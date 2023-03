Per la venticinquesima giornata di calcio in Serie A, scendono in campo allo stadio Brianteo, Monza-Empoli, sabato 4 marzo 2023, alle ore 15. Pronostico Monza-Empoli, quote scommesse e probabili formazioni per questo match di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

Il Monza, dopo una buona serie di risultati che hanno portato i brianzoli a metà classifica con 29 punti raccolti, nelle ultime due partite di Serie A giocate, hanno prima perso il casa per 1 a 0 contro il Milan, poi nella brutta trasferta di Salerno, dove hanno perso per 3 a 0 contro la Salernitana.

La squadra toscana dell’Empoli, arriva a Monza con 28 punti e anche per la squadra allenata dal tecnico Paolo Zanetti, non è un buon momento di forma. Nelle ultime 5 partite giocate sono arrivati solo 3 punti, frutto di 3 pareggi e delle sconfitte subite contro Napoli e Roma.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

Probabile formazione Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Marì; Ciurria, Sensi, Machin, Augusto; Pessina; Caprari, Petagna. All.: Raffaele Palladino

Probabile formazione Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All.: Paolo Zanetti

Quote offerte dai bookmaker

La vittoria del padroni di casa del Monza è favorita dalle quote offerte dai Bookmaker. Il segno 1 è offerto a quota 2.10 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.25, mentre il colpo esterno dei toscano paga 3.80 volte la posta giocata.

Pronostico Monza-Empoli

Il Monza gioca meglio in trasferta che in casa, l’Empoli è una squadra che ha pareggiato più partite in Serie A ben 10 su 24 come l’Udinese. Il Monza è leggermente favorito per il successo, ma il pareggio potrebbe essere il risultato che accontenta embrambe le squadre. Pronostico 1X

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione