Quote Serie A 7 marzo 2023. Vediamo gli ultimi risultati del campionato. Col lo scudetto già in mano al Napoli, nelle quote antepost e nelle scommesse si accende la corsa alla prossima Champions League. Intanto la Lazio, con la vittoria sul Napoli, supera proprio i partenopei come miglior squadra su cui puntare nei rendimenti delle scommesse.

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno di campionato ben 7 Under 2,5 gol su 10 partite, e anche 7 Gol No (ben tre 0-0). Continua il trend da Under e poche reti della Serie A nella seconda parte di stagione. Nelle ultime 5 giornate il 62% delle partite si sono chiuse con Under e ben il 66% con Gol No.

Grazie proprio alla vittoria contro i partenopei nell’ultimo turno, la Lazio scavalca il Napoli come miglior squadra su cui puntare. La peggiore è sempre la Cremonese ferma ad una sola vittoria stagionale.

Quote Serie A 7 marzo 2023: quote simboliche per lo scudetto

Ormai ha quasi poco senso parlare di quote antepost e scommesse su uno scudetto che è già blindato dal Napoli, e lo vediamo anche nelle top quote di alcuni tra i migliori bookmakers italiani, con regolare licenza aams.

Quote Serie A 7 marzo 2023: si accende la corsa per la prossima Champions League

Tredici giornate al termine del campionato e 39 punti in palio: si infiamma sempre di più la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Escludendo il Napoli, primo con un vantaggio rassicurante di ben 15 punti sull’Inter seconda, sono tre i posti utili per strappare il pass per la prossima edizione della coppa continentale.

A contenderselo sono principalmente quattro squadre, raccolte in tre punti: Inter (50), Lazio (48), Roma e Milan (47) con l’Atalanta che, dopo il pareggio con l’Udinese, ha compromesso ulteriormente la propria corsa. Per gli esperti di Sisal, le milanesi sembrano favorite, in particolare l’Inter con la possibilità di qualificarsi anche alla prossima edizione della Champions a un rasoterra @1,12 mentre il Milan, nonostante l’attuale quarto posto, è l’altra grande favorita, @1,44.

Le due romane, separate da un solo punto, arrivano da un turno molto favorevole: la Lazio, dopo la pesantissima vittoria in casa della capolista Napoli, è terza con 48 punti, mentre la Roma, conquistato il successo con la Juventus, è quarta a 47. Tra le due eterne rivali, i giallorossi sembrano avere qualcosa in più, tanto che piazzarsi nelle prime 4 posizioni in classifica è un’eventualità @1,57, si sale leggermente per una qualificazione dei biancocelesti, proposta @1,65.

Infine l’Atalanta che però, complice un momento non favorevole e un ruolino di marcia fatto di un solo punto nelle ultime tre giornate, è molto staccata dalle rivali: arrivare tra le prime 4 per poter giocare in Champions il prossimo anno è un’opzione @3,25 per la Dea.

Prossimo turno col big match Napoli-Atalanta

Andiamo a dare un occhio al prossimo turno di campionato, la 26a giornata di Serie A, che inizierà già venerdì 10 marzo con l’anticipo Spezia-Inter. Nerazzurri favoriti @1.40 in trasferta e appoggiati dal 67% degli scommettitori di Planetwin365 in queste prime ore di betting.

Al sabato 3 partite, tra cui il big match Napoli-Atalanta. La squadra di Spalletti si è fermata, ma è favorita @1.65 per tornare alla vittoria al Maradona contro un Atalanta che ha bisogno di punti per la corsa Champions come abbiamo visto. Le quote danno il Napoli @1.65 (57%), col Pareggio @4.05 (23%) e l’Atalanta @4.95 (20%).

Altre 5 partite alla domenica. In serata Juventus-Sampdoria, partita sulla carta facile per i bianconeri in quota @1.34. Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera a San Siro, con Milan-Salernitana. I rossoneri in settimana giocano in Champions, ma sono i massimi favoriti di giornata con una micro quota @1.26 e il 75% delle preferenze vanno sulla squadra di Pioli (ospiti sotto al 10% di giocate al momento).

