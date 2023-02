Oggi 27 febbraio 2023, alle ore 18, allo stadio Bentegodi, si affrontano Verona e Fiorentina, per un match valido per la 24° giornata di calcio in Serie A. Pronostico Verona-Fiorentina di oggi 27 febbraio 2023, le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni e il possibile risultato esatto.

Stato di forma delle squadre

Il Verona arriva a questo importante match casalingo con 17 punti, a meno 3 dallo Spezia e con una vittoria raggiungerebbe la zona salvezza.

Gli uomini allenati da Mister Marco Zaffaroni, in questo 2023 hanno cambiato marcia e hanno iniziato a fare punti e risalire la classifica. Nelle ultime 5 partte di Serie A giocate sono arrivati 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e della sconfitta subita a Roma per 1 a 0.

La Fiorentina arriva in Veneto, con 25 punti in classifica, in 23 giornate giocate, 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte e nelle ultime 5 partite giocate ha raccolto soltanto 2 punti, con 3 sconfitte e due pareggio, ottenuti in casa contro Empoli e in trasferta contro la Lazio.

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina

VERONA (3-5-2): Montipò; Maignan, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Duda, Lazovic, Doig; Ngonge, Gaich. All. Zaffaroni

FIORENTINA (4-1-4-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Kouamé, Jovic. All. Italiano

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita equilibrata, ma con la Fiorentina favorita per il successo. Segno 2 bancato a quota 2.15 su Starcasinò e 2.20 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria interna del Verona pagata a quota 3.30.

Pronostico Verona-Fiorentina di oggi 27 febbraio 2023

Per i bookmaker come abbiamo visto è la Fiorentina la squadra favorita per la vittoria, ma non per noi della redazione di BetItaliaWeb. Per noi è il Verona la squadra più in forma e favorita per la vittoria. Pronostico 1X

Possibile Risultato Esatto

Come sappiamo tutti è molto difficile poter prevedere il risultato esatto di una partita di calcio. Però noi vi diamo tre possibili opzioni che a noi piacciono tanto: Risultato esatto 1-0 2-1 1-1.

