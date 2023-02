Il derby toscano tra Fiorentina-Empoli, è in programma domenica 19 febbraio 2023 alle ore 15, per il ventitreesimo turno del campionato di calcio. Pronostico Serie A: Fiorentina-Empoli di domenica 19 febbraio 2023, le propabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo incontro.

Stato di forma delle squadre

La squadra di casa della Fiorentina, allenata dal tecnico Vincenzo Italiano, arriva a questo derby toscano con soli 24 punti in classifica e con un solo punto raccolto nelle ultime cinque giornate di campionato, il pareggio ottenuto a Roma contro la Lazio per 1 a 1. Nello scorso turno di Serie A, i viola hanno perso per 1 a 0 in trasferta a Torino contro la Juventus.

Discorso opposto per l‘Empoli, che arriva a Firenze forte dei 27 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte e negli ultimi due turni giocati sono arrivate le sconfitte per 2 a 0 a Roma e il rocambolesco pareggio 2 a 2 in casa contro lo Spezia.

Probabili formazioni Fiorentina-Empoli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Jovic, Ikoné.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono ampiamente favorita la vittoria della Fiorentina. Il segno 1 è bancato a quota 1.60 su Sisal e a quota 1.65 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 4, mentre la vittoria dell’Empoli è pagata 5.50 volte la posta giocata.

Pronostici Serie A: Fiorentina-Empoli di domenica 19 febbraio 2023

La Fiorentina deve sfruttare il fattore casa per vincere questa partita e allontanarsi dalla zona retrocessione, che con un Verona in forma, che conquista punti nelle ultime giornate è a soli 7 punti dai viola.

Dopo la bella vittoria in Conference League di giovedì sera a Braga, pensiamo che la Fiorentina faccia il bis domenica allo stadio Franchi, anche se l’Empoli non sarà una squadra facile da superare. Pronostico 1 /Risultato esatto 2-0 2-1 1-0