Domenica 26 febbraio 2023, alle ore 18 si gioca allo stadio Dacia Arena il match tra Udinese-Spezia, valido per la ventiquattresima giornata di campionato in Serie A. Pronostico Udinese-Spezia e le quote offerte dai bookmaker per questo partita, le probabili formazioni e il possibile risultato esatto.

Stato di forma delle squadre

La squadra friulana dell’Udinese, ha 30 punti in classifinca dopo 23 giornate, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Gli uomini allenati dal tecnico Andrea Sottil, dopo un ottimo avvio di stagione sono in una fase calante, con soli 2 punti conquistati nelle ultime 4 giornate, con i due pareggi casalinghi ottenuti con Sassuolo e Verona.

Lo Spezia arriva in Friuli, con 19 punti in classifica, due in più del Verona e in piena lotta per non retrocedere. Nelle ultime 5 giornate di calcio in Serie A, sono arrivate 4 sconfitte e il pareggio ottenuto in trasferta ad Empoli per 2 a 2.

Le probabili formazioni di Udinese-Spezia

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto.

Spezia (4-2-3-1): Marchetti; Amian, Caldara, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia; Gyasi, Agudelo, Verde; Nzola.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è l’Udinese la squadra favorita per la vittoria del match. Segno 1 offerto a quota 1.65 su Starcasinò e 1.68 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria esteran dello Spezia paga 5.20 volte la posta giocata.

Pronostico Udinese-Spezia e le quote offerte dai bookmaker

Partita molto più importante per lo Spezia che per i padroni di casa dell’Udinese, vista la diffente classifica che vede i liguri in piena battaglia per non retrocedere. L’Udinese ha una rosa superiore allo Spezia, ma meno motivazioni. Pronostico 1X.

Possibile Risultato Esatto

Come sappiamo tutti è molto difficile poter prevedere il risultato esatto di una partita di calcio. Però noi vi diamo tre possibili opzioni che a noi piacciono tanto: Risultato esatto 1-1 2-1 2-2.

