Il match tra Napoli e Lazio è l’anticipo della venticinquesima giornata di calcio in Serie A. Si gioca allo stadio Maradona di Napoli, venerdì 3 marzo 2023, alle ore 20.45. Napoli-Lazio, il pronostico e le quote offerte dai bookmaker per le tue scommesse.

Lo stato di forma delle squadre

La formazione azzurra del Napoli, arriva a questo match in programma il 3 marzo 2023, con mezzo scudetto in tasca e con ottime possibilità di raggiungere i quarti di finale di Champions League, dopo il successo ottenuto nella gara di andata per 2 a 0 a Francoforte.

In campionato, gli uomini allenati dal tecnico toscano, Luciano Spalletti, sono primi con 65 punti, frutto di 21 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta subita a Milano contro l’Inter e con un vantaggio di ben 18 punti su Milan e Inter appaiate al secondo posto.

La Lazio arriva a Napoli. in piena lotta in classifica per un posto nella prossima stagione di Champions League. I biancocelesti, sono al quarto posto con 44 punti, con un punto di vantaggio sulla Roma, quinta ferma a 43. La Lazio viene dalla faticosa vittoria in casa nell’ultimo turno di Serie A giocato, per 1 a 0 contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono il Napoli ampiamente favorito per la vittoria della partita. Segno 1 giocato vincente a quota 1.62 su Sisal e a quota 1.60 su Starcasinò, il pareggio pagato 4 volte la posta gioca, mentre il segno 2 offerto a quota 5.50.

Napoli-Lazio, il pronostico e le quote offerte dai bookmaker per le tue scommesse

Il Napoli sembra una squadra imbattibile, allo Stadio Maradona ha sempre vinto, tranne un pareggio ottenuto contro il Lecce per 1 a 1 risalente al 31 agosto 2022. La Lazio è una buona formazione, ma crediamo non riuscirà a portare a casa punti da questa trasferta. Pronostico 1

