Formazioni

Gotti potrebbe dare una chance dall’inizio a Zurkowski, al posto dell’infortunato Bastoni. In difesa Caldara per lo squalificato Nikolaou. Nella Roma Zaniolo si è ristabilito e dovrebbe giocare. Spinazzola favorito a sinistra.

Statistiche

-La Roma è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a tre successi (i due più recenti tenendo la porta inviolata) e un pareggio.

-Nessuna squadra ha ottenuto più punti della Roma contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica: 25, come Inter e Napoli (otto vittorie e un pareggio per i giallorossi contro queste avversarie).

-Dopo il pareggio 0-0 contro il Lecce e il successo 1-0 contro il Torino, lo Spezia può tenere la porta inviolata per tre incontri consecutivi per la prima volta nel massimo campionato.

-Paulo Dybala è a quota sette reti in questa Serie A e può realizzare almeno otto centri in un girone d’andata per la quarta volta nel massimo campionato italiano.

TIPS: DYBALA MARCATORE @3.00

Juventus-Atalanta, aria di X tra bianconeri e bergamaschi

Probabili Formazioni

Allegri ripensa al 3-5-2, ma senza Chiesa. McKennie e Kostic esterni. Vlahovic e Pogba al massimo in panchina. Nell’Atalanta Ederson per lo squalificato Koopmeiners, mentre Boga e Lookman appoggiano Hojlund. Ko Zappacosta, a destra Hateboer. Da verificare Scalvini, uscito prima in Coppa Italia.

Statistiche

-Sette delle ultime 11 gare tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminate in parità (completano il parziale due successi per parte).

-La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime cinque partite casalinghe in campionato.

-L’Atalanta è una delle tre squadra che hanno ottenuto più punti nell’anno solare 2023 (sette, come Inter e Roma) e nel periodo ha segnato almeno cinque reti in più di ogni altra formazione (12).

TIPS: PAREGGIO @3.40

Bologna-Cremonese, scontro salvezza

Probabili Formazioni

Motta dovrebbe optare per Barrow davanti, visto che Arnautovic rimane indisponibile. Orsolini inamovibile, Ferguson sulla trequarti. Nella Cremonese spazio a Hendry, Zanimacchia e Okereke. Ballardini dovrebbe recuperare e schierare anche Dessers.

Statistiche

-Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei sfide contro la Cremonese tra Serie A, B e Coppa Italia: due successi (entrambi nella coppa nazionale) e quattro pareggi (tutti in cadetteria).

-Il Bologna non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre gare di Serie A contro avversarie ultime in classifica a inizio giornata (2N, 1P).

-Davide Ballardini è rimasto imbattuto in tutti e suoi cinque esordi assoluti in carriera sulla panchina di una singola squadra in Serie A: vittoria con Genoa, Lazio e Palermo, pareggio con Cagliari e Bologna.

-Bologna (10) e Cremonese (11) sono le due squadre che hanno subito più reti su palla inattiva in questo campionato; in particolare, entrambe hanno incassato esattamente quattro gol su calcio di rigore nel torneo in corso, nessuna formazione ne conta di più.

TIPS: GOL SI @1.91

Inter-Empoli, nerazzurri dominanti negli ultimi precedenti

Probabili Formazioni

Inzaghi dovrebbe avere a disposizione la stessa Inter che ha trionfato in Supercoppa. Davanti Lautaro e Dzeko, Dimarco e Calhanoglu sono regolarmente a disposizione. Nell’Empoli Ismajili ko, gioca De Winter. Fazzini al posto di Marin, Satriano e Caputo davanti.

Statistiche

-L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 20-7. L’Inter ha vinto il 93% delle partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A (14: 13V, 1P).

-Dall’arrivo di Simone Inzaghi (dal 2021/22), l’Inter è la squadra che ha vinto più partite casalinghe (22 su 28), guadagnato più punti in casa (69, almeno sette in più di qualsiasi altra) e segnato più gol in gare interne (69) in Serie A.

-L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato 1-0 contro la Sampdoria, i toscani non ottengono due successi consecutivi in Serie A dal dicembre 2021.

-Con il gol vittoria al 3° minuto contro il Verona, l’Inter ha realizzato ben otto reti nei primi 15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra.

TIPS: INTER SEGNA PER PRIMA @1.20

Lazio-Milan, posticipo di martedì all’Olimpico

Probabili Formazioni

Sarri presenza la solita Lazio: l’unica assenza (ed é pesante) resta quella di Immobile, con Pedro al suo posto. Vecino leggermente favorito su Luis Alberto. Nel Milan possibile qualche variazione rispetto alla Supercoppa. Kalulu dal 1’, ok Tonali, a destra Saelemaekers.

Statistiche

-La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite di Serie A (59 su 158 gare, completano 69 vittorie rossonere e 30 successi biancocelesti).

-La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 10 dei 18 match di questo campionato (meno solo dei 12 della Juventus).

-Solo l’Inter (13) ha segnato più di Lazio e Milan (entrambi 12) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; i biancocelesti sono inoltre l’unica formazione che non ha ancora subito gol nella prima mezz’ora di gioco.

-Dal suo arrivo nella capitale (dal 2016/17), con Ciro Immobile in campo la Lazio ha vinto il 56% delle partite in Serie A, con una media di 1.9 punti a gara – senza il classe ’90 la percentuale di successi biancocelesti in campionato scende al 33%, con una media di 1.3 punti.

-Rafael Leão ha preso parte a un gol in entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio. Il portoghese è stato coinvolto in 21 reti nelle sue ultime 23 partite di Serie A (11 marcature e 10 passaggi vincenti).

TIPS: 1° TEMPO CON PIU GOL @3.20 / X TEMPO CON PIU GOL @3.60

