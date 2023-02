Pronostici Serie A 21a giornata. Da sabato 4 a lunedì 7 febbraio si gioca un lungo turno del campionato di calcio italiano, e torna il derby della Madonnina con Inter-Milan. Abbiamo analizzato tutte le partite con un consiglio sulle scommesse per ogni match.

Pronostici Serie A 21a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Cremonese-Lecce, scontro salvezza

Probabili Formazioni

Ballardini continua con il 3-5-2: davanti Dessers e Okereke, mentre Valeri e Sernicola sono gli esterni. Nel Lecce out Maleh, gioca Blin. Colombo favorito su Ceesay, Di Francesco su Banda.

Statistiche

-Sono cinque i precedenti in Serie A tra Cremonese e Lecce: una vittoria giallorossa nel primo incrocio assoluto, due successi grigiorossi e due pareggi.

-La Cremonese non ha ancora vinto in questi primi 20 turni: una sola squadra neopromossa nella storia della Serie A ha mancato l’appuntamento con la vittoria in tutte le prime 21 giornate disputate in un massimo campionato, l’Ancona 2003/04 (sei pareggi e 15 sconfitte in quel caso).

-Il Lecce è l’unica squadra di Serie A che nel 2023 non ha ancora segnato un gol in trasferta.

Tips: DOPPIA CHACE 1X @1.45

Roma-Empoli. Giallorossi dominanti contro l’Empoli

Probabili Formazioni

Mourinho dá fiducia a Celik a destra. Pellegrini avanzato con Dybala alle spalle di Abraham. Nell’Empoli Akpa-Akpro confermato, in avanti la spalla di Caputo dovrebbe essere ancora Satriano, anche se il neo arrivato Piccoli scalpita.

Statistiche

-La Roma non perde contro l’Empoli in Serie A dal 17 febbraio 2007: da allora tre pareggi e 10 vittorie giallorosse, incluse tutte le ultime sei in ordine di tempo (queste sei segnando sempre almeno due gol).

-Nelle 14 partite di Serie A tra queste due squadre in casa della Roma, ben 12 successi capitolini e due pareggi: quella giallorossa è infatti la squadra contro cui l’Empoli ha disputato più gare in trasferta nel massimo torneo senza mai vincere.

-La Roma ha vinto le ultime due gare casalinghe di Serie A senza subire alcun gol.

Tips: ROMA @1.50

Sassuolo-Atalanta. Attesi tanti gol al Mapei Stadium

Probabili Formazioni

Visto l’infortunio di Toljan, Dionisi lancia subito Zortea a destra, con Rogerio a sinistra. Thorstvedt avanti sul neo arrivato Bajrami. In avanti Defrel. Nell’Atalanta ancora tridente Lookman, Hojlund, Boga. Djmsiti al centro della difesa.

Statistiche

-Solo contro la Juventus (14), il Sassuolo ha collezionato più sconfitte in Serie A rispetto a quelle accumulate contro l’Atalanta (11 in 19 sfide): i bergamaschi hanno vinto in ben 10 delle ultime 13 partite contro i neroverdi nel massimo campionato (2N, 1P).

-Sfida tra due squadre con simili filosofie di gioco: la seconda e la terza squadra di questa Serie A dietro al Milan per attacchi verticali (Atalanta 52 e Sassuolo 48); il Sassuolo – con sei reti – è anche la formazione che ha realizzato più gol in seguito a un attacco verticale finora (uno dei quali contro il Milan nell’ultima giornata).

Tips: OVER 2.5 @1.57

Spezia-Napoli. In arrivo un altra vittoria per il Napoli da record?

Probabili Formazioni

Gotti recupera Holm e lancia subito Shomurodov davanti, anche perché Gyasi è squalificato. Nel Napoli solito 11 con Lozano preferito a Politano. Zielinski, Lobotka e Rrahmani hanno lavorato a parte, ma non destano preoccupazioni.

Statistiche

-Il Napoli ha vinto entrambe le sfide di Serie A giocate al Picco di La Spezia (4-1 nel 2020/21 e 3-0 nel 2021/22).

-Il Napoli sta viaggiando a una media punti di 2.65 a match in questo campionato, , una media che se mantenuta proietterebbe la formazione azzurra sopra i 100 punti nelle 38 giornate (100.7) – solo la Juventus di Conte 2013/14 (102 punti) è andata in tripla cifra nella storia del torneo.

-Problema evidente in fase realizzativa per lo Spezia, che non è andato a bersaglio in tre delle ultime quattro gare di campionato disputate: in generale solo la Sampdoria (13) conta più gare degli Aquilotti (nove) senza gol all’attivo in questa Serie A (tra queste quella d’andata con il Napoli).

-Da quando Luciano Spalletti allena il Napoli (2021/22), gli azzurri hanno raccolto 24 clean sheets in Serie A (solo la Juventus con 25 ha fatto meglio) e tra le squadre presenti in entrambi i campionati, i campani sono quelli con meno reti subite nel periodo (46).

Tips: NAPOLI @1.38

Torino-Udinese. Il pareggio manca dal 2018

Probabili Formazioni

Juric potrebbe lanciare Ilic dall’inizio, con Linetty in panchina. Vlasic e Miranchuk a supporto di Sanabria. Nell’Udinese in attacco Beto e Success. Samardzic mezz’ala, mentre Pereyra dovrebbe rimanere ancora out. Thauvin al massimo in panchina.

Statistiche

-Torino e Udinese non pareggiano in Serie A dal 16 settembre 2018. Il Torino ha vinto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe di Serie A contro l’Udinese (1P) e in questo parziale per ben tre volte ha mantenuto la porta inviolata.

-Il Torino ha pareggiato quattro delle ultime sei gare di campionato (1V, 1P).

-Nessuna squadra conta più pareggi dell’Udinese in questa Serie A (otto come Empoli, Lecce e Cremonese): sette degli otto segni “X” friulani sono però racchiusi nelle ultime 12 giornate di campionato (1V, 4P).

Tips: PAREGGIO @3.30

Fiorentina-Bologna, la sfida dell’Appennino parla viola

Probabili Formazioni

Italiano potrebbe confermare gran parte dell’11 visto in Coppa Italia. Ikoné favorito su Kouamé, Barak sulla trequarti. Nel Bologna Zirkzee attaccante (Arnautovic ne avrá ancora per un paio di settimane), Moro in regia, Cambiaso a sinistra.

Statistiche

-Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 56 su 141 sfide, completano il quadro 46 pareggi e 39 successi rossoblù.

-La Fiorentina è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 sfide contro il Bologna in Serie A (10V, 6N).

-La Fiorentina ha vinto otto delle ultime 10 sfide al Franchi contro il Bologna in Serie A (2N), subendo un solo gol nel periodo.

-Nelle ultime 10 giornate di Serie A il Bologna ha guadagnato 19 punti (6V, 1N, 3P), nel periodo solo Napoli (27), Inter (22) e Juventus (22) hanno fatto meglio sul campo (esclusa la penalità della Juventus).

Tips: FIORENTINA @1.85

Inter-Milan, è ancora derby della Madonnina

Probabili Formazioni

Inzaghi punta su Skriniar, nel trio con Acerbi e Bastoni. Lautaro e Dzeko davanti. Nel Milan Kjaer per Tomori, Krunic in mezzo, Diaz preferito a De Ketelaere. Leao dal 1’.

Statistiche

-178° derby in Serie A tra Inter e Milan: i nerazzurri conducono per 67 vittorie a 54, completano il quadro 56 pareggi.

-Nessuna squadra ha subito meno gol dell’Inter in partite casalinghe in questo campionato: cinque, al pari della Roma. Solo il Napoli (28) ha guadagnato più punti dei nerazzurri in gare interne nella Serie A 2022/23 (24 in 10 match).

-Il Milan ha perso le ultime tre partite in tutte le competizioni. I rossoneri hanno subito 18 gol nel gennaio 2023: record negativo in un singolo mese di un anno nella sua storia in tutte le competizioni (dal 1929/30).

-Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Inter nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (14, al pari della Lazio), dall’altra solo Cremonese (14) e Sampdoria (12) hanno subito più reti del Milan (11) nella prima mezz’ora di gioco.

-Lautaro Martínez ha segnato sei reti contro il Milan in tutte le competizioni, solo contro il Cagliari (otto) ha realizzato più gol con la maglia dell’Inter.

-Olivier Giroud ha segnato in entrambi i suoi primi due derby di campionato contro l’Inter (tre reti totali).

Tips: INTER SEGNA PER PRIMA @1.60

Verona-Lazio. Trasferta sempre ostica per i biancocelesti

Probabili Formazioni

Zaffaroni potrebbe dare fiducia a Magnani dietro, autore di un’ottima prova contro l’Udinese. Duda con Tameze, Ngonge si candida come trequartista. Nella Lazio torna titolare Immobile (fuori Pedro), mentre Cataldi é regolarmente in regia.

Statistiche

-Grande equilibrio nelle ultime 14 sfide tra Verona e Lazio in casa degli scaligeri in Serie A: cinque successi per parte e quattro pareggi.

-Nel 2023 nessuna squadra ha subito meno gol del Verona in Serie A: tre in cinque match (al pari del Napoli); gli scaligeri hanno guadagnato otto punti nel nuovo anno (2V, 2N, 1P).

-Sfida tra la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questo campionato (Verona, 295) e la seconda che ne ha effettuati di meno (Lazio, 206 – davanti solo al Napoli, 187).

Tips: VERONA (1X2 CARTELLINI) @1.72

Monza-Sampdoria. I brianzoli non amano la sera e il lunedì

Probabili Formazioni

Palladino punta ancora su Dany Mota, preferito a Petagna. In mezzo Machin e Rovella. Nella Sampdoria Lammers affianca Gabbiadini. Winks in mediana, Gunter – appena arrivato – nei tre dietro.

Statistiche

-Il 2 ottobre scorso contro la Sampdoria è arrivata una delle due vittorie con il punteggio più largo del Monza in Serie A: 3-0, come quella contro la Salernitana il 13 novembre.

-Le sette vittorie del Monza in Serie A sono tutte arrivate alle ore 15, mentre nelle cinque gare disputate alle 20.45 i brianzoli hanno guadagnato un solo punto (contro l’Inter in quella più recente).

-Il Monza ha perso entrambe le gare disputate di lunedì in Serie A, entrambe all’U-Power Stadium (contro Atalanta e Bologna) – dall’altra parte la prima delle due vittorie della Sampdoria in questo campionato è arrivata proprio di lunedì (vs Cremonese 1-0 fuori casa lo scorso 24 ottobre).

-La Sampdoria ha perso otto delle ultime nove partite di campionato (1V), incluse tutte le ultime quattro.

-Con Raffaele Palladino alla guida il Monza ha guadagnato 24 punti in 14 partite di Serie A (7V, 3N, 4P), solo Napoli (39), Inter (28), Juventus (28) e Lazio (27) hanno fatto meglio nel periodo (esclusa la penalità della Juventus).

-Sampdoria miglior squadra da Under sulla linea 9.5 Calci d’Angolo (O/U 4-16). Anche il Monza è squadra da Under sui corner (O/U 8-12). All’andata solo 6 corner totali tra queste due squadre.

Tips: UNDER 9.5 CORNER @1.75

Salernitana-Juventus in campo martedì sera

Probabili Formazioni

Nicola schiera una Salernitana simile a quella di Lecce. Sambia e Bradaric terzini. Troost-Ekong dietro. Tridente Candreva, Piatek, Dia. Juve da valutare dopo la Coppa Italia, ma davanti dovrebbero giocare in tandem Di Maria e Kean.

Statistiche

-La Salernitana ha vinto solo una delle sette sfide contro la Juventus in Serie A (2N, 4P).

-Dopo una serie di sette match senza alcun successo in campionato (2N, 5P) la Salernitana ha vinto la gara più recente contro il Lecce.

-Dopo otto vittorie di fila in campionato senza subire alcun gol, la Juventus ha guadagnato un punto nelle ultime tre partite di campionato, incassando 10 reti.

-Sfida tra la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A (Salernitana, 30) e la seconda che ne ha incassati meno in questa graduatoria (Juventus, 13 – più solo della Lazio a quota 10).

-La Juve ha calciato 21 corner in più rispetto alla Salernitana in questa stagione. All’andata 8 corner a 2 per i bianconeri.

Tips: JUVENTUS (1X2 CORNER) @1.66

