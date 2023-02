Pronostici Serie A 22a giornata. Da venerdì 10 a lunedì 13 febbraio si gioca il nuovo turno del campionato di calcio italiano al via con l’anticipo Milan-Torino. Big match Lazio-Atalanta e Juventus-Fiorentina, in chiusura lunedì doppio posticipo con Verona-Salernitana e Sampdoria-Inter.

Pronostici Serie A 22a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Milan-Torino, anticipo del venerdì sera

Probabili Formazioni

Pioli insiste con la difesa a 3: dietro gioca Thiaw, davanti Leao in coppia con Giroud con Diaz a supporto. Nel Torino Ricci ko: i due di centrocampo saranno Adopo e Linetty. Sanabria prima punta: alle sue spalle Miranchuk e Vlasic.

Statistiche

-Il Torino ha ottenuto tre successi negli ultimi 30 match di Serie A contro il Milan (12N, 15P), incluso il più recente, lo scorso 30 ottobre.

-Il Milan è imbattuto da 26 partite interne di Serie A contro il Torino, grazie a 18 successi e otto pareggi: l’ultimo successo granata in casa dei rossoneri nel massimo torneo risale al 24 marzo 1985.

-Il Milan ha perso solamente il 9% delle partite di Serie A disputate di venerdì (due su 22).

-Stefano Pioli ha perso le ultime tre partite di Serie A: l’ultima volta che il tecnico ha trovato la sconfitta per più gare di fila con una singola squadra nel massimo campionato risale all’ottobre 2012, quando sedeva sulla panchina del Bologna (quattro in quel caso).

-Nel 50% delle partite interne del Milan abbiamo visto più gol nel 2° tempo. 7 trasferte su 11 per il Torino hanno visto più reti alla ripresa.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Empoli-Spezia. Torna la X in trasferta dello Spezia

Probabili Formazioni

Zanetti dá fiducia ad Akpa-Akpro e sceglie ancora Baldanzi sulla trequarti. Satriano e Piccoli si giocano la maglia accanto a Caputo. Nello Spezia qualche piccola speranza di convocazione per Nzola. A destra recupera Holm, conferma per Esposito. In difesa esordio dal 1’ per Wisniewski.

Statistiche

-Lo Spezia è rimasto imbattuto in tutte le tre sfide di Serie A giocate contro l’Empoli, grazie a una vittoria e due pareggi.

-L’Empoli è imbattuto da quattro incontri interni di Serie A, grazie a tre successi e un pareggio.

-Lo Spezia non pareggia da 12 trasferte di Serie A (tre successi e nove sconfitte nel parziale).

-Spezia (16.8) ed Empoli (16.1) sono le due squadre di questa Serie A che hanno subito in media più conclusioni a partita.

TIPS: PAREGGIO @3.50

Lecce-Roma, sfida tra giallorossi

Probabili Formazioni

Le scelte di Baroni ruotano attorno a Hjulmand, che dovrebbe recuperare. Se non ce la fa gioca Askildsen. Di Francesco favorito su Banda, Colombo su Ceesay. Nella Roma Pellegrini accanto a Dybala sulla trequarti. El Shaarawy e Zalewski esterni.

Statistiche

-La Roma ha perso solamente due delle 33 partite di Serie A disputate contro il Lecce (23V, 8N). La Roma ha sempre trovato il gol nelle ultime 19 sfide di Serie A contro il Lecce, realizzando una media di 2.4 reti a incontro.

-José Mourinho ha affrontato tre volte il Lecce in Serie A, riuscendo sempre a portare a casa i tre punti.

-Il Lecce è la squadra contro cui Paulo Dybala ha giocato più partite di Serie A trovando sempre la rete (tre gol in tre sfide).

TIPS: ROMA @2.00

Lazio-Atalanta, big match di sabato con vista Champions

Probabili Formazioni

Sarri schiera la Lazio migliore: Lazzari a destra, Luis Alberto mezz’ala, Immobile davanti. Nell’Atalanta ko Pasalic, nemmeno convocato. Ederson e Boga si giocano una maglia per sostenere il duo Lookman-Hojlund. Ruggeri a sinistra.

Statistiche

-La Lazio ha vinto solo due delle ultime 11 partite di Serie A contro l’Atalanta (5N, 4P).

-Dopo gli 1-1 contro Fiorentina e Verona, la Lazio potrebbe infilare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2018.

-Lazio (16.1%) e Atalanta (14.3%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso (con il 14.5% del Napoli).

-Se da una parte nessuna squadra ha segnato più reti della Lazio nella prima mezzora di partita (14), dall’altra l’Atalanta è la squadra più prolifica nei 30 minuti centrali di partita (22 gol tra il minuto 31 e il 60) nella Serie A 2022/23.

TIPS: GOL SI @1.67

Udinese-Sassuolo, friulani imbattibili per i neroverdi

Probabili Formazioni

Sottil sta valutando Pereyra, in gruppo solamente da giovedí. Al massimo va in panchina. Beto sicuro di una maglia davanti, mentre Thauvin insidia Success, comunque favorito. Nel Sassuolo Lopez recuperato, ma in panchina. Pinamonti sta meglio, ma potrebbe rimandare la convocazione. Bajrami mezz’ala, Defrel punta.

Statistiche

-L’Udinese è imbattuta da nove sfide di Serie A contro il Sassuolo (5V, 4N), con l’ultimo successo neroverde che risale al 17 marzo 2018

-L’Udinese ha trovato il gol in tutte le ultime nove partite interne di campionato.

-Il Sassuolo è la squadra contro cui Beto dell’Udinese vanta la miglior media minuti/gol in Serie A (una rete ogni 37 minuti), grazie ai tre centri in due sfide.

TIPS: DOPPIA CHANCE 1X @1.30

Bologna-Monza, brianzoli ancora imbattuti nel 2023

Probabili Formazioni

Motta in emergenza dietro, per la squalifica di Lucumí e l’infortunio di Soumaoro. Gioca l’inedita coppia Sosa-Posch centrale, con Cambiaso e Kyriakopoulos terzini. Zirkzee sta meglio e gioca, niente da fare per Arnautovic. Nel Monza solito 3-4-2-1, con alcuni dubbi. Rovella e Sensi possibili mediani, con Machin escluso. Pessina alzato con Caprari, dietro a Petagna. Rischia il posto Mota.

Statistiche

-Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei partite contro il Monza (2N) tra Serie A e Serie B, inclusa la gara di andata per 2-1.

-Thiago Motta sta viaggiando con una media punti di 1.53 a match da quando allena il Bologna (15 partite di Serie A).

-Il Monza è imbattuto da sette giornate (3V, 4N) ed è l’unica squadra di Serie A senza sconfitte nel 2023.

-Due delle squadre che calciano meno corner, entrambe da Under sulla linea 9.5 calci d’angolo: il Bologna è O/U 8-13, il Monza O/U 9-12.

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.80

Juventus-Fiorentina, si riaccende la rivalità tra bianconeri e viola

Probabili Formazioni

Allegri intenzionato a proseguire con il 3-5-2 col tandem d’attacco Chiesa-Vlahovic. Di Maria verso la panchina, Fagioli mezzala. Nella Fiorentina Jovic sostenuto da Saponara, Gonzalez e Bonaventura. Martinez Quarta con Milenkovic dietro.

Statistiche

-La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato contro la Fiorentina (2N, 2P), dopo che aveva ottenuto nove vittorie nelle precedenti 11 gare contro la Viola in Serie A (1N, 1P).

-Nelle ultime 11 partite tra Juventus e Fiorentina in casa dei bianconeri in Serie A ben 10 successi piemontesi e solo uno toscano.

-La Fiorentina è la squadra contro cui Massimiliano Allegri ha ottenuto più vittorie casalinghe in Serie A da allenatore della Juventus (insieme a Roma, Udinese e Sassuolo): sei successi su sei confronti allo Stadium.

-Nel 2023 la Fiorentina ha vinto solo una volta su sei partite giocate di Serie A (2N, 3P): dall’inizio di questo anno solare solamente Cremonese, Sampdoria e Salernitana hanno fatto peggio.

-La Juventus rimane l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora incassato un gol dal 76’ in poi.

-Da quando gioca nella Juventus, la Fiorentina è la squadra contro cui Dusan Vlahovic – 49 gol in 108 presenze con la maglia viola tra il 2018 e il 2022 – ha disputato più minuti considerando tutte le competizioni (186) senza mai andare in gol o servire un assist.

TIPS: JUVENTUS SEGNA PER ULTIMA @1.57

Napoli-Cremonese, la squadra di Spalletti viaggia con un ritmo da record

Probabili Formazioni

Spalletti conferma la miglior formazione possibile. Lozano preferito a Politano, poi i soliti 11. Nella Cremonese a rischio forfait sia Okereke che Dessers. Davanti Ciofani e Afena-Gyan. Ok Pickel in mediana.

Statistiche

-Il Napoli ha vinto per 4-1 sulla Cremonese nel match d’andata ma ha perso a sorpresa in Coppa Italia.

-Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei 2022/23, solo il Bayern Monaco (un ko in 29 gare giocate) ha collezionato meno sconfitte del Napoli (due in 28 partite) considerando tutte le competizioni; in generale solo Manchester United e Paris Saint-Germain hanno vinto più partite degli Azzurri (23) in questa stagione.

-La Cremonese è ancora a secco di vittorie; in un singolo torneo di Serie A solo quattro volte una formazione è arrivata alle prime 22 giornate senza successi.

-Victor Osimhen ha segnato in tutte le ultime cinque presenze di campionato (sette reti).

TIPS: NAPOLI @1.22

Verona-Salernitana. Precedenti da Over e Gol

Probabili Formazioni

Zaffaroni conferma il suo 11, con Lazovic a supporto di Ngonge e Lasagna. Djuric ancora fuori. Ok Ceccherini dietro. Nella Salernitana ancora in panchina Bonazzoli. Daniliuc insidia Sambia, Dia non si tocca.

Statistiche

-Verona e Salernitana si sono affrontate tre volte in Serie A: un pareggio e due vittorie campane; in ognuna di queste sfide sono sempre stati segnati almeno tre gol.

-Il Verona ha perso una sola volta nelle ultime sei giornate di campionato (2V, 3N) e ha pareggiato per 1-1 le ultime due.

-Da inizio 2023 e con Zaffaroni in panchina, il Verona ha subito appena quattro gol in sei giornate (media di 0.66 a match).

-Nelle ultime otto giornate la Salernitana ha perso in sei occasioni (1V, 1N): nessuna squadra conta più ko nel periodo (sei anche Cremonese e Sampdoria); la squadra campana in questo parziale ha subito ben 22 gol, almeno sei più di qualsiasi altra formazione in Serie A.

-Il Verona ha segnato il 74% dei suoi gol nel corso dei primi tempi (14 su 19), percentuale record in questo campionato; la Salernitana nelle prime frazioni ne ha subiti ben 23, almeno quattro più di qualsiasi altra squadra.

TIPS: 1° TEMPO CON PIU GOL @3.20

Sampdoria-Inter, il posticipo del lunedì sera a Marassi

Probabili Formazioni

Stankovic insiste con il duo Lammers-Gabbiadini. Zanoli al posto dello squalificato Leris. Winks in mediana. Nell’Inter Lukaku potrebbe partire titolare insieme a Lautaro. Brozovic si gioca una maglia con Mkhitaryan.

Statistiche

-L’Inter ha vinto in nove delle ultime 11 partite di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P) e nelle ultime due in ordine di tempo ha registrato due successi per 3-0.

-La Sampdoria ha pareggiato nell’ultimo match di campionato contro il Monza, ma non riesce a rimanere imbattuta per due partite di Serie A consecutive addirittura da aprile 2022.

-Solo la Roma (quattro) ha collezionato più clean sheets dell’Inter (tre) in questo 2023 in Serie A.

-Dejan Stankovic – 10 stagioni all’Inter tra il 2004 e il 2013 e compagno di squadra di Simone Inzaghi per quattro stagioni alla Lazio tra il 1999 e il 2003 – ha una media punti di 0.62 in 13 gare da allenatore della Sampdoria: si tratta della più bassa per un tecnico blucerchiato con più di 10 panchine nell’era dei tre punti a vittoria.

TIPS: INTER @1.45

