Napoli-Atalanta si affrontano allo Stadio Maradona, sabato 11 marzo 2023, alle ore 18, per un match valido per la ventiseiesima giornata di campionato in Serie A. Pronostico Napoli-Atalanta e le quote per le tue scommesse offerte dai bookmaker per questo inconrto di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

Il Napoli arriva a questo match casalingo con l’Atalanta, con la testa già proiettata al ritorno di Champions League contro il Francoforte, che di gioca la prossima settimana.

Gli azzurri dominano il campionato di calcio di Serie A con 65 punti, con 15 punti di vantaggio sulla seconda forza del campionato, l’Inter. Nell’ultimo turno giocato è arrivata la sconfitta interna contro la Lazio per 1 a 0, dopo una lunghissima striscia di vittorie.

La formazione bergamasca dell‘Atalanta, arriva a Napoli, sesta in classifica con 42 punti, ma nelle ultime 5 partite giocate ha ottenuto solo 4 punti, frutto di una vittoria, ottenuta a Roma contro la Lazio per 2 a 0, 1 pareggio e ben 3 sconfitte, che hanno allontanato i neroazzurri dalla lotta per la prossima stagione di Champions League.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti; Ruggeri, De Roon, Ederson, Maehle, Boga, Lookman, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è il Napoli la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 1 giocato a quota 1.70 su Sisal e su 1.72 su Starcasinò, il pareggio bancato 4 volte la posta giocata, il successo esterno dei bergamaschi pagato a quota 5.10.

Pronostico Napoli-Atalanta

Il Napoli parte sicuramente favorito per questa sfida interna contro l’Atalanta. Però la testa sarà già proiettata al ritorno di Champions. L’Atalanta non è in grande forma, ma cercherà di portare a casa un punto in questa trasferta napoletana. Pronostico 1x

