Quote Serie A 7 febbraio 2023. Tutti i risultati dell’ultima giornata, le statistiche e le quote antepost aggiornate. Vediamo anche il prossimo turno col big match Lazio-Atalanta e la rivalità tra Juventus-Fiorentina.

Statistiche Calcio Serie A

In attesa del posticipo di martedì, Salernitana-Juventus, nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 6 partite su 9 da Under 2.5 anche se nel complessivo stagionale il campionato di calcio italiano rimane un campionato da Over. Un trend che però è cambiato parecchio nelle ultime 5 giornate in cui quasi il 60% di partite è stato chiuso sotto i 3 gol totali.

Ovviamente il Napoli rimane la miglior squadra su cui puntare con una resa del 47%. Sempre in attesa della prima vittoria la Cremonese. Ecco tutti i numeri:

Quote Serie A 7 febbraio 2023: il Napoli corre verso scudetto e record

Quinta vittoria consecutiva, la diciottesima in 21 partite di campionato, per un totale di 56 punti conquistati, ben 2,66 di media a partita. Numeri incredibili per il Napoli di Luciano Spalletti che, nonostante le 13 lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, non ha nessuna intenzione di fermarsi e oltre a conquistare il terzo scudetto nella storia del club, punta a superare il record di punti in un singolo campionato.

A detenerlo attualmente è la Juventus di Antonio Conte del 2013/14, l’unica a raggiungere la tripla cifra e capace di chiudere la stagione a 102 punti. Missione difficile, ma non impossibile secondo i betting analyst di Snai, che offrono @12 la possibilità dei partenopei di superare quota 102, con Di Lorenzo e compagni che, per entrare nella storia, dovrebbero conquistare ben 47 punti nelle ultime 17 giornate.

Quote Serie A 7 febbraio 2023: crisi Milan, a rischio il piazzamento Champions dei rossoneri

La crisi del Milan non conosce ancora la parola fine. I rossoneri senza successi ormai dal 4 gennaio perdono il secondo derby contro l’Inter in meno di 20 giorni (ancora senza trovare la via del gol) e vedono complicarsi il cammino verso la qualificazione in Champions League. Secondo i betting analyst di Snai infatti scende @1,85 la possibilità di vedere i rossoneri nella top-4 di fine campionato, mentre è di tutt’altro sapore il destino degli uomini di mister Inzaghi, ancora secondi in solitaria e pressoché certi del ritorno in Champions, offerto @1,15.

Sarà invece lotta serrata tra Roma, tornata al successo in casa contro l’Empoli, avanti @1,60, Lazio e Atalanta, uscite rispettivamente con un pari e una sconfitta dalle trasferte di Verona e Sassuolo e avversarie sabato sera all’Olimpico, viste di nuovo nella massima competizione continentale @1,65.

Prossimo turno: big match Lazio-Atalanta

La 22° giornata di Serie A inizierà già venerdì con l’anticipo Milan-Torino. I bookmakers favoriscono il ritorno alla vittoria del Milan @1.82 e anche gli scommettitori di Planetwin stanno puntando al 52% sui rossoneri, nonostante l’evidente momento di crisi della squadra di Pioli.

Al sabato 3 partite, la più attesa è alle ore 20:45 con Lazio-Atalanta che è il big match di giornata, molto importante in chiave Champions. Quote in equilibrio con la Lazio @2.30 leggermente favorita sull’Atalanta @2.98. Spaccati anche gli scommettitori, al 41% sulla Lazio e al 32% con la vittoria della Dea.

Domenica 4 partite ad iniziare dal lunch match Udinese-Sassuolo, seguita da Bologna-Monza alle ore 15:00. In serata un grande classico, Juventus-Fiorentina, che è anche una rivalità molto accesa negli ultimi anni. Bianconeri favoriti @1.89 in casa e appoggiati dal 50% delle predeferenze. Testa coda Napoli-Cremonese, con i partenopei offerti ad una microquota di @1.18 (80% sulla vittoria del Napoli, solo il 7% crede che i grigiorossi si sbloccheranno con la prima vittoria proprio al Maradona).

La giornata si chiuderà al lunedì con un doppio posticipo. Verona-Salernitana sfida salvezza con l’Hellas favorita @1.85 grazie al fattore campo. In Sampdoria-Inter i nerazzurri sono chiamati a vincere @1.43 (66% di puntate sugli ospiti) contro una Samp che sembra spacciata verso la B.

