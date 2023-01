Quote Serie A 31 gennaio 2023. Il Napoli batte anche la Roma e ormai per lo scudetto è solo una questione di numeri. Le altre corrono per la Champions League. Prossimo turno col derby della Madonnina.

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno in 6 partite entrambe le squadre sono andate a segno, portando al 56% di Gol Si nelle ultime 5 giornate (53% nel totale stagionale). Vediamo tutte le statistiche stagionali del campionato di calcio italiano e a seguire i rendimenti delle singole scommesse, col Napoli che anche qui si conferma come miglior squadra su cui puntare.

Quote Serie A 31 gennaio 2023: Napoli con lo scudetto in mano

L’ennesima vittoria stagionale in uno scontro diretto, ottenuta nel finale di gara contro la Roma, permette al Napoli di allungare ancora in testa alla classifica, con il distacco sul secondo posto – ora occupato dall’Inter, salito a 13 punti a 18 giornate dal termine. Un divario che vede gli uomini di Spalletti senza rivali per lo scudetto offerto @1,08 su Planetwin365.

Ormai lontanissime sia l’Inter che, soprattutto, il Milan: i nerazzurri sono offerti @12, mentre il crollo rossonero con il Sassuolo porta @21 la quota su Pioli e i suoi.

A certificare il dominio partenopeo anche l’ennesimo gol di Victor Osimhen, a segno per il quarto turno di campionato consecutivo e sempre più leader in classifica marcatori con i suoi 14 gol. La prima volta sul trono dei bomber dell’attaccante nigeriano, che con il gol contro la Roma ha eguagliato il bottino della scorsa stagione, vale @1,50 volte la posta. Lontani tutti gli altri con Lautaro Martinez, che di gol ne ha segnati finora 11, si trova a quota @4,50 mentre Ciro Immobile, fermo a 7, vale @10 volte la posta. Stesso numero di gol, infine, per Paulo Dybala per il quale, però, il trono dei bomber si gioca @25, stesso quota di Leao.

Quote Serie A 31 gennaio 2023: per le altre rimane solo la Champions

“Il nostro scudetto sarà entrare in Champions”. Suonano perentorie le parole di Stefano Pioli che, dopo la sonora cinquina a San Siro contro il Sassuolo, sesta partita consecutiva senza vittoria tra tutte le competizioni, abbandona i sogni tricolori per guardare alla realtà. Con il Napoli ormai distante 15 punti sono ridotte al lumicino le speranze bis scudetto per i rossoneri.

Adesso il vero obiettivo del Milan diventa il piazzamento tra le prime quattro che vale la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Missione non scontata ma alla portata per i rossoneri, proposti @1,65, stessa quota di Atalanta, Lazio e Roma, le rivali da lasciar dietro per non rendere la stagione fallimentare.

Quote Serie A 31 gennaio 2023: Cremonese e Samp quasi condannate alla B

Inizia a delinearsi la situazione nella parte bassa della classifica di Serie A, dove Cremonese e Sampdoria appaiono ormai a un passo dalla retrocessione. Quando è già passato il giro di boa, infatti, le due formazioni di fondo classifica hanno rispettivamente 8 e 9 punti, mentre lo Spezia quartultimo ne ha 18.

La discesa in B della formazione lombarda, promossa solo qualche mese fa, è vista così a 1,05 su Snai, mentre per i blucerchiati la quota è @1,12. Qualche possibilità in più per il Verona, offerto @1,50. Più in su lo Spezia, per cui il rischio però rimane, con la retrocessione in quota @3. Aria di salvezza, invece, per Salernitana e Lecce, viste @5,50, mentre il Sassuolo, forte della manita rifilata al Milan, è proposto @7,50.

Prossimo Turno: c’è il derby della Madonnina

Lunga 21° giornata di Serie A che inzierà sabato 4 febbraio con un triplo anticipo aperto dalla sfida salvezza Cremonese-Lecce. A seguire Roma-Empoli mentre in serata toccherà a Sassuolo-Atalanta.

Il lunch match della domenica vede in campo Spezia-Napoli, con un altra vittoria dei partenopei offerta @1.38, e il 68% delle prime scommesse vanno sulla squadra di Spalletti (solo il 12% per ora crede nel successo dei padroni di casa.

I riflettori sono però accesi sul derby della Madonnina di domenica sera a San Siro, con Inter-Milan. Nerazzurri favoriti @2.03 contro un Milan in difficoltà. Lo capiscono anche gli scommettitori, solo il 25% sta andando sui rossoneri, con un 47% che punta sull’Inter, ma anche il 28% sul Pareggio è da considerare.

Doppia sfida al lunedì con Verona-Lazio e Monza-Sampdoria, ma il turno si chiuderà solo martedì 7 febbraio con Salernitana-Juventus. Un altro passo falso dei bianconeri paga @6, mentre il successo della squadra di Allegri si gioca @1.56. Il momento difficile in questo caso non spaventa gli scommettitori che al 61% stanno puntando sulla vittoria ospite.

