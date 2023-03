Venerdì 17 marzo 2023, alle ore 18.30, scendono in campo Sassuolo e Spezia per l’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Sassuolo-Spezia, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni. Scopri la squadra favorita per la vittoria secondo i bookmaker.

Lo stato di forma delle squadre

Il Sassuolo arriva a questo match casalingo, in programma domani 17 marzo, con 33 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte e in ottima forma.

Nelle ultime tre partite giocate di campionato in Serie A, gli uomini allenati dal tecnico Alessio Dionisi, ha raccolto 9 punti, frutto di tre vittorie ottenute contro Lecce e Roma in trasferta e Cremonese in casa.

Lo Spezia arriva a Sassuolo con 24 punti, 5 di vataggio sulla zona salvezza, ora occupata dal Verona. I bianconeri, nello scorso turno di campionato ha fatto l’impresa, superando in casa l’Inter per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Zurkovski, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Shomurodov, Nzola. All. Semplici.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, premiano la vittoria casalinga del Sassuolo. Segno 1 bancato a quota 1.75 su Sisal e a quota 1.78 su Starcasinò, il pareggio offerto a 3.75, mentre il colpo esterno dello Spezia è inserito nella tabella quote a 4.35.

Pronostico Sassuolo-Spezia

Il Sassuolo è in buon momento di forma, lo confermano i risultati, con 3 vittorie ottenute nelle ultime 3 gare di campionato giocate e due conquistate su due campi caldi come quello di Lecce e Roma. La Spezia viene dall’importante vittoria interna ottenta contro l’Inter, che gli ha permesso di allontanarsi dalla zona calda. Pronostico 1X

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione