Domenica 5 marzo 2023, alle ore 12.30, si gioca la sfida salvezza tra Spezia e Verona, valida per la venticinquesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Scommesse Spezia-Verona, pronostico, quote e probabili formazioni della sfida salvezza.

Lo stato di forma delle squadre

Lo Spezia si avvicina a questa importante sfida salvezza, con 20 punti in classifica frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, e nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, sono arrivati solo 2 punti, con due pareggi esterni entrambi finiti con il punteggio di 2 a 2 contro Empoli ed Udinese.

Il Verona, arriva a questo match fondamentale per la salvezza, a meno 3 punti proprio dallo Spezia, una vittoria degli uomini allenati dal tecnico Marco Zaffaroni, vorrebbe dire l’aggancio allo Spezia. Il Verona arriva da due sconfitte consecutive, 1 a 0 a Roma e il pesante 3 a 0 interno subito dalla Fiorentina.

Le probabili formazioni di Spezia-Verona

Spezia(4-2-3-1): Dragowski, Amiam, Ampadu, Nikolaou, Reca, Bourabia, Ekdal, Verde, Agudelo, Gyasi, Nzola. All. Semplici

Verona(3-4-2-1): Montipo’, Magnani, Hien, Coppola, Depaoli, Tameze, Duda, Doig, Ngonge, Lazovic, Gaich. All. Zaffaroni

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita molto equlibrata. La vittoria dei padroni di casa dello Spezia è offerta a quota 2.70 su Sisal e 2.75 su Starcasinò, il pareggio pagato 3 volte la posta giocata, la vittoria del Verona offerta a 2.75.

Scommesse Spezia-Verona

Partita molto difficile da decrifare questa tra Spezia-Verona. Il pareggio potrebbe essere il risultato che potrebbe accontentare entrambe le squadre, vista la partita molto delicata in fase salvezza, ma allo stesso tempo scontentarle.

Una vittoria dello Spezia lo porterebbe a più 6, al contrario la vittoria del Verona lo farebbe tornare in zona salvezza dopo molti mesi. Pronostico X2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione