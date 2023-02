Pronostici Serie A 24a giornata. Come ogni turno del campionato di calcio italiano andiamo a vedere probabili formazioni, analisi e statistiche, con un consiglio per le scommesse su tutte le partite in programma, dagli anticipi di sabato, fino al doppio posticipo del martedì, col turno chiuso dal derby Juventus-Torino.

Pronostici Serie A 24a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Empoli-Napoli, i partenopei corrono per il record

Probabili Formazioni

Zanetti, senza Akpa-Akpro e Bandinelli, punta su Henderson e Haas. Satriano al posto dell’infortunato Cambiaghi. Nel Napoli Politano leggermente favorito su Lozano. Spalletti deve scegliere uno tra Zielinski ed Elmas.

Statistiche

-L’Empoli è una delle due formazioni che nelle ultime due stagioni di Serie A è riuscita a battere il Napoli in due diverse occasioni (al pari dell’Inter) – i toscani hanno infatti trovato il successo in entrambe le gare dello scorso campionato contro i partenopei. L’Empoli ha perso solanto una delle nove partite interne di Serie A contro il Napoli, con quattro successi e quattro pareggi a completare il bilancio.

-L’Empoli è imbattuto da cinque partite interne di Serie A, grazie a tre successi seguiti da due pareggi.

-Il Napoli arriva da tre clean sheet di fila in campionato e potrebbe registrarne quattro consecutivi solamente per la seconda volta dall’arrivo di Luciano Spalletti (quattro anche nell’ottobre 2021).

-Il Napoli si presenta alla 24ª giornata con 56 gol fatti e 15 subiti (miglior attacco e miglior difesa del campionato).

-Da una parte il Napoli è la squadra più prolifica nell’ultimo quarto d’ora di partita in questa Serie A (13 reti), dall’altra solo la Cremonese (11) ha incassato più gol dell’Empoli (10) in queste frazioni di partita.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00

Lecce-Sassuolo, salentini in grande forma

Probabili Formazioni

Baroni sceglie Banda al posto dello squalificato Di Francesco e preferisce Ceesay a Colombo. Umtiti non recupera. Nel Sassuolo Bajrami mezzala, tridente Berardi-Alvarez-Defrel. Non c’è Laurienté per squalifica, Pinamonti dalla panchina. Tressoldi si gioca una maglia con Ferrari.

Statistiche

-Il Sassuolo è imbattuto in tre sfide di Serie A contro il Lecce, grazie a due successi e un pareggio.

-Il Sassuolo non perde da sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse da allora tre successi e tre pareggi, inclusi gli ultimi due contro Cremonese e Monza.

-Dallo scorso novembre il Lecce ha conquistato 19 punti in 11 gare: nel periodo solamente Napoli (30), Juventus (25) e Inter (23) hanno fatto meglio dei pugliesi in Serie A.

-Il Sassuolo non perde da tre trasferte in campionato (1V, 2N).

TIPS: PAREGGIO @3.10

Bologna-Inter, attesi più gol nella ripresa

Probabili Formazioni

Motta conferma l’assetto offensivo con Orsolini, Ferguson, Soriano e Barrow. Lykogiannis avanti su Cambiaso a sinistra. Nell’Inter possibile qualche piccolo cambio. De Vrij dietro, Dumfries a destra, Brozovic e Lukaku le novità.

Statistiche

-L’ultimo pareggio in Serie A tra Bologna e Inter risale al 19 settembre 2017: 1-1 firmato da Simone Verdi per i rossoblù e Mauro Icardi per i nerazzurri – da allora tre successi emiliani e sette lombardi.

-L’Inter va in rete da sette partite di fila contro il Bologna in Serie A, parziale in cui ha realizzato ben 20 reti (inclusi due successi per 6-1).

-Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (1N, 1P): nel periodo infatti, da metà gennaio, i rossoblu hanno guadagnato 13 punti (al pari di Inter e Roma), meno solamente della capolista, il Napoli (18).

-Romelu Lukaku ha segnato in tutte le sue quattro sfide contro il Bologna in Serie A: considerando anche la sua carriera in Premier League, le uniche due squadre contro cui è andato in gol in più match di fila sono Aston Villa (sette) e West Ham (sette).

-In 7 partite su 12 in casa nelle partite del Bologna abbiamo visto più gol nei 2° tempi. Stessa cosa per l’Inter in trasferta, con 7 partite su 11 con più gol nella ripresa.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Salernitana-Monza, in arrivo una X come all’andata?

Probabili Formazioni

Paulo Sousa rischia di dover rinunciare nuovamente a Dia, che si allena ancora a parte. Bonazzoli sostiene Piatek. Maggiore e Mazzocchi in gruppo e verso una convocazione. Nel Monza squalificati Birindelli, Marlon, Rovella. Dentro Sensi e Caldirola, recupera a sinistra Carlos Augusto.

Statistiche

-Dal suo ritorno in Serie A nel 2021/22, la Salernitana ha affrontato avversarie neopromosse in otto occasioni con un bilancio in equilibrio: tre successi (incluso il più recente contro il Lecce), tre sconfitte (inclusa l’andata contro il Monza) e due pareggi.

-La Salernitana non ha trovato il gol nelle ultime tre partite giocate in campionato.

-Nell’ultimo turno contro il Milan, il Monza ha perso la sua prima partita di Serie A dal 10 novembre.

-Salernitana e Monza sono le uniche due formazioni di questa Serie A a non aver ancora segnato di testa, e due delle tre considerando i cinque maggiori campionati europei in corso (con il Cádiz).

-Paulo Sousa ha allenato 12 partite di Serie A contro squadre neopromosse, restando sempre imbattuto grazie a otto vittorie e quattro pareggi.

TIPS: PAREGGIO @3.40

Udinese-Spezia. Friulani a segno, ma nel secondo tempo

Probabili Formazioni

Sottil, senza Bijol, ritrova però Perez. Possibile maglia da titolare per Masina. Pereyra a destra o dietro a Beto? Nello Spezia esordio per Semplici, orientato verso un 4-2-3-1. Dovrebbe farcela Nzola, davanti in coppia con Shomurodov. Holm e Bastoni ancora out.

Statistiche

-Il bilancio nelle cinque sfide tra Udinese e Spezia in Serie A è in equilibrio con due successi per parte seguiti dal pareggio della gara d’andata.

-L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 15 partite di Serie A (meglio solo della Cremonese nel periodo, zero).

-A partire dalla 17ª giornata, lo Spezia ha mancato l’appuntamento con la rete in cinque delle sette partite disputate in Serie A: nel periodo nessuna squadra è rimasta a secco di gol in più occasioni (a pari con la Sampdoria).

-L’Udinese ha realizzato il 35% delle sue reti in questo campionato nell’ultimo quarto d’ora di partita (11/31), record nel torneo in corso, mentre lo Spezia è ancora a secco di gol in questo parziale di gara – i liguri hanno inoltre incassato ben 10 marcature negli ultimi 15 minuti di partita, solo la Cremonese (11) ne conta di più.

TIPS: UDINESE SEGNA NEL 2° TEMPO @1.44

Milan-Atalanta, scontro in zona Champions

Probabili Formazioni

Pioli continua con il suo 3-4-1-2. Giroud con Leao, conferme per Thiaw e Krunic. Nell’Atalanta Demiral squalificato e ko Pasalic, Hateboer, Zapata. Boga rischia il posto, il Gasp potrebbe virare verso il 3-5-2 con la coppia Lookman-Hojlund davanti, dietro torna Scalvini.

Statistiche

-Il Milan è imbattuto nelle ultime quattro gare di Serie A contro l’Atalanta (tre vittorie e il pareggio nel match d’andata).

-Il Milan ha raccolto appena un punto (1N, 3P) nelle ultime quattro gare giocate contro squadre che occupavano le prime sei posizioni della classifica.

-L’Atalanta ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni (1V), dopo aver ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei gare del 2023.

-Nelle ultime quattro partite giocate con la difesa a tre, il Milan sta viaggiando a una media di Expected Goals contro di 0.7 in quattro gare (tutte le competizioni) contro la media di 1.2 delle 28 partite precedenti in questa stagione; la media gol subiti è invece di 0.3 negli ultimi quattro incontri a raffronto degli 1.4 a match prima del nuovo assetto difensivo.

-Più del 50% delle partite interne del Milan hanno visto più gol nei secondi tempi. Anche nelle trasferte dell’Atalanta abbiamo il 50% di partite con più gol nella ripresa.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00

Verona-Fiorentina. L’Hellas non batte i viola dal 2019

Probabili Formazioni

Zaffaroni insiste su stesso modulo e interpreti. Coppola dietro, Lazovic e Ngonge alle spalle di Gaich. Nella Fiorentina Cabral favorito su Jovic per giocare prima punta, con Gonzalez e uno tra Saponara e Kouamé. Milenkovic, out anche in Conference League, resta in dubbio.

Statistiche

-Il Verona non batte la Fiorentina in Serie A dal 24 novembre 2019: da allora quattro pareggi e due vittorie viola. Il Verona ha perso in sei delle ultime otto sfide casalinghe di Serie A contro la Fiorentina (1V, 1N).

-Il Verona è una delle quattro squadre di Serie A – insieme a Empoli, Napoli e Roma – ancora imbattute in casa nel 2023; da inizio anno solamente Roma e Inter (12 ciascuna) hanno collezionato più punti in gare interne dell’Hellas in campionato (10).

-Considerando le ultime sei giornate di campionato, nessuna squadra ha raccolto meno punti della Fiorentina (due, 2N, 4P) in Serie A; in questo arco temporale i viola hanno – al pari di Spezia e Sampdoria – uno dei tre peggiori attacchi del campionato (tutte e tre con soli tre gol segnati).

-La Fiorentina ha la terza peggior percentuale realizzativa del campionato (6.5%, appena 24 gol segnati con 371 tiri effettuati); solamente Cadice, Schalke 04 e Cremonese hanno invece una percentuale di tiri nello specchio più bassa rispetto al Verona (37%) nei cinque maggiori campionati 22/23.

-Questa è la sfida tra le due squadre peggiorate maggiormente in termine di punti conquistati rispetto alle prime 23 partite disputate nello scorso campionato di Serie A: la Fiorentina ha 11 punti in meno (25 vs 36), il Verona addirittura 16 (17 vs 33).

TIPS: UNDER 2.5 @1.67

Lazio-Sampdoria. Difficoltà a segnare per i blucerchiati contro la difesa laziale

Probabili Formazioni

Sarri, dopo la Conference League, dovrebbe ritrovare Zaccagni, mentre resta da valutare Milinkovic Savic. Piú indietro e quindi a rischio Pedro. Nella Sampdoria Djuricic si è allenato a parte, ma prova a recuperare. Se non ce la fa, Sabiri pronto per sostituirlo. In mezzo Winks e Cuisance.

Statistiche

-La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 partite di Serie A contro la Sampdoria (2N, 1P), ma ha pareggiato per 1-1 nel match d’andata. La Lazio è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (13V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione la formazione blucerchiata è quella contro cui i biancocelesti hanno la striscia interna aperta di imbattibilità più lunga

-La Sampdoria ha raccolto appena due punti nelle ultime sette gare di massimo campionato (2N, 5P) e con appena 11 punti conquistati sta vivendo la sua peggior stagione in Serie A dopo le prime 23 partite giocate.

-Da quando allena Dejan Stankovic, la Sampdoria ha segnato appena sette gol in 15 partite di Serie A, meglio solo dello Schalke 04 (quattro) nei maggiori cinque tornei europei in questo arco temporale.

-La Lazio vanta la migliore difesa (alla pari del Barcellona) nei primi tempi nei maggiori cinque tornei europei 22/23 (solo quattro gol subiti), mentre la Sampdoria ha segnato appena cinque gol nelle prime frazioni (nessuna squadra dei cinque grandi campionati ha fatto peggio, al pari della Cremonese).

-Solo Barcellona (17) e Juventus (15) hanno ottenuto più clean sheet della Lazio (12) nei maggiori cinque campionati europei 22/23

TIPS: SAMPDORIA GOL NO @1.85

Cremonese-Roma. Giallorossi dominanti nei precedenti contro la Cremonese

Probabili Formazioni

Ballardini conferma la coppia Tsadjout-Okereke, con Dessers in panchina. Benassi mezz’ala. Nella Roma tanti da valutare dopo l’Europa League. Possibile riposo per Dybala con Solbakken titolare. Smalling squalificato, giocherà Kumbulla. Abraham dovrebbe tornare al centro dell’attacco. Prima volta da titolare per Wijnaldum?

Statistiche

-La Roma ha vinto in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro la Cremonese e nelle ultime tre non ha subito gol.

-Con il pareggio contro il Torino, la Cremonese ha eguagliato la striscia senza successi più lunga mai registrata da una squadra di Serie A (30, come l’Ancona tra il 1993 e il 2004).

-Da quando allena José Mourinho, la Roma ha vinto ben 11 partite di Serie A per 1-0, inclusa quella nel match d’andata con la Cremonese. Da quando allena José Mourinho la Roma viaggia a una media di 10.1 tiri in media subiti a match (214 in 61 gare di campionato): consierando le stagioni 2021/22 e 2022/23, in Serie A fa meglio in media soltanto la Fiorentina (9.4 tiri concessi di media a partita).

-Se da una parte la Cremonese è la formazione che in percentuale segna più reti nei secondi tempi di questo campionato (71% – 12 delle 17 reti del club), dall’altra la Roma ha incassato solo otto gol in queste frazioni, nessun’altra squadra ne conta meno dei giallorossi.

TIPS: ROMA @1.77

Juventus-Torino: derby della Mole come posticipo di martedì sera

Probabili Formazioni

Dopo l’Europa League, Allegri potrebbe apportare qualche cambio. Cuadrado e Vlahovic dovrebbero prendersi una maglia da titolari. Vedremo la gestione di Di Maria. Nel Torino Sanabria davanti, mentre Ricci e Vlasic vanno verso un nuovo forfait. Singo titolare a destra.

Statistiche

-Derby della Mole numero 156 in Serie A: la Juventus ha perso solo uno degli ultimi 33 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015), completano il periodo 24 vittorie bianconere e otto pareggi.

-Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 17 derby di Torino: 13 vittorie bianconere e quattro pareggi.

-Solo il Barcellona (16) ha ottenuto più vittorie senza subire gol della Juventus (14) nei maggiori 10 campionati europei 2022/23: i bianconeri hanno vinto abbinando il clean sheet 11 delle ultime 14 partite di Serie A, incluse le ultime tre.

-In otto degli ultimi nove derby di Torino in Serie A, la Juventus ha segnato almeno un gol dal 70’ in poi: in particolare su 14 reti bianconere nel periodo, ben nove sono arrivate in questo intervallo temporale.

-Ángel Di María è il giocatore della Juventus che ha partecipato a più gol nel 2023 in Serie A (cinque, grazie a tre reti e due assist).

TIPS: JUVENTUS SEGNA PER ULTIMA @1.50

