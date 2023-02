Bologna-Inter, match di Serie A, valevole per la ventiquattresima giornata di campionato è in programma domenica 26 febbraio alle ore 12.30 allo stadio Renato Dall’Ara. Pronostico Bologna-Inter di domenica 26 febbraio 2023, le probabili formazioni, le quote offerte dai bookmaker e il possibile risultato esatto.

Stato di forma delle squadre

Il Bologna arriva a questo match casalingo contro l’Inter in forma, con 32 punti in classifica e con 10 punti conquistati nelle ultime 5 giornate di Serie A giocate, frutto di tre vittorie ottenute contro Sampdoria, Fiorentina e Spezia, del pareggio con la Cremonese e della sconfitta subita in casa per 1 a 0 dal Monza.

La squadra neroazzurra, allenata dal tecnico Simone Inzaghi, arriva a Bologna seconda in classifica con 47 punti, e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. L’Inter ha vinto mercoledì a San Siro, l’andata degli ottavi di finale di Champions per 1 a 0 contro il Porto.

Probabili formazioni Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posh, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria esterna dell’Inter. Il segno 2 è offerto a quota 1.70 su Sisal e 1.75 su Starcasinò, il pareggio offerto a 3.75, la vittoria interna del Bologna paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico Bologna-Inter di domenica 26 febbraio 2023

Prevediamo una partita combattuta, perchè non è facile vincere a Bologna e perchè la squadra di casa è in forma e gioca bene a calcio. L’Inter deve per forza vincere, ma potrebbe risentire del turno settimanale di Champions. Pronostico X2

Possibile Risultato Esatto

Come sappiamo tutti è molto difficile poter prevedere il risultato esatto di una partita di calcio. Però noi vi diamo tre possibili opzioni che a noi piacciono tanto: Risultato esatto 0-1 1-1 1-2.