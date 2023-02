Il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si gioca questa sera alle ore 20.45 è vedrà opposte il Torino che ospita il fanalino di coda Cremonese. Pronostico Torino-Cremonese di lunedì 20 febbraio 2023, le probabili formazioni, le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato finale.

Stato di forma delle squadre

Il Torino arriva a questa partita casalinga contro la Cremonese, forte dei 30 punti conquistati nelle prime 22 giornate, frutto di 8 vittorie, 6 pareggio e 8 sconfitte. La scorsa giornata il Torino ha perso in trasferta a Milano per 1 a0 ad opera del Milan.

La Cremonese allenata dal tecnico Davide Ballardini, arriva a Torino con un piede già in Serie B. La squadra lombarda infatti è ultima in classifica con soli 8 punti, a meno 11 dalla zona salvezza, ora detenuta dallo Spezia e senza ancora vinto un match in questa stagione di Serie A.

Probabili formazioni Torino-Cremonese

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Aina; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Afena-Gyan, Ciofani. All. Ballardini.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono ampiamente favorita la vittoria casalinga del Torino. Segno 1 offerto a quota 1.65 sia su Sisal che Starcasinò, il pareggio giocato a 3.65, mentre il colpo esterno della Cremonese paga 5.50 volte la posta giocata.

Pronostico Torino-Cremonese di lunedì 20 febbraio 2023

Torino nettamente favorito anche dal nostro pronostico, attenzione solo a come il Torino imposterà la partita, perchè la Cremonese è vero che è ultima in classifica, ma è una squadra che non molla mai e che lotta sempre fino alla fine della gara. Pronostico 1 Risultato esatto 2-0 2-1, ma occhio ache al risultato di pareggio 1 a 1.