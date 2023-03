Lunedì 6 marzo 2023, alle ore 18.30, è in programma il match tra Sassuolo e Cremonese, valido per la venticinquesima giornata di calcio in Serie A. Pronostico Sassuolo-Cremonese, scommesse, quote e probabili formazioni per questo incontro di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

Il Sassuolo, arriva a questa partita in casa con 27 punti, con 9 punti di vantaggio sulla zona salvezza. Nelle ultime tre partite di Serie A giocate, gli uomini allenati da Mister Alessio Dionisi, hanno raccolto 4 punti, frutto di una vittoria ottenuta in trasferta a Lecce per 1 a 0, un pareggio e una sconfitta.

La Cremonese arriva a Sassuolo, ultima in classifica con 12 punti, a pari merito con la Sampdoria e staccata di 9 punti dalla zona salvezza. Lo scorso turno giocato è arrivata la prima vittoria stagionale in Serie A, infatti la Cremonese ha batturo in casa la Roma per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All: Dionisi.

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke. All: Ballardini.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è il Sassuolo la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 1 bancato a quota 1.80 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.60, il colpo esterno della Cremonese offerto a 4.40.

Pronostico Sassuolo-Cremonese

Il Sassuolo parte sicuramente favorito per la vittoria di questa partita, ma attenzione alla Cremonese, che dopo la vittoria interna con la Roma arriva in Emilia con nuove speranze per cercare di tornare in corsa per la salvezza e potrebbe anche strattare un punto. Pronostico 1x

