Quote Serie A 14 marzo 2023. Vediamo i risultati della 26a giornata di Serie A dove il Napoli è tornato a vincere nel big match con l’Atalanta, anche se a rubare l’attenzione è il prossimo turno spettacolare col derby di Roma che può valere un piazzamento Champions, e il derby d’Italia con Inter-Juventus.

Statistiche Calcio Serie A

Anche questa settimana il trend caldo del campionato di calcio italiano non cambia, gli UNDER, usciti in 7 partite su 10 mentre tra Gol SI e Gol NO le cose si ristabilizzano al 50% nella 26a giornata di Serie A. Negli ultimi 5 turni di campionato abbiamo visto appena il 36% di partite da Over 2.5 gol.

Il Napoli si riprende il primato della miglior squadra come rendimento nelle scommesse. Gli uomini di Spalletti stanno riportando una resa del 41% sul betting, dopo che erano stati superati dalla Lazio la settimana scorsa. La formazione di Sarri rimane comunque ad un pelo, con una resa del 40%. Da segnalare anche il sorprendente Bologna al 24% in 3° posizione e dietro un altra squadra emiliana, il Sassuolo al 18%.

Quote Serie A 14 marzo 2023: quote scudetto

Poco da dire per quanto riguarda le quote scudetto col Napoli che ha in mano il campionato.

Quote Serie A 14 marzo 2023: la corsa alla Champions League

Il testa a testa a distanza delle ultime settimane tra le due formazioni romane culminerà domenica pomeriggio con il confronto diretto all’Olimpico. Nel frattempo, la sfida in quota tra Lazio e Roma prosegue sul filo, sia per la rincorsa al derby imminente, sia per la top 4 in classifica.

Il ko della Roma con il Sassuolo rilancia per ora i biancocelesti, dati @1,52 su Planetwin365 per il piazzamento tra le prime quattro del campionato, contro @1,63 dei giallorossi (con Inter e Milan ancora “blindati” @1,18 e @1,28).

Ancora più ridotte le distanze per la sfida del 19 marzo, anche in questo caso con la Lazio avanti di un soffio, @2,60, contro il @2,83 della Roma. Il saliscendi delle due squadre tiene sul filo anche gli scommettitori, che sempre per domenica puntano nel 36% delle giocate su Sarri, con il 34% per Dybala e compagni e il 30% per il pareggio.

Quote Serie A 14 marzo 2023: la corsa per la salvezza, grande colpo dello Spezia

Il colpo della 26° giornata di Serie A è quello dello Spezia che vince a sorpresa in casa contro l’Inter e allunga a cinque i punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Verona, fermato sul pari interno dal Monza. Un successo che permette agli uomini di Semplici di allontanare lo spettro della retrocessione, ora offerto @3 su Snai mentre il ritorno in serie cadetta del Verona si gioca @1.30.

Tranquilla anche la posizione della Salernitana dopo il pari ottenuto a San Siro contro il Milan: un piazzamento dei campani tra le ultime tre in classifica si gioca @4,50. Servirà invece un miracolo sportivo alle ultime due della classe, Sampdoria e Cremonese, ancora sconfitte nel weekend e viste praticamente in Serie B a quota @1,01.

Prossimo Turno: si giocano i derby della capitale e d’Italia

Il derby di Roma non sarà l’unico big match chiave della 27a giornata di Serie A, un turno che inizierà già venerdì 17 con gli anticipi Sassuolo-Spezia ed Atalanta-Empoli, e che continuerà sabato con altre tre partite, tra cui Udinese-Milan.

L’attesa è tutta per domenica sera col derby d’Italia, Inter-Juventus. I nerazzurri sono favoriti @1.97 di quota mentre la Juve si gioca @3.93. Inzaghi è sulla graticola, e l’Inter arriverà all’appuntamento dopo il match di Champions col Porto che potrebbe essere determinante per l’allenatore nerazzurro. Gli scommettitori di Planetwin365 appoggiano l’Inter col 48% delle prime preferenze, mentre la vittoria bianconera sta al 24%, più bassa anche del pareggio (28%).

