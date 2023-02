Per la ventitreesima giornata di campionato in Serie A, domenica è in programma alle ore 12.30 il match tra Atalanta e Lecce, allo stadio Gewiss di Bergamo. Pronostico Atalanta-Lecce di domenica 19/02/2023, le possibili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questa partita.

Stato di forma delle squadre

La squadra bergamasca dell’Atalanta, è al terzo posto in Serie A con 41 punti, a pari merito con Roma e Inter. Gli uomini allenati dal tecnico Giampiero Gasperini, vengono dalla bella vittoria ottenuta in trasferta a Roma contro la Lazio per 2 a 0, che ha riscattato la brutta sconfitta subita 1 a 0 a Sassuolo.

Il Lecce arriva a queta importante partita con 24 punti, frutto di 5 vittoria, 9 pareggi e 8 sconfitte. Nella ultime due partite di Serie A giocate, i salentini hanno raccolto 4 punti, con la vittoria ottenuta a Cremona e il pareggio casalingo con la Roma.

Probabili formazioni Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Maehle; Boga; Lookman, Højlund.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è l’Atalanta la squadra nettamente favorita per la vittoria della partita. Segno 1 offerto a quota 1.50 su Sisal e 1.55 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 4, mentre la vittoria del Lecce è bancato a quota 7.

Pronostico Atalanta-Lecce di domenica 19/02/2023

Il nostro pronostico è assolutamente allineato alle quote offerte dai bookmaker, con l’Atalanta che dovrebbe vincere il match contro il Lecce per continuare la corsa alla prossima Champions League. Pronostico 1