Il derby lombardo tra Monza-Milan, è sicuramente una delle partite più interessanti che si giocano in Serie A, valida per la ventitreesima giornata di campionato. Pronostico Monza-Milan di Serie A del 18/02/2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo match.

Stato di forma delle squadre

Il Monza, da quado è allenato da Raffaele Palladino è la vera sorpresa di questo campionato di Serie A. La squadra lombarda, era partita con molte ambizioni ad inizio stagione, ma dopo le prime giornate navigava in zona retrocessione.

Con il cambio di allentore sono arrivati prima i punti, ora la squadra brianzola ha 29 punti e dopo anche un ottimo gioco di squadra. Nelle ultime 5 partite giocate sono arrivati 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi.

Il Milan arriva nella vicina Monza, in piena lotta in classifica per un posto nella prossima Champions League. I rossoneri sono terzi in classifica con 41 punti, a pari merito con Roma e Atalanta e arrivano a questo match, dopo le vittorie ottenute per 1 a 0 con il Torino e 1-0 in casa contro in Tottenham in Champions League.

Probabili formazioni Monza-Milan

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Donati, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Origi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria del Milan, offerta a quota 2.10 su Starcasinò e 2.05 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria casalinga del Monza offerta a quota 3.60.

Pronostico Monza-Milan di Serie A del 18/02/2023

Il Milan parte favorito, ma attenzione al Monza, che ha già fermato sia la Juve che l’Inter e contro le squadre di alta classifica si esalta. Il Milan deve vincere per continuare la sua corsa per un posto nella prossima Champions League. Il nostro pronostico X2