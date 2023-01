Pronostici Serie A 20a giornata. Come ogni venerdì (con doppio anticipo) andiamo ad analizzare tutte le partite che ci attendono per il campionato di calcio italiano con probabili formazioni, ultime notizie, statistiche e consigli per le scommesse, oltre ad una FREE PICK speciale, un raddoppio. Big match Napoli-Roma.

Pronostici Serie A 20a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Bologna-Spezia, venerdì nero per gli spezzini

Probabili Formazioni

Thiago Motta non recupera Arnautovic e Sansone, davanti dovrebbe giocare Zirkzee. Duello tra Aebischer e Soriano. Nello Spezia sempre out Nzola e Bastoni, mentre Holm dovrebbe farcela. Verde-Gyasi davanti.

Statistiche

-Il Bologna è imbattuto in cinque sfide di Serie A contro lo Spezia (3V, 2N), segnando 11 gol contro i liguri (2.2 di media a match).

-Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di Serie A disputate di venerdì (3V, 1N, 2P).

-Lo Spezia ha perso tutte le cinque partite di Serie A disputate di venerdì, subendo una media di 3 gol a partita (15 totali).

TIPS: BOLOGNA OVER 1.5 GOL @2.10

Lecce-Salernitana da Gol/Gol

Probabili Formazioni

Baroni modifica il tridente: Banda in vantaggio su Di Francesco. Blin ancora preferito a Maleh. Nella Salernitana subito esordio per Troost-Ekong. Davanti ancora Dia e Piatek con Bonazzoli in panchina.

Statistiche

-Il Lecce ha vinto 2-1 l’unico precedente in Serie A contro la Salernitana lo scorso 16 settembre.

-Il Lecce non tiene la porta inviolata da 17 incontri al Via Del Mare in Serie A.

TIPS: GOL SI @2.00

Empoli-Torino, attesi pochi gol

Probabili Formazioni

Zanetti senza Parisi e Henderson. Dentro Cacace e Akpa-Akpro. In attacco solito duo Satriano-Caputo, con Baldanzi alle spalle. Bajrami dovrebbe iniziare in panchina. Nel Torino sempre out Lukic. Vlasic e Miranchuk sostengono Seck.

Statistiche

-Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 10 su 21, completano sette vittorie degli azzurri (contro nessun’altra formazione ne ha ottenute di più) e quattro successi granata.

-L’Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie A senza subire gol. L’Empoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A tenendo la porta inviolata.

-Dopo il successo per 1-0 contro la Fiorentina, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in due partite consecutive di Serie A per la prima volta dall’aprile 2022.

TIPS: UNDER 2,5 @1.70

Cremonese-Inter. Primo gol nerazzurro

Probabili Formazioni

Ballardini dovrebbe giocare ancora la coppia Ciofani-Okereke. Benassi si candida al posto di Pickel. Nell’Inter Darmian nei tre dietro, probabile una maglia da titolare per Gagliardini. Davanti Dzeko e Lautaro. Lukaku in panchina.

Statistiche

-L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro la Cremonese in Serie A: 12 successi in 15 sfide, completano due pareggi e una vittoria grigiorossa.

-La Cremonese è diventata la seconda squadra dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05) a non aver vinto nessuna partita nel girone d’andata (dopo il Verona 2015/16).

-Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco per quel che riguarda i primi 30 minuti di partita nella Serie A 2022/23 (13 reti per l’Inter) e la peggior difesa considerando gli stessi parziali di gara (13 subite per la Cremonese).

TIPS: INTER SEGNA PER PRIMA @1.44

Atalanta-Sampdoria, blucerchiati in crisi senza fine

Probabili Formazioni

Gasperini spera di recuperare almeno per la panchina Zapata. In attacco Lookman e Hojlund, possibile chance per Pasalic trequartista. Nella Sampdoria ko Gabbiadini, Montevago in coppia con Lammers. Winks in mediana.

Statistiche

-L’Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A.

-L’Atalanta ha vinto 22 delle 50 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (17N, 11P), solo contro il Bologna (28) ha ottenuto più successi in gare interne nel torneo.

-L’Atalanta ha perso solamente una delle ultime 28 partite di Serie A contro squadre con almeno 25 punti di distanza a inizio giornata (1-2 v Cagliari il 6 febbraio 2022): completano il parziale 21 successi e sei pareggi.

-Con nove punti in 19 partite, la Sampdoria sta vivendo la sua peggior stagione di Serie A.

-Dall’inizio del 2023, l’Atalanta ha realizzato 15 gol in Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori 10 campionati europei – la Sampdoria ne ha realizzati solo due nel periodo, record negativo nel campionato italiano.

TIPS: ATALANTA VINCENTE @1.40

Milan-Sassuolo. Rossoneri e neroverdi entrambi in un periodo difficile

Probabili Formazioni

Pioli sceglie Kjaer per sostituire Tomori. In mediana Pobega per Bennacer, oppure Krunic, ormai recuperato. Saelemaekers a destra, chance per De Ketelaere dall’inizio. Theo Hernandez e Calabria dovrebbero farcela. Nel Sassuolo stavolta tocca ad Alvarez davanti.

Statistiche

-Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Sassuolo in Serie A (1V, 1N) senza subire gol.

-Il Milan di Stefano Pioli non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni (2N, 3P).

-Il Sassuolo ha registrato due pareggi e sei sconfitte nelle ultime otto giornate di campionato.

-Il Milan ha segnato quattro degli ultimi sette gol casalinghi di Serie A nell’ultimo quarto d’ora di gioco – nelle prime 15 reti interne dei rossoneri in questo campionato nessuna era arrivata dal 70’ in poi.

TIPS: NO BET

Juventus-Monza, vendetta bianconera?

Probabili Formazioni

Allegri ritrova Cuadrado, che gioca a destra. Anche Vlahovic e Pogba verso la convocazione. Ipotesi 3-4-2-1 con Chiesa e Di Maria alle spalle di Milik. Nel Monza Rovella potrebbe prendere il posto di Machin. Caprari e Mota Carvalho davanti.

Statistiche

-Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 18 settembre contro i bianconeri, il Monza potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della Serie A a vincere entrambe le sue prime due sfide contro la Juventus nel massimo campionato, dopo l’Inter nel 1930.

-La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A, perdendo solo contro il Monza nel periodo.

-Da quando Palladino allena il Monza, la squadra briazola è seconda per possesso palla medio in Serie A (56% contro il 62% del solo Napoli) e terza per minor numero di tiri subiti (137, meglio hanno fatto solo Fiorentina e Roma nel periodo).

-La Juventus ha segnato il 40% dei suoi gol in questo campionato su palla inattiva (12 su 30, meno dei soli 14 del Napoli in generale).

TIPS: JUVE VINCENTE @1.55

Lazio-Fiorentina. La bestia nera dei viola è la Lazio

Probabili Formazioni

Sarri orientato a fare un solo cambio rispetto alla squadra che ha battuto il Milan: Lazzari al posto di Hysaj. Immobile al massimo in panchina. Gioca Pedro. Nella Fiorentina Jovic dovrebbe partire dal 1’, ballottaggio Venuti-Dodó.

Statistiche

-La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 147 match) che segnato più gol (206) nella sua storia in Serie A, completano 42 pareggi e 47 successi viola.

-La Lazio ha vinto sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina in Serie A (1P). Ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro la Fiorentina.

-La Lazio ha vinto tre partite di fila considerando tutte le competizioni.

-La Fiorentina ha perso nelle ultime due partite di Serie A, senza segnare nemmeno un gol.

TIPS: LAZIO VINCENTE @2.10

Napoli-Roma. Big match di domenica sera al Maradona

Probabili Formazioni

Kvaratskhelia recupera e gioca. Politano nel tridente, ok anche Mario Rui. Nella Roma Zalewski al posto dello squalificato Celik, con Spinazzola a sinistra. Pellegrini ok, gioca con Dybala e Abraham.

Quote

La miglior quota vincente sul Napoli la trovate su STARCASINO sul mercato italiano. La quota migliore sul Pareggio ce la offre SISAL con una X proposta @3.75 mentre se volete puntare sui giallorossi, dirigetevi su Login Bet che quota la Roma @5.

Statistiche

-Il Napoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Roma in campionato (5V, 3N), l’ultimo successo dei giallorossi contro i partenopei in Serie A risale al 2 novembre 2019 (2-1 all’Olimpico).

-Considerando tutte le competizioni da inizio 2023, solo il Nantes (cinque su cinque) ha ottenuto più clean sheet della Roma tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei: quattro gare su cinque con la porta inviolata per i giallorossi.

-Tra i 10 allenatori affrontati almeno quattro volte in Serie A, Luciano Spalletti è quello contro cui José Mourinho ha la peggior percentuale di vittorie (20%): solo un successo in cinque sfide per il portoghese, nella prima sfida del 19 ottobre 2008 (3N, 1P).

-Sfida tra le due migliori difese nei secondi tempi di questo campionato: solo sette gol subiti da Napoli e Roma nei secondi 45 minuti di gioco finora.

-Sfida tra le due squadre che hanno incassato meno tiri nello specchio nel campionato in corso (51 il Napoli, 54 la Roma) e tra due delle tre formazioni che hanno subito meno gol da dentro l’area di rigore finora: Napoli 10, Roma 13 (come la Lazio).

-Victor Osimhen, autore del gol vittoria nel match d’andata, ha già messo a referto 13 reti in 15 match.

-Solamente Ademola Lookman (sei), Jérémie Boga (sei) e Victor Osimhen (cinque) hanno partecipato attivamente a più gol di Paulo Dybala (quattro) e Tammy Abraham (quattro) da inizio 2023 in Serie A.

TIPS: UNDER 2.5 @1.90

Udinese-Verona, il posticipo del lunedì

Probabili Formazioni

Sottil ritrova Pereyra, ma non Deulofeu. In attacco Success e Beto. Nel Verona Lasagna affianca Djuric, Doig e Depaoli sono gli esterni, Magnani al posto dello squalificato Dawidowicz.

Statistiche

-Dopo il successo per 2-1 nel match d’andata, l’Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2017/18.

-L’Udinese ha ottenuto 28 punti in 19 match di questo campionato, nelle precedenti 10 stagioni di Serie A non ha mai fatto meglio nel girone d’andata.

-Il Verona ha vinto due delle ultime tre gare di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 21 (5N, 14P).

-Da una parte il Verona è la squadra che ha segnato più gol in percentuale nei primi tempi di questo campionato (76%: 13/17), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti in percentuale nella prima frazione di gioco (62%: 13/21).

TIPS: 1° TEMPO CON PIU’ GOL @3.10

Pronostici Serie A 20a giornata: FREE PICK speciale

Oltre a tutti i consigli già dati nelle analisi su tutte le partite, prendiamo spunto dallo studio mettendo a bilancio una doppia in FREE PICK su due favorite per un raddoppio esatto @2.00 di quota.

