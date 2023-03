Roma-Juventus è il big match di Serie A, in programma domenica 5 marzo 2023, allore ore 20.45, allo Stadio Olimpico, valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Pronostico Roma-Juventus, le probabili formazioni e le quote dei bookmaker.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa della Roma, arriva a questo big match casalingo contro la Juventus, quinta in classifica con 44 punti, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Nelle ultime 5 giornate di campionato giocate, sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte, l’ultima la scorsa settimana a Cremona per 2 a 1, una sconfitta inattesa, che ha reso questo match casalingo contro la Juventus ancora più importante.

Gli uomini allenati dal tecnico Massimiliano Allegri, arrivano a Roma settimi in classifica con 35 punti, a pari merito con il Bologna, sempre in attesa di capire se i 15 punti di penalizzazioni per il caso plusvalenze, verranno confermati o no.

I bianconeri sono reduci da da quattro vittorie consecutive, in trasferta contro Salernitana e Spezia, in casa contro Fiorentina e Torino, nel derby della scorsa settimana vinto per 4 a 2.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho (in panchina Salvatore Foti).

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita all’insegna dell’equilibrio. La vittoria interna della Roma è offerta a quota 2.70 su Sisal e 2.75 su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.10, la vittoria esterna della Juventus offerta a quota 2.80.

Pronostico Roma-Juventus

Due squadre che hanno bisogno di vincere, la Roma per rimanere agganciata al treno per la prossima stagione di Champions League, la Juventus per tentare di risalire la classifica e rientrare in zona Europa. Il pareggio potrebbe scontentare entrambe le squadre, ma è il risultato che vi consigliamo. Pronostico X

