Si gioca la ventiquattresima giornata nel campionato di calcio italiano in Serie A e domenica 26 febbraio 2023 alle ore 15 è in programma il match tra Salernitana e Monza. Scopi il nostro Pronostico Salernitana-Monza e le quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A, le probabili formazioni e il possibile risultato finale.

Stato di forma delle squadre

La Salerninata arriva a questo match casalingo contro il Monza, sedicesima in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte e con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata dal Verona. Nelle ultime tre partite giocate sono arrivate altrettante sconfitte, contro Juventus e Lazio in casa e a Verona.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

La squadra brianzola del Monza, allenata dal tecnico Raffaele Palladino, arriva a Salerno come una buona classifica, 29 punti. Dopo una striscia di risultati utili consecutivi, i biancorossi sono stati sconfitti in casa dal Milan per 1 a 0.

Probabili formazioni Salernitana-Monza

Salernitana (3-5-2): Sepe; Pirola, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Machin, Donati; Pessina; Caprari, Petagna.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono un match molto equlibrato. La vittoria ospite del Monza è però favorita e offerta a quota 2.20 su Sisal e 2.25 su Starcasinò, il pareggio offerto a 3.25, la vittoria interna della Salerninata giocata a quota 3.20.

Pronostico Salernitana-Monza e le quote offerte dai bookmaker

Partita molto equlibrata quella che si prospetta tra Salernitana e Monza. La squadra di casa deve fare punti per allontanarsi salla zona retrocessione, il Monza è una squadra che gioca meglio in trasferta che allo Stadio Brianteo. Pronostico X2

Possibile Risultato Esatto

E’ sempre difficile azzardare un possibile risultato esatto per una partita di calcio in Serie A, ma abbiamo deciso di proporre una rosa di tre possibili risultati esatti. 1-1 1-2 0-1