Quote Serie A 25 gennaio 2023. Penalizzazioni ma anche pessimi rendimenti e scivoloni; le avversarie del Napoli stanno facilitando il compito ai partenopei che stanno andando come un treno, e si scommette sul possibile nuovo record di punti in una singola stagione. Oshimen vola per il capocannoniere, Verona crede nella rimonta salvezza e prossimo turno con Napoli-Roma. Facciamo il punto della situazione al termine del girone d’andata.

Statistiche Calcio Serie A

Gli aggiornamenti statistici stagionali del campionato di calcio italiano, dopo che nell’ultimo turno abbiamo visto solo 2 Over 2.5 su 10 partite. Turno avaro anche di Gol SI (solo 3). Anche il fattore campo ha ripagato solo 2 volte, con ben 5 vittorie in trasferta e 3 pareggi.

Il Napoli rimane la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, anche se con l’ultimo aggiornamento, la Lazio si avvicina parecchio dopo il successo sul Milan. Il colpaccio sull’Inter rilancia l’Empoli al 3° posto di questa classifica statistica. La Cremonese non si sblocca. Riuscirà a vincere una partita prima della fine del campionato.

Nel nuovo sito BETTING MANIAC trovi anche gli aggiornamenti e i modelli statistici per le scommesse su Gol 1/2 Tempo e Corner.

Quote Serie A 25 gennaio 2023: scudetto, micro quota per il Napoli che viaggia con un ritmo da record

Il girone di andata di Serie A si è concluso con il Napoli che ha praticamente fatto il vuoto dietro di sé. La formazione di Luciano Spalletti, a metà campionato, ha 12 lunghezze di vantaggio sul Milan, 13 su Inter, Lazio e Roma e addirittura 27 sulla Juventus, penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze. Distacchi abissali che vedono il Napoli con le mani sullo scudetto: secondo gli esperti Sisal infatti la formazione di Spalletti che a giugno festeggia il titolo di Campione d’Italia è offerta a quota rasoterra @1,12.

Sia Milan che Inter si aggrappano alla matematica per sperare in una rimonta che, ad oggi, appare davvero molto, molto complicata. Sia i campioni d’Italia, sia i nerazzurri sono dati vincenti @12. In attesa di capire se la penalizzazione della Juventus verrà confermata oppure no, i bianconeri, al momento staccatissimi, rimangono la quarta forza del campionato visto che il loro scudetto si gioca @20.

Il Napoli però non guarda solo al titolo ma anche, giustamente, al record di punti in Serie A. I partenopei sono la terza squadra a chiudere il girone di andata con 50 o più punti: prima dei campani solo Juventus, nel 2013-14 e nel 2018-19, e l’Inter, nel 2006-07, erano riuscite nell’impresa. Proprio i bianconeri di Antonio Conte, nove anni fa, stabilirono il record con ben 53 punti nelle prime 19 giornate e 49 nella seconda parte del campionato. Per battere questo incredibile primato, il Napoli dovrà alzare ancora di più il livello e accumulare ben 53 punti sui 57 ancora a disposizione. Impresa non facile ma questa squadra ha mostrato, finora, di non porsi limiti. Il Napoli di Spalletti che supera quota 102 punti pagherebbe @12 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Serie A 25 gennaio 2023: Capocannoniere, anche qui domina Napoli

Per il reparto avanzato Victor Osimhen spicca anche sul tabellone del capocannoniere, dove è @1,44, in netto vantaggio su Lautaro @6,75 e Immobile. Più equilibrato, infine, il duello per la miglior difesa, con il Napoli sempre avanti (a 1,70) in questo caso tallonato dalla Juventus (2,20).

Quote Serie A 25 gennaio 2023: Salvezza, il Verona prova la rimonta

La vittoria ottenuta in casa contro il Lecce ha permesso al Verona di chiudere in modo positivo il girone di andata portando a casa la seconda vittoria su quattro sfide del 2023. Un successo che permette ai gialloblu di continuare a sperare nella salvezza tanto che ora l’incubo retrocessione è offerto @1,50 sia dai betting analyst di Sisal che da quelli di William Hill.

Sempre più giù invece la Cremonese, nonostante il punto ottenuto alla prima in campionato di Ballardini a Bologna, vista in Serie B tra 1,05 e 1,20 mentre oscilla tra 1,16 e 1,36 un piazzamento tra le ultime tre della Sampdoria, peggior attacco del campionato con solo 8 reti in 19 uscite. Si fa più complessa la posizione della Salernitana, senza vittorie da sette gare: la retrocessione dei campani si gioca @3,50 quota che sale @4 per un ritorno in Serie B dello Spezia a più 6 dal Verona terzultimo.

Prossimo Turno: big match Napoli-Roma

Vediamo le prime quote e come stanno puntando gli scommettitori di PLANETWIN365 per il prossimo turno di campionato, la 20a giornata di Serie A al via con un doppio anticipo già da venerdì 27 gennaio. Si continuerà poi nel weekend, e domenica sera c’è il big match Napoli-Roma. Partenopei ancora favoriti al Maradona @1.72 di quota, e la pensano così anche gli scommettitori col 55% di preferenze sul Napoli rispetto al 20% di puntate sui giallorossi.

Poco prima, alle ore 18:00, sempre di domenica, interessante anche Lazio-Fiorentina. Biancocelesti favoriti @2.10 e 46% di preferenze rispetto al 26% di puntate sui viola. Lunedì il turno si chiuderà col posticipo Udinese-Verona, partita delicata per la salvezza. Un altro centro dell’Hellas in rimonta si gioca @4.39, ma al momento solo il 21% degli scommettitori crede nella vittoria esterna, con un 53% che punta sui friulani e il 26% sulla X a completare alo quadro.

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.