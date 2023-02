Sono tre le partite in programma per la ventitreesima giornata del campionato di calcio in Serie A, che si giocano sabato 18 febbraio 2023. In questo articolo ci concentriamo sul match in programma alle ore 15 tra Sampdoria-Bologna: pronostico, probabili formazioni e quote offerte dai bookmaker.

Stato di forma delle squadre

La Sampdoria, se vuole ancora tenere accesa una speranza di salvezza, ha un solo risultato possibile, la vittoria. I giocatori, allenati dal nuovo tecnico Dejan Stankovic, arrivano a questo impostante match con soli 11 punti raccolti in 22 giornate, ma reduci da due buoni pareggi ottenuti a Monza e in casa contro l’Inter.

Il Bologna arriva in Liguria, forte dei 29 punti conquistati fino ad oggi in Serie A, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, l’ultima subita in casa la scorsa settimana per 1 a 0 ad opera del Monza che ha interrotto una striscia di 5 risultati utili consecutivi.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Bologna

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All.: Dejan Stankovic

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All.: Thiago Motta

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono una partita equlibrata, ma la vittoria del Bologna è premiata a quota 2.40 sia su Sisal che Starcasinò, il pareggio è bancato a 3.10, la vittoria interna della Sampdoria a 3.30.

Pronostico Sampdoria-Bologna

La Sampdoria deve assolutamente vincere per cercare di accorciare la classifica, il Bologna è una buona squadra difficile da battere. Noi andiamo contro i bookmaker e diamo una leggere preferenza per la vittoria della Samp. Pronostico 1X. Risultato esatto: 1-1 2-1.