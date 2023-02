Per la ventiquattresima gionata del campionato di calcio di Serie A, sabato 25 febbraio alle ore 18, il Napoli gioca in trasferta ad Empoli. Pronostico Empoli-Napoli, match di Serie A di oggi 25 febbraio 2023, le probabili formazioni, le quote offerte dai bookmaker e il possibile risultato esatto per questa partita.

Stato di forma delle squadre

L’Empoli arriva a questa partita forte di una buona classifica con 28 punti conquistati in 23 turni, frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, con 11 punti di vantaggio sul Verona. Nelle ultime 3 partite giocate sono arrivati due pareggi e la sconfitta subita a Roma per 2 a 0.

Il Napoli arriva in Toscana, forte della netta vittoria ottenuta in Champions League per 2 a 0 in trasferta a Francoforte. Gli uomini allenati da Luciano Spalletti, dominano il campionato di Serie A con 62 punti, 15 di vantaggio sull’Inter, seconda forza del campionato.

Probabili formazioni Empoli-Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono ampiamente favorita la vittoria in trasferta del Napoli. Segno 2 bancato a quota 1.44 su Starcasinò e a quota 1.47 su Sisal, il pareggio giocato a 4.75, mentre la vittoria dell’Empoli paga 7 volte la posta giocata.

Pronostico Empoli-Napoli, match di Serie A di oggi 25 febbraio 2023

Il Napoli quest’anno gioca un calcio spumeggiante che tanto sta facendo bene sia in Italia che in Europa. l’Empoli è una buona squadra che ha ottenuto ben 10 pareggi in 23 partite, ma pensiamo che poco portà fare per opporsi allo strapotere del Napoli. Pronostico 2

Possibile Risultato Esatto

Come sappiamo tutti è molto difficile poter prevedere il risultato esatto di una partita di calcio. Però noi vi diamo tre possibili opzioni che a noi piacciono tanto: Risultato esatto 0-2 1-2 1-3.