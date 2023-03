Sabato 11 marzo 2023, alle ore 20.45, allo Stadio Renato Dall’Ara, è in programma il match tra Bologna-Lazio, valido per la ventiseiesima giornata di calcio in Serie A. Pronostico Bologna-Lazio match di Serie A del 11/03/2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo match.

Lo stato di forma delle squadre

Il Bologna arriva a questo match casalingo in forma, al settimo posto in classifica con 35 punti, a pari merito con la Juventus e nelle ultime 5 giornate di Serie A disputate, sono arrivati 9 punti, frutto di 3 vittorie e due sconfitte, l’ultima subita lo scosro turno in trasferta per 1 a 0 contro il Torino.

La Lazio arriva a Bologna, dopo la sconfitta subita in Conference League, in casa per 2 a 1 contro AZ Alkamar. Gli uomini allenata dal tecnico Maurizio Sarri, stanno facedno molto bene in Serie A, e sono in piena lotta in classifica per un posto nella prossima Champions League. Nell’ultimo turno giocato hanno vinto in trasferta per 1 a 0 a Napoli contro la capolista.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso, Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano, Arnautovic

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa del Bologna è pagata 3 volte la posta giocata, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria esterna della Lazio è offerta a quota 2.35 sia su Sisal che su Starcasinò.

Pronostico Bologna-Lazio match di Serie A del 11/03/2023

Pronostico non facile per il match tra Bologna-Lazio. La squadra di casa gioca un buon calcio e non è mai facile vincere sul campo del Bologna. La Lazio in Serie A sta facendo veramente bene e può sfruttare l’entusiasmo della vittoria di Napoli. Pronostico X2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione