Lazio-Sampdoria, è il match di Serie A in programma oggi 27 febbraio 2023, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma. Pronostico Lazio-Sampdoria, match di Serie A di oggi 27/02/2023, le probabili formazioni, le quote offerte dai bookmaker e il possibile risultato esatto.

Stato di forma delle squadre

La Lazio arriva a questa partita casalinga contro la Sampdoria con un solo risultato possibile, la vittoria, per rimanere agganciata alla volata per un posto nella prossima stagione di Champions League.

La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri, è al quinto posto in classifica con 42 punti, ma vincendo si porterebbe a soli 2 punti dal secondo posto occupato da Milan e Inter. Nell’ultimo turno di Serie A giocato, la Lazio ha vinto in trasferta per 2 a 0 a Salerno.

La squadra della Sampdoria arriva a Roma, con un piede già in Serie B e con soli 11 punti raccolti in 23 giornate di campionato disputate.

La quota salvezza è distante ben 9 punti, ovvero lo Spezia fermo a 20 punti. Nelle ultime 3 partite giocate sono arrivati 2 punti, frutto di una sconfitta e dei pareggi ottenuti contro Inter e Monza.

Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Patric, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sampdoria (3-4-1-2): Audero, Murru, Nuytinck, Amione, Leris, Winks, Cuisance, Augello, Sabiri, Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano ampiamente la vittoria interna della Lazio. Segno 1 bancato vincente a quota 1.45 sia su Sisal che Starcasinò. il pareggio giocato a 4.30, mentre il colpo esterno della Sampdoria paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico Lazio-Sampdoria, match di Serie A di oggi 27/02/2023

Il nostro pronostico vede un facile successo casalingo per la Lazio. Troppe sono gli stimoli per la Lazio in questo macth casalingo, mentre la Sampdoria sembra ormai rassegnata alla discesa nel campionato cadetto. Pronostico 1

Possibile Risultato Esatto

Come sappiamo tutti è molto difficile poter prevedere il risultato esatto di una partita di calcio. Però noi vi diamo tre possibili opzioni che a noi piacciono tanto: Risultato esatto 3-0 2-1 3-1.

