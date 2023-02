Martedì 28 febbraio 2023, alle ore 20.45, si gioca il derby della Mole tra Juventus e Torino, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Pronostico Juventus-Torino derby della Mole del 28 febbraio 2023, scopri le probabili formazioni, il possbile risultato finale e le quote offerte dai bookmaker per questo match.

Stato di forma delle squadre

La Juventus arriva a questo derby contro il Torino in forma, visto i successi ottenuti in Europa League, 3 a 0 in trasferta a Nantes e i 9 punti conquistati nelle ultime 3 giornate di Serie A, frutto delle vittorie ottenute in trasferta contro Salerinata e Spezia e del succcesso casalingo per 1 a 0 contro la Fiorentina.

Il Torino arriva a questo importante match contro la Juventus con 31 punti, uno in meno dei bianconeri, che scontano però la penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze.

Gli uomini allenati da Mister Ivan Juric, nelle ultime 5 partite di Serie A giocate hanno raccolto 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e della sconfitta esterna subita a Milano per 1 a 0 ad opera del Milan.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Juventus la squadra favorita per vincere il Derby di Torino. Vittoria interna giocata a quota 1.75 sia su Sisal che Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.60, la vittoria esterna del Toro pagata 5.25 volte la posta giocata.

Pronostico Juventus-Torino derby della Mole del 28 febbraio 2023

Il Derby è sicuramente la gara meno pronosticabile, perchè entrano in campo oltre alla rosa delle squadre, lo stato di forma, anche la grinta dei giocatori. Per noi però è molto più probabile che alla fine la spuntino gli uomini allenati da Massimilano Allegri. Pronostico 1X

Possibile Risultato Esatto

Come sappiamo tutti è molto difficile poter prevedere il risultato esatto di una partita di calcio. Però noi vi diamo tre possibili opzioni che a noi piacciono tanto: Risultato esatto 1-0 2-1 1-1.

