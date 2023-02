La partita di cartello di sabato 11 febbario in Serie A e valida per la ventiduesima giornata di campionato, vede scendere in campo Lazio e Atalanta, per una sfida molto importante per un posto nella prossima Champions League. Pronostico Lazio-Atalanta, match di Serie A di sabato 11 febbraio 2023.

Stato di forma

La Lazio arriva a questo importante match, al quarto posto in classifica con 39 punti e viene da una striscia di 5 risultati utili, dove ha conquistato 9 punti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo per 1 a 1 a Verona.

La formazione bergamasca dell’Atalanta, arriva a Roma al quinto posto in classifica con 38 punti e reduce dalla brutta sconfitta subita per 1 a 0 a Sassuolo, che ha interrotto una lunga striscia di risultati positivi.

Le probabili Formazioni di Lazio-Atalanta

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita equlibrata, ma con la Lazio favorita per la vittoria. Il successo degli uomini allenati da Mister Maurizio Sarri e offerto a quota 2.40 sia su Starcasinò che Sisal, il pareggio bancato a 3.40, mentre la vittoria dell’Atalanta paga 3 volte la posta giocata.

Pronostico Lazio-Atalanta, match di Serie A di sabato 11 febbraio 2023

Partita che sicutamente regalerà tante emozioni e tante reti quella che prevediamo tra Lazio-Atalanta. Vi consigliamo un doppio risultato 1X per la vincente del match e due pronostici per il risultato esatto o 2 a 1 o 2 a 2.