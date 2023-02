Domenica 12 febbraio 2023, si gioca il match in Serie A tra Bologna e Monza, valido per la ventiduesima giornata di campionato. Un match che si preannuncia molto equilibrato visto il valore dei giocatori in campo.Scopri il nostro Pronostico Bologna-Monza del 12/02/2023.

Stato di forma

Il Bologna, arriva a questa partita ottavo in classifica con 29 punti, a pari merito con l’Udinese e reduce dalle belle vittorie ottenute in casa per 2 a 0 contro lo Spezia e in trasferta per 2 a 1 a Firenze.

I brianzoli del Monza, allenati dal giovane tecnico Raffaele Palladino, sono decimi in classifica con 26 punti e arrivano da una striscia di 5 risultati utili, dove hanno ottentuto 9 punti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo per 2 a 2 in casa contro la Sampdoria.

Le probabili Formazioni di Bologna-Monza

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All. Thiago Motta

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker per il match tra Bologna-Monza, vedono favorita per la vittoria la formazione di casa. Segno 1 giocato a quota 2.20, il pareggio bancato a 3.30 su Sisal e 3.15 su Stacasinò, la vittoria esterna a quota 3.50.

Pronostico Bologna-Monza del 12/02/2023

La partita tra Bologna-Monza si preannuncia per noi molto equilibrata. Due formazioni in forma, che giocano un buon calcio. Il Bologna arriva dalla bella vittoria ottenuta a Firenze, il Monza il trasferta è una squadra molto temibile, basti pensare al 2 a 0 rifilato alla Juventus.

Per quanto concerne il risultato finale consigliamo la doppia change 1x e come possibile risultato finale 1-1 / 2-1/ 2-2.