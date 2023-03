Pronostici Serie A 25a giornata. Dopo aver analizzato nel dettaglio le principali sfide di questo turno, andiamo a fare il riassunto di tutte le partite del 25° turno di campionato, con probabili formazioni, quote, statistiche e un consiglio per le scommesse su ognuna di esse.

Pronostici Serie A 25a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Napoli-Lazio, i partenopei sono infermabili?

Probabili Formazioni

Spalletti conferma il suo solito 11, con il solo Olivera a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Lozano in netto vantaggio su Politano. Nella Lazio rientrano nell’11 titolare Romagnoli e Zaccagni. Patric dovrebbe farcela

Statistiche

-Napoli e Lazio hanno pareggiato solo una delle ultime 19 sfide di Serie A, da quel pareggio, due successi biancocelesti e 10 partenopei, inclusi i quattro più recenti, in cui i campani hanno realizzato 13 reti. La Lazio ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A contro il Napoli.

-Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di campionato senza subire alcun gol.

-Lazio (quattro) e Napoli (sette) sono le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questa Serie A.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.05

Monza-Empoli, toscani con la pareggite

Probabili Formazioni

Palladino rilancia Di Gregorio e Petagna e ha un dubbio di assetto: dentro Machin con Pessina avanzato o dentro Mota con Pessina in mediana? Deciderá all’ultimo. Nell’Empoli Piccoli in coppia con Caputo, Marin in regia, Baldanzi sempre tra le linee

Statistiche

-Dopo i successi contro Monza e Cremonese, l’Empoli potrebbe vincere tre sfide consecutive di Serie A contro avversarie neopromosse per la prima volta dal 2016.

-Il Monza ha perso il 67% delle partite di Serie A giocate di sabato (inclusa quella d’andata contro l’Empoli): quattro sconfitte in sei incontri.

-L’Empoli è la squadra che ha pareggiato più partite di Serie A nel 2023 (cinque sulle nove disputate) – nessuna formazione nei maggiori cinque campionati europei ne conta di più dall’inizio del nuovo anno.

-Da una parte l’Empoli è la quarta squadra con più gol subiti di testa in questa Serie A (sei, tre dei quali da inizio febbraio), dall’altra il Monza è una delle due formazioni (al pari della Salernitana) a non aver ancora realizzato alcuna marcatura con questo fondamentale.

TIPS: PAREGGIO @3.30

Atalanta-Udinese, Dea bestia nera dei friulani

Probabili Formazioni

Gasperini perde Scalvini (brutto infortunio alla caviglia) e sceglie Palomino dietro, conferma Hojlund e Lookman (favorito su Muriel) e poi ha il dubbio tra Ederson trequartista e Boga esterno. Gioca solo uno dei due. Nell’Udinese la squalifica di Ehizibue riporta Pereyra a destra (il “Tucu” recupera), con Samardzic in mezzo. Success in ballottaggio con Thauvin.

Statistiche

-L’Atalanta è imbattuta da 10 sfide (7V, 3N) di Serie A contro l’Udinese. L’Atalanta ha sempre trovato il gol nelle ultime 15 sfide di Serie A contro l’Udinese, segnando una media di 2.3 reti a incontro nel parziale. L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 14 trasferte contro l’Atalanta.

-L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 16 partite di Serie A (9N, 6P) e solo una squadra nei maggiori cinque campionati europei ha registrato meno successi dei bianconeri nel periodo: zero per l’Angers.

TIPS: VITTORIA ATALANTA @1.70

Fiorentina-Milan, big match del sabato sera

Probabili Formazioni

Italiano sceglie Cabral come prima punta, con Gonzalez e Saponara esterni. Ikoné dovrebbe iniziare in panchina. Biraghi torna titolare a sinistra. Nel Milan Rebic e Bennacer (rientrante) sono i candidati a sostituire Krunic e Leao. Anche Calabria è pienamente recuperato. De Ketelaere al posto di Diaz.

Statistiche

-Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Fiorentina. Il Milan va in rete da otto partite consecutive contro i viola. La Fiorentina ha vinto solo tre delle ultime 16 partite interne (6N, 7P) di Serie A contro il Milan.

-Considerando tutte le competizioni, il Milan ha vinto le ultime quattro partite senza subire gol.

-La Fiorentina subisce gol da otto incontri consecutivi al Franchi in Serie A.

TIPS: UNDER 2,5 GOL @1.75

Spezia-Verona, padroni di casa in mano ad Nzola

Probabili Formazioni

Semplici conferma l’11 che bene ha fatto a Udine. Holm e Bastoni sono sempre out, Gyasi, Agudelo e Verde sostengono Nzola. Nel Verona Gaich preferito a Lasagna, Faraoni a destra.

Statistiche

-Lo Spezia ha vinto la gara d’andata contro il Verona, dopo che nei quattro precedenti contro i veneti in Serie A aveva raccolto soltanto un punto (1N, 3P).

-Con il 2-2 contro l’Udinese nell’ultimo turno, lo Spezia ha registrato sei partite di fila con almeno due reti al passivo per la terza volta in Serie A.

-Lo Spezia è rimasto a secco di gol in tutte le ultime quattro sfide di Serie A giocate al Picco-

-Il Verona subisce gol da 34 trasferte consecutive di Serie A (peggior serie nella storia del club) e non vince da 12, striscia senza successi esterni più lunga per i veneti da gennaio-novembre 2020 (14 in quell’occasione).

-Spezia (sei) e Verona (cinque) sono due delle tre squadre della Serie A 2022/23 ad aver segnato meno reti nei secondi tempi (sei anche la Sampdoria).

-Grazie alla doppietta nell’ultimo turno, MBala Nzola ha ora realizzato il 52% delle reti dello Spezia in questa Serie A (11/21), percentuale record nei maggiori cinque campionati europei.

TIPS: NZOLA MARCATORE @3.50

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Sampdoria-Salernitana, arriverà la prima X tra blucerchiati e campani?

Probabili Formazioni

Stankovic conferma l’11 che bene ha fatto contro la Lazio. Accanto a Lammers, vista la squalifica di Gabbiadini, ci sarà Quagliarella. Zanoli nei tre dietro. Nella Salernitana stesso 3-4-2-1 visto con il Monza, con Mazzocchi a destra. Candreva e Kastanos alle spalle di Dia, che si è ristabilito e dovrebbe essere preferito a Piatek.

Statistiche

-La Sampdoria non ha pareggiato nessuno dei sette incontri di Serie A contro la Salernitana (3V, 4P).

-La Sampdoria è l’unica squadra che non ha ancora ottenuto successi in casa in questa stagione nei 10 maggiori campionati europei; i blucerchiati inoltre sono la formazione che in queste gare ha realizzato meno reti, appena tre.

-Dopo tre ko consecutivi senza segnare, la Salernitana ha vinto l’ultimo incontro di Serie A e potrebbe ottenere due successi consecutivi per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Spezia e Lazio) – tuttavia, i campani hanno perso ben sei delle ultime otto gare esterne in campionato (2P), subendo una media di 2.9 gol a partita.

TIPS: PAREGGIO @3.30

Inter-Lecce, i nerazzurri devono riscattare la sconfitta di Bologna

Probabili Formazioni

Inzaghi rinuncia ancora a Dimarco e Skriniar. Pronto Gosens a sinistra. Acerbi dietro, con Darmian e Bastoni, Dumfries a destra. Lukaku favorito su Dzeko. Nel Lecce Umtiti fa coppia con Tuia (squalificato Baschirotto). Nel tridente rientra Di Francesco. Colombo stavolta avanti su Ceesay.

Statistiche

-L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide (9V, 3N) di Serie A contro il Lecce: 1-0, con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012. L’Inter ha vinto tutte le ultime otto gare casalinghe contro il Lecce in Serie A, segnando una media di 2.5 gol a partita (20 centri realizzati nel parziale).

-Soltanto la Roma (cinque) e il Barcellona (uno) hanno subito meno gol dell’Inter (sei) in casa nei cinque grandi campionati europei in corso.

-Dopo i successi contro Cremonese e Atalanta, il Lecce può vincere tre trasferte di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A: la precedente nel febbraio 2004, quando arrivò a quattro, con Delio Rossi in panchina.

TIPS: VITTORIA INTER @1.37

Roma-Juventus, big match di giornata, domenica sera all’Olimpico

Probabili Formazioni

Nella Roma Wijnaldum confermato in mediana con Cristante, mentre Abraham dovrebbe essere preferito a Belotti. Nella Juventus stesso 11 del derby, solo con Locatelli in regia. Di Maria affianca Vlahovic, mentre Chiesa e Pogba saranno armi a gara in corso.

Statistiche

-La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 85 successi bianconeri contro i giallorossi, tra cui tre nelle ultime quattro sfide tra le due formazioni.

-Perfetto equilibro nelle ultime 12 gare di Serie A tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico, con quattro successi a testa e quattro pareggi; tuttavia, i bianconeri hanno vinto due delle tre più recenti (1N).

-Nelle ultime sette gare di campionato tra Juventus e Roma, l’incontro si è sbloccato in media al 12° minuto di gioco, in cinque occasioni su sette con una rete dei bianconeri.

-La Roma viene da quattro successi interni di fila senza subire gol in Serie A.

-La Juventus ha vinto sei delle ultime sette trasferte di Serie A (1P). In aggiunta i bianconeri hanno registrato sette clean sheet in 11 gare fin qui fuori casa.

-La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre che hanno subito meno gol nel corso dei secondi tempi di questa Serie A, appena otto ciascuna – la Roma segue con nove reti incassate nelle seconde frazioni, uno dei quali proprio nell’ultimo match contro la Cremonese.

-Massimiliano Allegri è l’allenatore che ha ottenuto più successi in Serie A contro José Mourinho (tre in sette sfide, 2N, 2P); inoltre il tecnico della Roma ha registrato solo due vittorie contro la Juventus nel massimo campionato italiano, contro nessuna avversaria ne conta meno tra quelle che ha affrontato almeno cinque volte (due anche contro il Napoli).

-Paulo Dybala, che con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A, può prendere parte al suo 15° gol in questo campionato (8 gol e 6 assist finora), eguagliando il bottino della scorsa stagione (10 reti, 5 assist), ma con 11 presenze in meno (29 in totale nel campionato 21/22).

TIPS: GOL PRIMA DEL MINUTO 34:00 @1.83

Sassuolo-Cremonese, i grigiorossi si sono sbloccati

Probabili Formazioni

Dionisi dovrebbe preferire Pinamonti a Defrel, mentre Bajrami prenderà il posto di Berardi squalificato. Rientra Laurienté. Nella Cremonese stesso 11 visto contro la Roma. Tridente Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke.

Statistiche

-L’unico precedente tra Sassuolo e Cremonese considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia è lo 0-0 nella gara d’andata di questo campionato.

-Il Sassuolo non è andato in gol soltanto in una delle ultime 23 sfide di Serie A contro avversarie neopromosse: lo scorso 4 settembre proprio contro la Cremonese; inoltre, i neroverdi non hanno trovato il successo in tre delle ultime cinque gare (3N) contro squadre provenienti dal campionato cadetto, dopo aver vinto 10 delle 12 precedenti (2P).

-La Cremonese non ha vinto nessuna delle 13 trasferte contro squadre emiliane in Serie A: cinque pareggi (tra cui l’unica di queste sfide giocata in questo campionato, a gennaio contro il Bologna) e otto sconfitte.

-La Cremonese ha vinto la sua prima partita in questo campionato nell’ultima giornata contro la Roma: la formazione grigiorossa non ottiene due successi di fila in Serie A da marzo 1996.

-Sfida tra due delle cinque squadre con più attacchi verticali in questo campionato: il Sassuolo (terzo con 55 dietro solo a Milan e Atalanta), la Cremonese (43) quinta dietro anche alla Fiorentina.

TIPS: GOL SI @1.80

Torino-Bologna chiude il turno lunedì sera

Probabili Formazioni

Juric non cambia particolarmente l’11 del derby. Vlasic sempre ko, Singo a destra, Ilic in regia, Karamoh sulla trequarti. Nel Bologna tornano a disposizione Arnautovic e Zirkzee, che difficilmente saranno titolari. Soriano confermato, così come Cambiaso.

Statistiche

-Il Torino è rimasto imbattuto in sei (2V, 4N) delle ultime sette sfide di Serie A contro il Bologna, perdendo tuttavia la più recente. Tutti gli ultimi tre incontri del Bologna contro il Torino nel girone di ritorno di Serie A si sono chiusi sul pareggio.

-Il Torino è andato a segno in tutte le ultime 17 gare interne contro il Bologna nel massimo campionato.

-Il Torino è imbattuto da sette gare (4V, 3N) di Serie A giocate di lunedì.

-Il Bologna ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A.

-Il Torino è 13-4-7 nelle scommesse 1X2 sui Calci d’angolo, mentre il Bologna è 9-2-13.

TIPS: TORINO -1 CALCI D’ANGOLO @1.90

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.