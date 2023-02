Quote Serie A 14 febbraio 2023. Altri 7 Under su 10 partite nell’ultimo turno. Dopo alcune stagioni con tante reti segnate, quest’anno il campionato di Serie A sta tornando da Under, soprattutto grazie ai risultati dell’ultima settimana. In quota continuano le corse Champions e salvezza. Prossimo turno

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito a 4 vittorie delle squadre di casa, 2 vittorie in trasferta e ben 4 pareggi. Di queste 10 partite solo 3 si sono chiuse con Over. Continua quindi la controtendenza delle ultime settimane con tanti Under in un campionato che dopo una prima parte da Over (come nelle ultime stagioni) si è trasformato in breve da Under, come potete vedere nelle statistiche riportate qui sotto:

Nell’ultimo turno il nostro esperto di calcio e statistica, Dartagnan, è stato perfetto con le sue segnalazioni, centrando un all green da 6 su 6. Trovi i modelli statistici applicati al calcio (Corner e Gol 1/2 Tempo) nel nuovo sito di BETTING MANIAC.

Quote Serie A 14 febbraio 2023: con lo scudetto in mano al Napoli si pensa alla Champions

Una grande Atalanta regola per 0-2 all’Olimpico la Lazio nello scontro diretto per la qualificazione Champions e aggancia il terzo posto in classifica. I nerazzurri hanno mostrato tutta la loro forza contro la formazione di Sarri e vedono su Sisal un ritorno nella massima coppa europea @1,70, stessa quota della Roma fermata sul pari sul difficile campo del Lecce.

Festeggia anche il Milan di Stefano Pioli, tornato contro il Torino alla vittoria che mancava dallo scorso 4 gennaio. I rossoneri, nonostante abbiano gli stessi punti di Roma e Atalanta, sono costretti a inseguire in quota @1,80 mentre scende @2,10 volte la posta la possibilità di un ingresso in top4 della Lazio di Maurizio Sarri a fine campionato, grande delusa di giornata e unica del lotto a non aver conquistato punti, e sempre più lontana dalla zona Champions.

Per lo scudetto i giochi sembrano chiusi. Ecco la comparazione delle micro quote per il Napoli.

Quote Serie A 14 febbraio 2023: corsa retrocessione e favorite dal campionato cadetto

La terza vittoria casalinga del 2023 del Verona nello scontro diretto contro la Salernitana permette alla squadra della coppia Zaffaroni-Bocchetti di portarsi a -2 dalla quota salvezza. Dopo un 2022 davvero deficitario, ora la retrocessione dei gialloblù si trova @1,75 su Snai, seguita proprio dallo Spezia quart’ultimo, visto in Serie B @2. Rischia anche la Salernitana di Davide Nicola, giunta alla settima sconfitta nelle ultime nove uscite, e offerta @3 volte la posta. Senza speranze ormai la Cremonese, data di ritorno in Serie B @1,01, e la Sampdoria, nonostante il pari in casa contro l’Inter, proposta @1,05.

Ma chi potrebbe prendere il loro posto il prossimo anno nella massima Serie? Vediamo anche un aggiornamento della situazione del campionato cadetto. La corsa alla promozione è più che mai aperta in Serie B. Se il Frosinone ha ormai preso il largo e vede vicinissimo il salto di categoria, il gruppetto di inseguitrici rimane compatto e sono in tante a sognare l’approdo in A. Per gli uomini di Fabio Grosso il primo posto non appare più in discussione: i betting analyst di 888sport vedono la vittoria del campionato @1,04, mentre su Planetwin365 la prima posizione è proposta @1,05. Un ribaltone al vertice appare complicato, ma in caso ad avere maggiori possibilità è il Genoa, proposto @6,50.

Per quanto riguarda il discorso promozione, grandi chance per i rossoblu in quota @1,30, seguiti da Bari e Reggina @3,25. Possono sognare anche il Cagliari @3,75 e la sorpresa Sudtirol, per cui il doppio salto in due anni si gioca @3,85. Speranza ancora viva per il Parma @4,25, e per il Pisa visto @7, mentre la Ternana è vista @7,50. Più indietro il Palermo, per cui la promozione in A paga @10 volte la posta.

Prossimo turno: si inizia con Sassuolo-Napoli di venerdì 17

La 23° giornata di Serie A inizierà venerdì 17 (per l’amore degli scaramantici) con l’anticipo Sassuolo-Napoli. Gli scommettitori di Planetwin365 stanno puntando sui partenopei col 61% di preferenze. La squadra di Spalletti ha già lo scudetto in mano ma sta giocando un grande calcio e corre per record storici del nostro campionato.

Altre 3 partite al sabato, tra cui le due milanesi. C’è il derby di Berlusconi, Monza-Milan. Rossoneri in crisi e quotati @2.05 per la vittoria in trasferta a cui stanno credendo il 46% degli scommettitori. In serata Inter-Udinese con i nerazzurri chiamati a fare i tre punti dopo il deludente pareggio a Marassi. Quota sotto @1.50 per la vittoria della squadra di Inzaghi appoggiata dal 63% delle preferenze.

Il grosso delle partite si gioca domenica, ad iniziare dal lunch match Atalanta-Lecce. Nel pomeriggio il derby toscano Fiorentina-Empoli, Salernitana-Lazio e Spezia-Juventus. In serata all’Olimpico si gioca Roma-Verona con i giallorossi favoriti @1.56. Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera, Torino-Cremonese. La prima vittoria stagionale dei rossogrigi si gioca @5.24, ma ci sta credendo solo il 17% degli scommettitori.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.