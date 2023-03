Con la partita tra Milan-Salernitana, in programma oggi 13 marzo 2023, si conclude la ventiseiesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Milan-Salernitana, quote, scommesse e probabili formazioni per questo match di campionato.

Lo stato di forma delle squadre

Il Milan si avvicina a quota partita interna che si gioca allo Stadio San Siro, contro la Salernitana con 47 punti, frutto di 14 vittorie, 5 vittorie e 6 sconfitte, l’ultima subita lo scorso turno di Serie A, per 2 a 1 in trasferta a Firenze contro la Fiorentina.

I rossoneri però vengono dal pareggio ottenuto la scorsa settimana a Londra per 0 a 0, che ha permesso alla squadra allenata dal tecnico Stefano Pioli, di passare il turno in Champions League e di centrare così i quarti di finale.

La Salernitana si presenta a Milano, con 25 punti e in piena lotta retrocessione. Nelle ultime 5 partite giocate in campionati, i campani hanno conquistato 4 punti, frutto di 3 sconfitte, di un pareggio ottenuto a Genova contro la Sampdoria e la vittoria casalinga contro il Monza per 3 a 0.

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez; De Keteleare, Leao; Origi. All. Pioli

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva; Dia, Piatek. All. Sousa

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker non prevedono partita sulla carta. La vittoria del Milan si gioca a quota 1.28 su Starcasinò e a quota 1.29 su Sisal, il pareggio giocato a quota 9, la vittoria esterna della Salernitana, paga 9 volte la posta giocata.

Pronostico Milan-Salernitana

Il Milan deve vincere per continuare la corsa in classifica per un posto nella prossima stagione di Champions Legaue, la Salernitana deve cercare di strappare almeno un punto per continuare la corsa salvezza. Pronostico 1

