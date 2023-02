La Lazio è ospite della Salernitana, domenica 19 febbrario alle ore 15, per il ventitreesimo turno del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Salernitana-Lazio match di Serie A del 19/02/2023, le probabili formazioni, il risultato esatto e le quote offerte dai bookmaker per questo match.

Stato di forma delle squadre

La Salernitana arriva a questo match casalingo con 21 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte e con solo 3 punti conquistati nelle ultime 5 gare giocate in Serie A, la vittoria in trasferta ottenita a Lecce per 2 a 1.

Attenzione poi, che con i punti che il Verona ha inziato a realizzare nelle ultime giornate, ora sono solo 4 i punti di distacco dalla zona retrocessione per i campani.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

La Lazio di Mister Maurizio Sarri, arriva a Salerno forte dei 39 punti in classifica e in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Nelle ultime tre giornate di campionato però i biancocelesti hanno raccolto solo 2 punti, con due pareggi ottenuti contro Fiorentina e Verona e la brutta sconfitta casalinga per 2 a 0 contro l’Atalanta.

Probabili formazioni Salernitana-Lazio

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Sambia, Bronn, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Piatek, Bonazzoli. All: Paulo Sousa.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All: Maurizio Sarri.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorita la vittoria in trasferta della Lazio. Il Segno 2 è bancato a quota 1.70, il pareggio offerto a 3.80, mentre il successo in casa della Salernitana è giocato a quota 5.50 sia su Sisal che su Starcasinò.

Pronostico Salernitana-Lazio match di Serie A del 19/02/2023

La Salernitana deve fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, la Lazio non può perdere altri punti preziosi perchè si allontanerebbe dalla corsa per la zona Champions League. Quindi una partita che per entrambe le squadre potrebbe essere un crocevia per il proseguo della stagione.

Per noi la Lazio è molto più organizzata della Salernitana e riuscirà a portare a casa i tre punti al termine del match. Pronostico 1

Per il risultato esatto vi consigliamo questi tre possibili risultati finali: 1-2 1-3 0-2