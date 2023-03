Pronostici Serie A 26a giornata. Napoli-Atalanta sarà il big match di questo turno di campionato che inizierà già venerdì con l’anticipo Spezia-Inter. Si chiuderà lunedì con Milan-Salernitana. Ecco probabili formazioni, ultime dai campi, statistiche e un consiglio di scommessa per ogni partita in programma dal 10 al 13 marzo.

Pronostici Serie A 26a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Spezia-Inter, anticipo del venerdì

Probabili Formazioni

Semplici allarga Nikoalou a sinistra al posto dello squalificato Reca. Poi 4-2-3-1 con Verde, Agudelo, Gyasi dietro a Nzola. Mentre Bastoni e Holm saranno pronti dopo la sosta. Nell’Inter Dimarco dovrebbe farcela, Skriniar no. Dzeko favorito su Lukaku, Brozovic su Calhanoglu. Correa convocato, in porta possibilitá Handanovic.

Statistiche

-L’Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a quattro successi e un pareggio; i nerazzurri hanno segnato complessivamente 11 reti contro i liguri nel torneo, a fronte di solo tre gol subiti.

-Lo Spezia non ha vinto alcuna delle ultime sette partite di Serie A (3N, 4P), anche se ha pareggiato le due più recenti.

-L’Inter non ha vinto in tre delle ultime quattro gare esterne in campionato (2N, 1P) e non ha segnato nelle due più recenti.

-Lo Spezia non ha segnato neanche una rete nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A.

TIPS: UNDER 2,5 @2.00

Empoli-Udinese, i precedenti dicono Gol

Probabili Formazioni

Zanetti non dovrebbe recuperare Vicario. In porta ancora Perisan. Davanti sempre Caputo e Satriano, con Baldanzi trequartista. Nell’Udinese Beto con Success, mentre Pereyra fa la mezz’ala. Escluso Samardzic.

Statistiche

-L’Udinese ha vinto due delle ultime quattro gare in Serie A contro l’Empoli (1N, 1P).

-Nelle ultime cinque sfide tra Empoli e Udinese in Serie A sono stati segnati in media 3.8 gol.

-Nessuna squadra ha pareggiato più incontri dell’Udinese dallo scorso ottobre nei cinque grandi campionati europei: 10 su 18, come il Reims.

-L’Empoli non ha vinto alcuna delle ultime sei gare di campionato (3N, 3P) ed ha perso le due più recenti.

TIPS: GOL SI @1.75

Napoli-Atalanta, big match di questo turno di campionato

Probabili Formazioni

Spalletti si affida al Napoli migliore, con Olivera a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Politano nel tridente, perché Lozano é affaticato e si é allenato a parte. Nell’Atalanta ko Scalvini, Palomino, Koopmeiners, Zappacosta. Giocano Demiral, Ederson, Ruggeri e Boga.

Statistiche

-Solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta in Serie A è terminata in parità (2-2 il 30 ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri.

-L’Atalanta ha trovato la rete in tutte le ultime nove partite di campionato contro il Napoli.

-L’Atalanta non ha vinto negli ultimi tre incontri di Serie A (1N, 2P) e non ha segnato nei due match più recenti.

-L’Atalanta ha segnato il 31% dei propri gol in questa Serie A nel corso dei primi 15 minuti del 2° tempo: 13 su 42, record sia in percentuale che in termini assoluti e ben sei in più rispetto ai sette del Napoli che, considerando invece gli altri intervalli temporali della partita, ha all’attivo ben 22 marcature in più rispetto ai bergamaschi (51 v 29).

-Si affrontano in questa gara i due giocatori con la miglior media gol in questo campionato, tra quelli con almeno cinque reti segnate: Victor Osimhen (un centro ogni 93 minuti) e Ademola Lookman (uno ogni 127).

TIPS: OSHIMEN MARCATORE @2.40

Bologna-Lazio, sfida da Under?

Probabili Formazioni

Motta ha un dubbio davanti, dove Arnautovic, Barrow e Zirkzee si giocano la maglia di centravanti. Moro sostituisce Dominguez. Nella Lazio Pedro per Immobile, con Anderson attaccante centrale. Ok Casale con Romagnoli.

Statistiche

-La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro il Bologna (2P), tra cui le due più recenti.

-La Lazio potrebbe stabilire un suo nuovo record di clean sheet in trasferta in una singola stagione di Serie A: al momento sono otto.

-Dopo il successo per 1-0 contro l’Inter, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata in due match di fila al Dall’Ara in Serie A per la prima volta dall’aprile 2019.

-La Lazio è la squadra che ha segnato più volte il primo gol dell’incontro in questa Serie A: 20, vincendo poi 13 di queste gare; dall’altra parte, nessuna formazione ha vinto più partite del Bologna dopo aver subito la prima rete del match (quattro, come Napoli e Udinese).

TIPS: UNDER 2.5 @1.67

Lecce-Torino. Ritorno al gol per i salentini

Probabili Formazioni

Baroni ritrova Baschirotto e valuta se rilanciare Colombo al posto di Ceesay. Ok Strefezza. Nel Torino Singo e Rodriguez esterni, rientra Ricci, che si gioca un posto con Linetty. Confermatissimo Karamoh.

Statistiche

-Il Lecce è andato a segno in tutte le otto partite giocate nel girone di ritorno di Serie A contro il Torino, realizzando 16 gol, esattamente due di media a incontro.

-Il Torino ha vinto solo una trasferta delle otto giocate contro il Lecce in Serie A (4N, 3P).

-Il Lecce ha perso senza segnare le due più recenti gare di campionato e l’ultima volta che non ha trovato la rete in più incontri di fila in una stagione di Serie A è stata nell’ottobre 2011 (tre).

-Solo il Napoli (64%) ha registrato un possesso medio più alto del Torino (56%) in Serie A nel 2023.

TIPS: LECCE GOL SI @1.50

Cremonese-Fiorentina. Viola miglior squadra sui corner

Probabili Formazioni

Ballardini medita al rilancio dal 1’ di Dessers. Meité favorito su Picklel, Chiriches infortunato. Nella Fiorentina valutazioni post Conference. Saponara e Barak potrebbero giocare, Milenkovic è recuperato.

Statistiche

-La Cremonese non ha mai vinto in 11 precedenti contro la Fiorentina in Serie A (6N, 5P).

-Dall’inizio della Serie A 2021/22, la Fiorentina ha vinto sei delle otto sfide contro squadre che iniziavano la giornata in zona retrocessione (incluse le due in questo campionato), con un punteggio complessivo di 21-3 in questo tipo di gare.

-Nonostante la Fiorentina sia la seconda squadra di questo campionato per tiri tentati (403, meno solo del Napoli con 414), i viola hanno una percentuale realizzativa del 7.2%: solo tre squadre ne hanno registrata una inferiore finora, tra cui la Cremonese (6.6%).

-La Fiorentina è la miglior squadra nelle scommesse sui calci d’angolo, sia per quanto riguarda il margine da corner battuti e concessi, sia come rendimento 1X2 (20-2-3), nettamente il miglior rendimento di Serie A in questo fondamentale.

TIPS: FIORENTINA (1X2 CORNER) @1.50

Verona-Monza. Brianzoli spinosi per l’Hellas

Probabili Formazioni

Zaffaroni sostituisce Ceccherini e Ngonge, indisponibili, con Coppola e Kallon. Gaich favorito davanti. Nel Monza si giocano due magie Birindelli, Sensi e Machin: a seconda di questo varia la posizione di Pessina. Ok Petagna.

Statistiche

-Considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, Verona e Monza si sono sfidate 44 volte, con un bilancio composto da 19 vittorie per i brianzoli, 11 per i veneti e 14 pareggi; la gara di andata si è conclusa 2-0 a favore dei lombardi.

-Il Monza è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide in questo campionato contro squadre che lo succedevano in classifica a inizio giornata, vincendo in quattro occasioni, incluso l’ultimo turno (2-1 vs Empoli).

-Dopo aver segnato in sei delle prime sette gare della gestione Zaffaroni, il Verona non ha trovato la rete nelle ultime tre in Serie A.

-Il Verona ha segnato solo cinque gol nei secondi tempi, meno di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei 2022/23.

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.52

Roma-Sassuolo. Aria di Gol/Gol

Probabili Formazioni

Mourinho dovrà valutare i suoi dopo l’Europa League. Wijnaldum gioca in mezzo al posto di Cristante. Abraham rientra davanti. Nel Sassuolo tridente Laurientè, Pinamonti, Berardi. Ferrari insidia Erlic.

Statistiche

-La Roma ha perso solo una delle 19 sfide contro il Sassuolo in Serie A (9V, 9N), anche se ha vinto solo una delle ultime sei partite contro i neroverdi nella competizione (4N, 1P).

-Roma e Sassuolo hanno entrambe trovato la rete in otto delle nove sfide disputate all’Olimpico in Serie A.

-Dopo il pareggio nella gara di andara (1-1, 9 settembre 2022), il Sassuolo potrebbe restare imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro la Roma per la seconda volta in Serie A

-La Roma ha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A.

-Nelle ultime sei giornate (dal 20° turno) il Sassuolo ha vinto quattro volte (1N), perdendo soltanto contro la capolista Napoli; solo gli stessi partenopei (15) hanno ottenuto più punti dei neroverdi (13) nel periodo in Serie A.

TIPS: GOL SI @2.00

Juventus-Sampdoria. Disastro blucerchiato

Probabili Formazioni

Allegri, dopo l’Europa League, apporterà qualche cambio. Chiesa in avanti con Vlahovic, Bonucci dietro. Nella Sampdoria potrebbe recuperare almeno per la panchina Djuricic. In avanti Gabbiadini e Jesé. Gunter titolare dietro.

Statistiche

-La Juventus ha pareggiato la gara di andata contro la Sampdoria, dopo sei vittorie di fila in Serie A.

-La Juventus ha vinto le ultime sette gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A, con un punteggio complessivo di 22-4.

-La Sampdoria, peggior attacco dei Big-5 campionati europei in corso, ha segnato solo 11 gol finora.

-Dall’inizio del 2023 la Sampdoria ha subito 170 tiri in Serie A, in media esattamente 17 a partita: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha incassato così tante conclusioni in questo anno solare.

-L’espulsione di Moise Kean nell’ultima giornata è stato il quinto cartellino rosso della Juventus in questo campionato: record condiviso con l’Empoli in questa stagione e più del doppio di quelli ricevuti nell’intero scorso torneo dai bianconeri (due).

-Nel 2023 nessun giocatore della Serie A ha creato più occasioni per i compagni di Ángel Di María: 25, al pari di Jérémie Boga – inoltre, sei (tre gol, tre assist) delle otto partecipazioni attive dell’esterno della Juventus in questo torneo sono arrivate nell’anno nuovo.

TIPS: JUVENTUS @1.38

Milan-Salernitana, il posticipo del lunedì. Euforia da Champions per i rossoneri

Probabili Formazioni

Pioli dopo la Champions darà spazio a chi è meno stanco. Messias ko: non ci sará. Calabria, Bennacer e De Keteleare le probabili novità. Nella Salernitana due possibili cambi: Mazzocchi a destra, Dia davanti con Piatek.

Statistiche

-Il Milan ha vinto cinque delle sette sfide contro la Salernitana in Serie A (1N, 1P), segnando in ciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale).

-Dall’inizio dello scorso campionato, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate al Meazza, con un punteggio complessivo di 9-0.

-Il Milan è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide (3V, 1N) in questo campionato contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime cinque posizioni.

-Il Milan è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato: 10, incluso quello di Jovic nell’ultima giornata; tuttavia, la Salernitana è l’unica formazione che non ha ancora segnato con questo fondamentale finora.

TIPS: MILAN @1.30

