Cremonese-Fiorentina, è in programma domenica 12 marzo 2023, alle ore 15, allo Stadio Zini di Cremona, ed è valida per il ventiseiesimo turno di Serie A. Pronostico Cremonese-Fiorentina, quote, scommesse e probabili formazioni per questa partita di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa della Cremonese, arriva a questa partita casalinga di calcio in Serie A, ultima in classifica con 12 punti, a pari merito con la Sampdoria e a 9 punti dalla zona salvezza.

Nelle ultime 5 partite giocate in campionato, i grigiorossi hanno conquistato 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, l’ultima subita in trasferta a Sassuolo per 3 a 2.

La Fiorentina arriva a Cremona, con 32 punti in classifica e con due vittorie nelle ultime due partite di Serie A giocate, la vittoria ottenuta sul campo del Verona per 3 a 0 e il successo 2 a 1 in casa contro il Milan.

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi, Bianchetti, Ferrari, Vasquez, SErnicola, Pickel, Benassi, Valeri, Felix, Dessers, Okereke. All. Ballardini

Fiorentina(4-3-3): Terracciano, Dodò, Martinez, Igor, Milenkovic, Amrabat, Bonaventura, Barak, Jovic, Cabral, Ikonè. All. Italiano

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Fiorentina la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 2 offerto a quota 1.85 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.60, la vittoria in casa della Cremonese offerta a 4.60.

Pronostico Cremonese-Fiorentina

La Cremonese deve per forza fare punti per sperare ancora in una salvezza sempre più lontana. La Fiorentina è sicuramente favorita ma potrebbe risentire delle fatiche del match di Conference League giocato giovedì sera. Pronostico X2

