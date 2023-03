Venerdì 10 marzo 2023, alle ore 20.45, scendono in campo Spezia-Inter, per l’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Spezia-Inter, il pronostico, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo incontro.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa dello Spezia, ospita l’Inter allo Stadio Alberto Picco per un match molto importante per la classifica delle due squadre.

Lo Spezia è in piena lotta per non retrocedere, con 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggie e 12 sconfitte e viene dal pareggio casalingo 0 a 0 contro il Verona.

La squadra neroazzurra arriva in Liguria, in piena bagarre per un posto nella prossima Champions League e con la testa rivolta al match di ritorno contro il Porto.

Gli uomini allenati da Simone Inzaghi, vengono dalla vittoria in casa per 2 a 0 contro il Lecce, ma è in trasferta dove l’Inter fatica di più, e nelle ultime due trasferte di Serie A giocate ha perso 1 a 0 a Bologna e pareggiato 0 a 0 a Genova contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Spezia-Inter

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. S.Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Nikolau, Ampadu, Ferrer; Agudelo, Bourabia, Ekdal; Gyasi, Nzola, Verde. All. Semplici.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorita la vittoria esterna dell’Inter. Segno 2 offerto a quota 1.45 su Sisal e a quota 1.47 su Starcasinò, il pareggio bancato a 4.50, mentre il successo dei padroni di casa dello Spezia offerto a quota 7.50.

Pronostico Spezia-Inter

Lo Spezia è una squadra che pareggia molto, infatti ben 9 partite sulle 25 giocate sono finite in parità. I neroazzurri faticano a segnare in trasferta e hanno la mente al ritorno di Champions League. Pronostico X2

