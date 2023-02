Torna in campo la Serie A per la ventiduesima giornata di campionato. Il match di oggi vede scendere in campo Juventus-Fiorentina, due squadre in difficoltà per motivi diversi. Pronostico Juventus-Fiorentina del 12/02/2023, le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Stato di forma

La Juventus si avvicina a questa partita dopo la convincente vittoria ottenuta a Salerno, che ha rilanciato le ambizioni dei bianconeri di recuperare in classifica i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso delle plusvalenze, per carcare di centrare un posto nella prossima Champions League.

La Fiorentina è ferma a soli 24 punti in classifica, 10 di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra allenata da Mister Vincenzo Italiano, viene dalla brutta sconfitta subita in casa per 2 a 1 ad opera del Bologna.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Juventus la squadra favorita per il successo. La vittoria dei bianconeri è offerta a quota 1.85, il pareggio giocato a 3.50, la vittoria della Fiorentina è pagata a quota 4.40 su Sisal e 4.50 su Starcasinò.

Pronostico Juventus-Fiorentina del 12/02/2023

La Juventus ha un solo risultato utile, la vittoria e noi crediamo che alla fine la centrerà. Pronostico 1 Risultato esatto 2 a 0 o 2 a 1.