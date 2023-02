Pronostici Serie A 23a giornata. Il campionato di calcio italiano inizia già venerdì con l’anticipo Sassuolo-Napoli. Si continuerà nel fine settimana e fino a lunedì col posticipo Torino-Cremonese.

Pronostici Serie A 23a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Sassuolo-Napoli, neroverdi quasi mai vincenti contro i partenopei

Probabili Formazioni

Dionisi – al di lá delle dichiarazioni in conferenza – con ogni probabilitá dovrá rinunciare a Berardi e al suo posto lancia dal 1’ Bajrami. Defrel in avanti, Tressoldi ancora favorito su Ferrari. Lopez in regia. Soito Napoli, senza Raspadori che è out per guai muscolari. Lozano sempre favorito su Politano, Osimhen non riposa.

Statistiche

-Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, solo contro la Roma (una) il Sassuolo ha vinto meno sfide che contro il Napoli: due successi in 19 match (7N, 10P).

-Solo l’Inter 2006/07 (60) e la Juventus 2018/19 (60) hanno collezionato piú punti del Napoli 22/23 nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A (59). In più, dall’arrivo di Luciano Spalletti (dal 2021/22) il Napoli è la formazione che ha guadagnato più punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei: 71 in 30 gare (22V, 5N, 3P).

TIPS: NAPOLI @1.57

Sampdoria-Bologna, attenzione ai rigori

Probabili Formazioni

Stankovic ha un solo dubbio: Murru o Murillo dietro. Leris rientra a destra, Djuricic alle spalle del tandem Lammers-Gabbiadini. Nel Bologna, privo di Arnautovic (squaificato), Soumaoro, Zirkzee, Sansone e Bonifazi, dovrebbe giocare Barrow davanti. Rientra Lucumí dietro, Kyriakopoulos esterno alto.

Statistiche

-Il Bologna ha vinto sette delle ultime otto sfide contro la Sampdoria in Serie A (1N), pareggiando però nel match d’andata.

-Dopo lo 0-0 contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, la Sampdoria potrebbe ottenere due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2021.

-Bologna e Sampdoria sono due delle tre squadre, insieme alla Salernitana, ad aver subito più gol su rigore in questa stagione di Serie A (cinque).

TIPS: RIGORE SI @3.00

Monza-Milan, derby lombardo e di Berlusconi

Probabili Formazioni

Palladino dovrà fare ancora a meno di Carlos Augusto: gioca Donati. Pessina e Caprari a sostegno di Petagna. Nel Milan stesso 11 che ha ben figurato contro il Tottenham. Tomori va in panchina, gioca Thiaw dietro. Brahim Diaz in appoggio a Giroud e Leao.

Statistiche

-Il Monza è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitta in questa Serie A (otto: 4V, 4N). In più, a partire dall’arrivo di Raffaele Palladino (dal 13 settembre) i brianzoli hanno guadagnato 28 punti in 16 partite (8V, 4N, 4P), solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio nel periodo in Serie A (uno in più del Milan, 27).

-Dopo il successo per 1-0 contro il Torino, il Milan potrebbe registrare due clean sheet di fila in campionato per la prima volta dallo scorso agosto (v Bologna e Sassuolo in quel caso).

-Il Milan ha perso le ultime due trasferte di campionato senza segnare, è dall’ottobre 2017 che non registra tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A, mentre l’ultima volta che i rossoneri non hanno trovato il gol in tre gare esterne consecutive di campionato risale al gennaio 2005.

-Entrambe hanno calciato gli stessi corner (91) e sono O/U 8-13 sulla linea 9.5 calci d’angolo. All’andata 5 gol ma solo 4 corner totali (2+2).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.80

Inter-Udinese, possibile turnover nerazzurro in vista Champions

Probabili Formazioni

Nell’Inter possibile qualche cambio con vista Champions. Brozovic in mezzo, Lukaku davanti, rientra Bastoni dietro. Nell’Udinese tutto ruota a seconda della posizione di Pereyra. Se gioca largo, fuori Ehizibue e dentro uno tra Thauvin e Success. Altrimenti seconda punta dietro a Beto.

Statistiche

-L’Inter ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in Serie A (7V, 2N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match d’andata lo scorso 18 settembre.

-L’Inter ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due match di Serie A. Sette degli otto clean sheet dell’Inter in questo campionato sono arrivati in partite casalinghe.

-Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Inter nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (14 gol, al pari della Lazio), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti nei primi 15 minuti (otto).

TIPS: INTER SEGNA PER PRIMA @1.40

Atalanta-Lecce, salentini in difficoltà a Bergamo

Probabili Formazioni

Gasperini dovrebbe preferire Boga a Ederson nel trio davanti. Ko Hateboer, giocano Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. Hojlund e Lookman inamovibili. Nel Lecce da valutare Askildsen. Strefezza e Di Francesco appoggiano Ceesay, favorito su Colombo in questa giornata.

Statistiche

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle 12 partite casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 5N): l’unica sconfitta risale al 13 marzo 1994 (3-4).

-Solo il Napoli (18) ha guadagnato più punti dell’Atalanta nel 2023 in Serie A (14: 4V, 2N, 1P) – la Dea è la formazione che ha segnato di più nel nuovo anno solare in campionato (19 reti in sette match: 2.7 di media).

-Il Lecce ha subito solo 25 gol in questo campionato, prima di questo torneo i pugliesi avevano sempre incassato almeno 26 reti dopo 22 gare stagionali nella loro storia in Serie A.

TIPS: NO BET

Fiorentina-Empoli, derby toscano da Under

Probabili Formazioni

Italiano dovrà valutare i suoi dopo la Conference League. Jovic davanti, Saponara esterno, Igor dietro. Nell’Empoli Vignato insidia Baldanzi, che rimane favorito. Cambiaghi con Caputo in attacco. A sinistra Cacace.

Statistiche

-Sfida numero 26 in Serie A tra Fiorentina ed Empoli: 11 vittorie viola, sei azzurre e otto pareggi, tra cui lo 0-0 nel match d’andata.

-L’Empoli non ha trovato il gol nelle ultime due sfide di Serie A contro la Fiorentina.

-La Fiorentina ha perso in quattro delle ultime cinque giornate di campionato (1N) e in tre di queste partite non ha segnato.

TIPS: UNDER 2,5 @2.03

Salernitana-Lazio, cambio in panchina, a Salerno si riparte da Paulo Sousa

Probabili Formazioni

Paulo Sousa (subentrato in settimana a Nicola sulla panchina della Salernitana) inizia con il 4-2-3-1. Piatek terminale offensivo, Sambia e Bradaric terzini. Dia non si è allenato ed è in forte dubbio, Troost-Ekong ko. Nella Lazio, da valutare dopo la Conference League, Pedro sostituisce lo squalificato Zaccagni. Patric dietro con Casale.

Statistiche

-Nessun pareggio nei sette precedenti in Serie A tra Salernitana e Lazio: quattro vittorie biancocelesti e tre granata, inclusa quella del match d’andata.

-Da inizio novembre ad ora, la Salernitana ha raccolto appena cinque punti in 10 partite di Serie A (1V, 2N, 7P), peggio ha fatto solo la Cremonese con tre punti.

-Tre partite di fila in campionato senza vincere per la Lazio (2N, 1P). La Lazio ha nettamente abbassato la sua media punti dopo il Mondiale in Qatar: 1.3 nelle sette partite del 2023 (nove punti in sette match giocati in Serie A) contro 2.0 delle prime 15 giornate di questo campionato (30 punti in 15 gare).

-In tutte le ultime 11 giornate di campionato la Salernitana ha subito almeno un gol nel primo tempo; la squadra granata ha la peggior difesa nelle prime frazioni di questa Serie A (24 reti subite, 12 delle quali nel quarto d’ora prima dell’intervallo, altro record negativo). La Lazio è la squadra con più X (11 in 22 partite) nelle scommesse Tempo con più gol. Dividiamo la puntata tra queste due opzioni, come ci insegna il modello statistico di Dartagnan, il nostro tipster che si occupa di queste giocate speciali.

TIPS: 1° TEMPO CON PIU GOL @3.10 / X TEMPO CON PIU GOL @3.60

Spezia-Juventus, riscatto dei bianconeri in trasferta

Probabili Formazioni

Da definire ancora il tecnico dopo l’esonero di Gotti in casa Spezia. Possibile Lorieri per questa giornata. Holm e Nzola non sono ancora ok e rischiano i forfait. Verde e Shomurodov davanti. Nella Juventus possibile qualche cambio dopo l’Europa League. Rugani dietro, De Sciglio a destra, Kean davanti.

Statistiche

-La Juventus ha vinto tutte e cinque le sfide di Serie A contro lo Spezia e in tre di queste non ha subito gol.

-Lo Spezia non segna in casa da 329 minuti (dal gol al 31’ di Nzola in Spezia-Atalanta 2-2): è il digiuno casalingo più lungo per i liguri nel massimo campionato italiano.

-La Juventus ha stabilito un suo nuovo record di clean sheet nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 14.

TIPS: JUVENTUS @1.65

Roma-Verona, Dybala possibile marcatore

Probabili Formazioni

Nella Roma pochi cambi nella formazione titolare, anche dopo l’Europa League. Dybaa e Pellegrini in appoggio a Abraham. Nel Verona Ngonge e Lazovic a sostegno di Gaich. Djuric ko al menisco, ne avrà per un mese. Duda in regia con Tameze.

Statistiche

-Tra le 19 squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, solo contro il Bari (15%) la Roma ha una percentuale di sconfitte più bassa che col Verona: 17% – 11 ko in 63 incontri (32 vittorie e 20 pareggi completano il bilancio). La Roma è imbattuta da 25 partite interne con il Verona in Serie A (19V, 6N).

-La Roma ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A senza subire gol.

-Nel 2023 è un altro Verona: 12 punti conquistati in sette giornate (3V, 3N, 1P), settimo miglior dato del campionato, dietro solamente a Napoli, Atalanta, Roma, Inter, Monza e Juventus.

-Paulo Dybala, otto gol e sei assist in 16 presenze con la maglia della Roma in questa Serie A, è a una sola partecipazione dall’eguagliare lo score del campionato 21/22 (15 – 10 reti e cinque passaggi vincenti in 29 partite in bianconero).

TIPS: DYBALA MARCATORE @2.87

Torino-Cremonese, posticipo del lunedì

Probabili Formazioni

Juric ritrova Ilic e lo lancia dal 1’ in coppia con Linetty. Miranchuk e Vlasic dietro a Sanabria. Nella Cremonese attesa per capire il recupero di Dessers e Okereke. Se non ce la fanno pronti Ciofani e Afena-Gyan. Valeri a sinistra.

Statistiche

-Il Torino è imbattuto in 10 delle 13 gare contro la Cremonese in Serie A (6V, 4N, 3P) e ha ottenuto due successi negli ultimi due incroci.

-Il Torino ha vinto le ultime cinque gare di Serie A contro formazioni neopromosse.

-Torino che ha vinto tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (1N, 1P).

-La Cremonese non ha vinto nessuna delle prime 22 partite giocate in questo campionato.

-Solo la Sampdoria (14), il Bournemouth e il Real Valladolid (12) hanno mancato più volte l’appuntamento con il gol rispetto alla Cremonese (11) nei cinque principali campionati europei in corso.

TIPS: TORINO @1.65

