Andiamo a scoprire insieme il Pronostico Lecce-Roma di sabato 11/02/2023. Uno degli anticipi della ventiduesima giornata di calcio in Serie A, vede la squadra salentina ospitare allo stadio Ettore Giardiniero, i giallorossi a caccia di punti importanti per raggiungere uno dei quattro posti disponibili per la Champions League.

Stato di forma

Il Lecce arriva a questo match al quattordicesimo posto in classifica con 23 punti, ed è reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta per 2 a 0 a Cremona, che ha interrotto un momento difficile, dove il Lecce aveva ottento solo 2 punti in quattro gare giocate.

La Roma arriva nel salento forte del terzo posto in classifica e dei 40 punti conquistati. Gli uomini allenato da José Mourinho, arrivano dalla convincente vittoria interna per 2 a 0 contro l’Empoli.

Le probabili Formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, S.Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Helgason, Askildsen, Persson, Banda, Pezzella. Allenatore: Baroni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Celik, Llorente, Camara, Bove, Tahirovic, Solbakken, Volpato, Belotti. Allenatore: Mourinho

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Roma la squadra favorita per il successo. La vittoria esterna della Roma è offerta a quota 1.95 su Sisal e a quota 2 su Starcasinò, il pareggio offerto a 3.35, la vittoria interna del Lecce a quota 3.40.

Pronostico Lecce-Roma

Non sarà sicuramente una passeggiata per la Roma a Lecce. Ma per noi alla fine sarà la squadra romana a vincere. Quindi segno 2 e se volessimo azzardare un risultato finale diciamo 1 a 2.