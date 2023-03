Quote Serie A 1 marzo 2023. Il ko di Cremona complica la corsa Champions della Roma mentre il campionato è sempre nelle mani del Napoli. Si scommette sui record di Serie A, ma anche sulla possibile finale di Champions League. Intanto il prossimo turno sarà pieno di sfide interessanti, ad iniziare dall’anticipo Napoli-Lazio, ma anche Fiorentina-Milan al sabato e Roma-Juventus domenica sera.

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito ad un perfetto 5-5 nelle scommesse Over/Under, mentre abbiamo visto solo 3 partite da Gol Si su 10, in continuazione con i trend delle ultime giornate che hanno visto scendere di parecchio la media delle reti in Serie A.

Ecco le statistiche aggiornate e a seguire i rendimenti delle singole squadre dove ovviamente è sempre il Napoli a comandare. Da segnalare il primo successo stagionale della Cremonese (non ancora aggiornato nelle nostre tabelle), ed è arrivato a sorpresa contro la Roma.

Quote Serie A 1 marzo 2023: Napoli piglia tutto. I book credono nel record (e nella Champions)

Non conosce soste la stagione trionfale del Napoli che a Empoli ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva in Serie A, portando a 18 punti il vantaggio sul secondo posto. Gli uomini di Spalletti hanno conquistato ben 65 punti in classifica dopo 24 giornate e sognano di battere il record di punti della Juventus di Conte, capace di conquistarne ben 102 nella stagione 2013/14. Ne serviranno altri 38 nelle prossime 14 giornate, un’impresa offerta @10 volte la posta dai betting analyst di Snai.

Più difficile invece, secondo i bookie, il raggiungimento delle 17 vittorie consecutive come l’Inter di Mancini del 2006-07: a Di Lorenzo e compagni ne mancano altre 9 per ottenere questo traguardo fissato a quota @15. Molto più complesso invece per Victor Osimhen raggiungere il record di goal (36) in una singola stagione: il nigeriano, capocannoniere del campionato con 19 centri e a segno da 8 turni consecutivi, come Gonzalo Higuain e Ciro Immobile è dato a @50.

Non solo campionato per il Napoli, che con la vittoria per 0-2 in casa dell’Eintracht Francoforte ha messo in ghiaccio la qualificazione ai quarti di Champions League, traguardo mai raggiunto nella storia. Se l’appetito vien mangiando non c’è intenzione di fermarsi: l’approdo in semifinale si gioca @2,50, quota che sale @6,50 in caso di arrivo dei partenopei alla finalissima di Istanbul. Non impossibile la prima volta dal club del presidente De Laurentiis: tale eventualità pagherebbe @8 volte la posta giocata.

Quote Serie A 1 marzo 2023: si complica la corsa Champions di Roma ed Atalanta

Un ko doloroso sul campo, ma che per i bookmaker non compromette la corsa alla top 4 di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Cremonese, la Roma resiste nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions League, dove ora la rivale numero uno è la Lazio: Mourinho e i suoi sono ancora in leggero vantaggio per il pass, offerti @1,75, in salita però rispetto all’1,60 della scorsa settimana; subito dietro i biancocelesti, avanti di un punto in classifica e quotati @1,77 (da 2).

A perdere terreno è invece l’Atalanta, scivolata @2,75 dopo lo 0-2 con il Milan; proprio i rossoneri consolidano la loro posizione in tabellone, @1,25, con l’Inter che rimane davanti a tutte @1,15 anche dopo il flop a sorpresa con il Bologna.

Quote Serie A 1 marzo 2023: prossimo turno

Ci attende una 25° giornata di Serie A molto interessante, ad iniziare dall’anticipo di venerdì, Napoli-Lazio. Le quote di Planetwin365 puntano su un altra vittoria dei partenopei @1.59 e ci credono anche gli scommettitori. Le prime puntate dicono 57% di scommesse sul Napoli vincente e solo il 17% sull’affermazione della Lazio al Maradona.

Al sabato altre 3 partite, la più interessante è quella della sera al Franchi con Fiorentina-Milan. Quote in equilibrio con i rossoneri leggermente favoriti sia dai book, che dagli scommettitori col 38% di preferenze sugli ospiti, ma c’è un 34% che punta sui viola e un 28% sul pareggio.

Altre 4 partite alla domenica, occhio anche qui alla sera dall’Olimpico con Roma-Juventus, sfida sempre affascinante, ancor più con la Roma che deve riscattare l’ultimo ko, e le quote sono leggermente dalla parte dei giallorossi che si prendono anche il 37% delle prime preferenze degli scommettitori, anche loro molto indecisi con un 32% che va sulla Juve e un 31% sulla X. La giornata si chiuderà con un doppio posticipo al lunedì: Sassuolo-Cremonese e Torino-Bologna.

